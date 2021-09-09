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"Джугашвили? А кто это?": Ивлеева не смогла ответить на вопросы школьной программы

"Джугашвили? А кто это?": Ивлеева не смогла ответить на вопросы школьной программы (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ивлеева   интеллект   реакция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
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Ведущая "Орла и Решки" не скрывает, что она "тупая". Но хотя бы какие-то элементарные знания она же должна была получить в школе? Впрочем, их отсутствие совершенно не расстраивает Ивлееву. "Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги", - заявляет она. Страшнее всего, что ее поклонники думают точно так же.

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Метки: ивлеева   интеллект   реакция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
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3k
Иван 2 часа назад
Ну кто то не знает кто такой Джугашвили, а кто то путает Семилетнюю войну с Северной. Ни чего страшного.
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79
Бич Бичовский Минуту назад
Тупая колхозница. Даже по манере общения быдлоганище. Да даже е.анутая Собчак на ее фоне более-менее нормальной кажется.
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94
Akabushkin Petr 2 минуты назад
Первое: эрудиция и сообразительность - разные вещи. Второе: это не она заставляет аудиторию тупить, а тупая аудитория делает её популярной. Третье: сейчас скорость обмена информацией и доступность контента координально изменили многовековой уклад жизни человечества. Постиндустриальному обществу скорее нужны блогеры и тиктокеры, нежели высмеивающие их работяги и 'менеджеры среднего" звена. Четвертое: если о чем то не думают, то оно забывается: вероятно она и не слышала таких слов после того самого урока на котором их произнесли.
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37k
Олег 5 минут назад
две тупицы с пониженной социальной ответственностью
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10k
Roy Batty 7 минут назад
Зашёл минусок поставить и автора в ЧС добавить за распространение информационного сифилиса.
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6k
Николай 10 минут назад
А чего удивляться, мы как то незаметно провели аналогию Деньги-Знания(Ум), но это не так... А у нее на лице написано ТП...
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7k
Dabus 13 минут назад
Ивлеева это ещё ладно, вы посмотрите что ЕГЭшники знают о истории, литературе и т.п.
Ссылка youtu.be
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
А с другой стороны-то вопросы не энциклопедические а в рамках общего школьного образования.
И тогда вопрос.
а. Чему учили в школе?
б. Сабж выкинул из головы школьные знания?
Скорее она и не запаривалась на знаниях. А зачем они для ее жизни? Фамилия Джугашвили?
Она же не кроссворды разгадывает?
Ей важно знать марку косметики, обуви и одежды.
Да умение прочитать и подписать контракт и соглашение а Ютьюбе.
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1k
Р Х 15 минут назад
Тупая м@нд@.
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812
Айтжан 16 минут назад
А кто такая ивлеева???.
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77
Максим Абвгд Айтжан 4 минуты назад
Вот тож думаю. Мелькает где то эта фамилия, а что за "знаменитость" прям хз.
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7k
Dabus 17 минут назад
Я посмотрел довольно много роликов Ивлеевой, ещё до того как она стала популярной на ТВ, и вот назвать её тупой или безграмотной я бы никак не смог бы. Поэтому выглядит это всё довольно удивительно. Но с другой стороны .. я знаю девушек которым во время определённых дней цикла, отрубает как память так и вообще половину всех мыслительных способностей. Т.е. во время разговора они забывают какие-то детали этого разговора прямо на лету и через минут уже не могут вспомнить о чём договаривались. Математика у них в такие моменты тоже очень сильно страдает - буквально, один плюс два они будут складывать в уме с большим трудом. При этом, где-то через неделю когда они придут в себя, они будут воротить большими делами, управлять десятком разных заданий, и в уме высчитывать квартальные налоги.
Возможно и Настя просто попала на это интервью в неудачный для неё, гормонально-эмоциональный момент.

Я её не защищаю, но просто знаю что с женщинами (понятно что не со всеми) такое бывает, и поэтому просто принимаю это как факт.
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2k
VPJ 17 минут назад
Общество потребления. Незнание фамилий известных деятелей, писателей и исторических фактов из прошлого, не мешает ей торговать е...блом и 3,14дой в настоящем.
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1k
investas 20 минут назад
еще и страшная кабыла
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48
Nick 21 минуту назад
Зачем [мат] лишние знания? Они на их доход не влияют, но скорее мешают.
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6k
B0n Полчаса назад
Посвящая вот такие посты сомнительным персонам и их беспроглядному невежеству и никчёмности, Вы делаете им большую рекламу. А рекламу нет-нет, да смотрят все.
Вы думаете, ваша ненависть остановит или погубит этих упырей? Вы либо делаете ей приятное, либо сами получаете от этого удовольствие. На это и расчёт. И тот, кто занимается лоббированием этих существ таким вот образом, ничем от них не отличается. Будьте умнее и прозорливей.
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20k
Mike Miller 36 минут назад
Я вам без шуток сейчас скажу - на 5-6 вопросов из этого перечня не ответ процентов 50-60 вообще всех знакомы мне людей. Например, большая часть бухгалтеров, в организациях, где я работал, не ответят точно.
А если просто пройтись по подъезду и, звоня в квартиры, опрашивать соседей, результат будет как у Ивлеевой почти в каждой.

И ЭТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ... БЕСИТ.
Люди глупы. Очень ленивы до обретения новых знаний. Но, при этом, горазды выпячивать свое невежество фразой: " Ты что, самый умный?".
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49k
SAndre 43 минуты назад
тупые поклонники тупой бабы
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2k
Charles Montgomery Burns 44 минуты назад
Сегодня блогер, которому тупость не мешает жить и зарабатывать, завтра уже в думе будет решать как нам жить...
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1k
Acid Snake 46 минут назад
Тупая мразь, бездонная спидозная дыра вонючая
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876
Koshak 51 минуту назад
Как же она меня бесит. Раньше только внешне бесила, а теперь я окончательно все понял. )))
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2k
Ветал 54 минуты назад
Пока бабы за облизывание микрофона на стриме будут получать по 1 млн. баксов в месяц, в этом мире мало что изменится в лучшую сторону
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