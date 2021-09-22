Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию

Здесь собраны снимки самого тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.

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1. Дана Борисова для мужского журнала "Playboy". Февраль 1997 года 0 Источник:

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2. Обед в Бутырке. Москва, 1996 год 0 Источник:

3. Чубайс и Путин на совещании Анатолия Собчака. 1991 год 0 Источник:

4. Операция силовиков по изъятию финансовых документов АО "МММ" в доме Сергея Мавроди. 1994 год 0 Источник:

5. Валдис Пельш с поклонницами. 90-е 0 Источник:

6. Юрий Лужков тащит бревно на субботнике. 1993 год 0 Источник:

7. В VIP-номере Сандуновских бань. Москва, 1997 год 0 Источник:

8. Михаил Шуфутинский в компании воров в законе. Сочи, 1995 год 0 Источник:

9. Ореховское ОПГ - самое влиятельное за всю историю российского криминала 0 Источник:

10. Раздача бесплатной гнилой картошки. Москва, 1993 год 0 Источник:

11. Нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. В 90-е он трудился телохранителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака 0 Источник:

12. Налоговый инспектор проверяет алкоголь в небольшом магазинчике на подлинность. Москва, 1998 год 0 Источник:

13. Курятник в квартире и Киркоров на РТР. 1994 год 0 Источник:

14. Чикатило на следственном эксперименте. 1991 год 0 Источник:

15. Ночной клуб Dolls. Москва, 1994 год 0 Источник:

16. Военные после праздников сдают стеклотару. 1991 год 0 Источник:

17. В одном из первых коммерческих банков России "Российский кредит". Москва, 1995 год 0 Источник: