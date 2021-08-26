Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие

«Собчак, мы с тобой вели первую свадьбу на "Доме-2", дальше мы садимся в лимузин, типа 10 утра, это Нахабино. И мы едем с Собчак пьяные настолько - мы даже не соображаем, что происходит. И тут Ксюха останавливает и говорит: "Я хочу в туалет". А там пятиэтажки такие. Лимузин останавливается, мы выходим в платьях, с укладками. Мы заходим в хрущевку, третий этаж, и прямо в подъезде. Я говорю: "Ксюх, я между четвертым и вторым пока бегаю, а ты давай», - рассказала Бородина сквозь смех.