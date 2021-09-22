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Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию

Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию (19 фото)

Автор:
22 сентября 2021 11:56
Сообщество : Жить в России
Метки: 90е   Золотов   ельцин   лихие 90-е   ностальгия   путин   собчак   
814
19
Здесь собраны снимки самого тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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Метки: 90е   Золотов   ельцин   лихие 90-е   ностальгия   путин   собчак   
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Шурум-бурум Полчаса назад
с пельшем будущая проб@ядь - водонаева
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Richard

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