"Джугашвили? А кто это?": Ивлеева не смогла ответить на вопросы школьной программы

Конечно, сверхспособностей от телеведущей никто не ожидал, но и такой откровенной безграмотности - тоже. Казалось, что после этого опроса была смущена даже Собчак, а уж ее-то смутить довольно сложно. Впрочем, сама интервьюируемая заранее предупредила, что она-тупая, при этом оговорившись, что это ей ничуть не мешает в жизни.