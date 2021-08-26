Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие

Блогерша и коуч Елена Блиновская очень ярко разменяла пятый десяток. Женщина не скупилась и пригласила знаменитостей российской эстрады, оплатила гостям перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска, трансфер и проживание. Для праздника Блиновская арендовала целый отель, украсив его. Не обошлось и без казусов пьяная именинница требовала, чтобы Собчак с Ургантом поцеловалсь.
Духовный коуч Елена Блиновская отметила своё 40-летие в Горно-Алтайске, куда пригласила топовых звезд шоу-бизнеса. На праздник блогерша спустила огромную кучу денег (расскажем в конце).
Елена арендовала целый отель, который был украшен в стиле джунглей. Каждый гость был заселен в номер. Днём знаменитости грелись на солнышке, а вот вечером пошла жара.
Ведущими на празднике был Иван Ургант и Ксения Собчак. Блиновская, изрядно выпив, стала требовать из зала, чтобы они поцеловались. Ксения отшутилась, что её Константин выгонит из дома, Иван подхватил, что его – уже другой Константин – после такого выгонит с работы. Ведущие выкручивались как могли, ведь деньги уже заплачены и уйти со сцены просто так нельзя.
На этом празднике случилось ещё одно событие - Ксения Собчак и Бородина помирились.
При этом Бородина вспомнила постыдную историю, опозорив свою давнюю подругу.
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«Собчак, мы с тобой вели первую свадьбу на "Доме-2", дальше мы садимся в лимузин, типа 10 утра, это Нахабино. И мы едем с Собчак пьяные настолько - мы даже не соображаем, что происходит. И тут Ксюха останавливает и говорит: "Я хочу в туалет". А там пятиэтажки такие. Лимузин останавливается, мы выходим в платьях, с укладками. Мы заходим в хрущевку, третий этаж, и прямо в подъезде. Я говорю: "Ксюх, я между четвертым и вторым пока бегаю, а ты давай», - рассказала Бородина сквозь смех.
Потом на сцену вышла Светлана Лобода и спела свои хиты. Вместе с ней на сцене выступила группа "Звери". Гости во всю отплясывали под весёлую музыку.
Ну и какой праздник без Киркорова? "Король эстрады" спел свои песни, обнимался с изменницей и поздравил её, стоя на одном колене.
После праздника Блиновская в своём Instagram показала смету. Как видите, праздник обошёлся в кругленькую сумму - почти семь миллионов рублей. Это без аренды отеля и нескольких гостей.
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В соракалетие разменивают пятый десяток...
Или денюжка прищемила достоинство?
и таких же ушлых идиотов".
Прошу всех неравнодушных проголосовать против подонков, превративших Россию в бл#дский зоопарк.
Собственно ничего такого. Человек с написанной биографией, красиво разводящий лохов на деньги. Интересно одно, бесплодная как женщина родила трех детей и ждет четвертого?
Видать именно эта изюминка привлекает к ней женскую аудиторию, а этой аудитории можно много чего скормить, уж винегрет из мистики и псевдонауки это точно.
Ну, а демонтрация 3х детей и красивой жизни коуча кого хочешь убедит в правильности выбора кумира.
Остается только народный суд, столб и веревка.