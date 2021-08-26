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Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие

Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие (6 фото + 2 видео)

Автор:
26 августа 2021 16:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Блиновская   видео   знаменитости   интересное   киркоров   собчак   шоу бизнес   
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Блогерша и коуч Елена Блиновская очень ярко разменяла пятый десяток. Женщина не скупилась и пригласила знаменитостей российской эстрады, оплатила гостям перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска, трансфер и проживание. Для праздника Блиновская арендовала целый отель, украсив его. Не обошлось и без казусов пьяная именинница требовала, чтобы Собчак с Ургантом поцеловалсь.

Духовный коуч Елена Блиновская отметила своё 40-летие в Горно-Алтайске, куда пригласила топовых звезд шоу-бизнеса. На праздник блогерша спустила огромную кучу денег (расскажем в конце).

Елена арендовала целый отель, который был украшен в стиле джунглей. Каждый гость был заселен в номер. Днём знаменитости грелись на солнышке, а вот вечером пошла жара.

Ведущими на празднике был Иван Ургант и Ксения Собчак. Блиновская, изрядно выпив, стала требовать из зала, чтобы они поцеловались. Ксения отшутилась, что её Константин выгонит из дома, Иван подхватил, что его – уже другой Константин – после такого выгонит с работы. Ведущие выкручивались как могли, ведь деньги уже заплачены и уйти со сцены просто так нельзя.

На этом празднике случилось ещё одно событие - Ксения Собчак и Бородина помирились.

При этом Бородина вспомнила постыдную историю, опозорив свою давнюю подругу.

«Собчак, мы с тобой вели первую свадьбу на "Доме-2", дальше мы садимся в лимузин, типа 10 утра, это Нахабино. И мы едем с Собчак пьяные настолько - мы даже не соображаем, что происходит. И тут Ксюха останавливает и говорит: "Я хочу в туалет". А там пятиэтажки такие. Лимузин останавливается, мы выходим в платьях, с укладками. Мы заходим в хрущевку, третий этаж, и прямо в подъезде. Я говорю: "Ксюх, я между четвертым и вторым пока бегаю, а ты давай», - рассказала Бородина сквозь смех.

Потом на сцену вышла Светлана Лобода и спела свои хиты. Вместе с ней на сцене выступила группа "Звери". Гости во всю отплясывали под весёлую музыку.

Ну и какой праздник без Киркорова? "Король эстрады" спел свои песни, обнимался с изменницей и поздравил её, стоя на одном колене.

После праздника Блиновская в своём Instagram показала смету. Как видите, праздник обошёлся в кругленькую сумму - почти семь миллионов рублей. Это без аренды отеля и нескольких гостей.

Источник:

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Метки: ynews   Блиновская   видео   знаменитости   интересное   киркоров   собчак   шоу бизнес   
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67  комментариев
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8k
Alex Djeff 3 часа назад
"очень ярко разменяла четвёртый десяток"
В соракалетие разменивают пятый десяток...
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17k
KOSTELLO Минуту назад
А чего же ксюшенька общак не такая дерзкая с хозяйкой мероприятия?
Или денюжка прищемила достоинство?
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407
Евгений 21 минуту назад
Дак вот кто все подъезды обоссал. "Звëзды".. А кауч это сильно оскорбительное слово?
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266
Andiks 23 минуты назад
Смета откуда? Честно! Быстро!
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
А кто это такое? И почему его обозвали коучем, это наверное какое-то сильное ругательство?
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2k
Сашкин Полчаса назад
Вот откуда у этой ноунейм шлюхи такие деньги?
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2k
Сергей Полчаса назад
Что за макака?
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220
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
120 миллионов? Не плохо для такой жабы.
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279
MerryGoRound Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Это же наворованные деньги у доверчивых глупцов. Наворованное не жалко.
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279
MerryGoRound 59 минут назад
Автор, вы неправильно написали "профессии" и этой и других и название заголовка. Правильно будет "Мошенница и ушлая бабища отметила свой ДР в окружении продажных и безталантных
и таких же ушлых идиотов".
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279
MerryGoRound 57 минут назад
Кстати, и КТО эта Блиновская вообще?! Я просто сужу о ней по ее же типа "званиям" как "духовный коуч" и "блогер"! Теперь про весь этот цирк уродов по 100500 постов писать здесь будут?!
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279
MerryGoRound 55 минут назад
Я сегодня чего то злая ;) Но думаю, меня тут многие поддержат :)
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9k
harlamov Час назад
Скоро выборы товарищи.
Прошу всех неравнодушных проголосовать против подонков, превративших Россию в бл#дский зоопарк.
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28k
Ed Час назад
кто такая Блиновская? Почему кому-то должно быть интересно, как резвится быдло?
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9k
harlamov Час назад
Вот для таких как Собчак и поставили домофоны. Чтоб всякое быдло в подъездах не ссало.
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2k
Sergius SPb Час назад
https://24smi.org/celebrity/111225-elena-blinovskaia.htmlhttps://24smi.org/celebrity/111225-elena-blinovskaia.html Об этой даме.

Собственно ничего такого. Человек с написанной биографией, красиво разводящий лохов на деньги. Интересно одно, бесплодная как женщина родила трех детей и ждет четвертого?
Видать именно эта изюминка привлекает к ней женскую аудиторию, а этой аудитории можно много чего скормить, уж винегрет из мистики и псевдонауки это точно.
Ну, а демонтрация 3х детей и красивой жизни коуча кого хочешь убедит в правильности выбора кумира.
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1k
Р Х Час назад
Тварь, просто тварь...
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1k
Павел Коваленко Час назад
зажравшееся животное...надо бы налоговой тряхануть эту шалаву
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407
Евгений Павел Коваленко 20 минут назад
Налоговая скорее всего там же гудела. Точнее верхушка налоговой.
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1k
azuver Час назад
А кто это духовный коуч Елена Блиновская ? Про остальных клоунов вообще молчу.От Сабчак ,румына и Урганта вообще тошнит.
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1k
zu4ara Час назад
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407
Евгений zu4ara 19 минут назад
Его там точно не хватало.
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2k
Sergius SPb Час назад
Паноптикум.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Билмусор,лучше бы она в 100 раз дешевле арендовала крематорий и сожгла бы там всю эту "элиту", ну и главную виновницу торжества конечно тоже
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
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34k
Alex 2 часа назад
Б**лядский цирк
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