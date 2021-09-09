"Джугашвили? А кто это?": Ивлеева не смогла ответить на вопросы школьной программы

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Ведущая "Орла и Решки" не скрывает, что она "тупая". Но хотя бы какие-то элементарные знания она же должна была получить в школе? Впрочем, их отсутствие совершенно не расстраивает Ивлееву. "Мне это не мешает жить и зарабатывать деньги", - заявляет она. Страшнее всего, что ее поклонники думают точно так же.
Популярная телеведущая, блогер и даже актриса, зарабатывающая очень неплохие деньги, Анастасия Ивлеева продемонстрировала тотальную безграмотность в интервью Ксении Собчак.
Ивлеева не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы. Она нне вспомнила автора произведения "Отцы и дети", фамилию Петра Великого, да и перевод фразы «Быть или не быть» на английский путешественница не осилила.
Конечно, сверхспособностей от телеведущей никто не ожидал, но и такой откровенной безграмотности - тоже. Казалось, что после этого опроса была смущена даже Собчак, а уж ее-то смутить довольно сложно. Впрочем, сама интервьюируемая заранее предупредила, что она-тупая, при этом оговорившись, что это ей ничуть не мешает в жизни.
Такого же мнения придерживаются поклонники Ивлеевой, активно защищающие телеведущую в комментариях под видео. А вот люди думающие и более взрослые считают, что явление, когда откровенно безграмотные люди становятся кумирами молодежи, просто опасно.
Как она сама сказала, её дремучесть не мешает ей зарабатывать деньги.— Он увидел Солнце... (@bambr111) September 8, 2021
Вот что для неё важно, и только.
А может наоборот? поговорку "будь проще и народ к тебе потянется" никто не отменял. В данной ситуации Ивлеева как магнит для такой же тупой части молодого поколения.— Король эстрады (@b276357) September 9, 2021
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И тогда вопрос.
а. Чему учили в школе?
б. Сабж выкинул из головы школьные знания?
Скорее она и не запаривалась на знаниях. А зачем они для ее жизни? Фамилия Джугашвили?
Она же не кроссворды разгадывает?
Ей важно знать марку косметики, обуви и одежды.
Да умение прочитать и подписать контракт и соглашение а Ютьюбе.
Возможно и Настя просто попала на это интервью в неудачный для неё, гормонально-эмоциональный момент.
Я её не защищаю, но просто знаю что с женщинами (понятно что не со всеми) такое бывает, и поэтому просто принимаю это как факт.
Вы думаете, ваша ненависть остановит или погубит этих упырей? Вы либо делаете ей приятное, либо сами получаете от этого удовольствие. На это и расчёт. И тот, кто занимается лоббированием этих существ таким вот образом, ничем от них не отличается. Будьте умнее и прозорливей.
А если просто пройтись по подъезду и, звоня в квартиры, опрашивать соседей, результат будет как у Ивлеевой почти в каждой.
И ЭТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ... БЕСИТ.
Люди глупы. Очень ленивы до обретения новых знаний. Но, при этом, горазды выпячивать свое невежество фразой: " Ты что, самый умный?".