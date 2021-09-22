Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию

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Здесь собраны снимки самого тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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4. Операция силовиков по изъятию финансовых документов АО "МММ" в доме Сергея Мавроди. 1994 год
11. Нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. В 90-е он трудился телохранителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
12. Налоговый инспектор проверяет алкоголь в небольшом магазинчике на подлинность. Москва, 1998 год
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Метки: 90е Золотов ельцин лихие 90-е ностальгия путин собчак
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