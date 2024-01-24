В Новой Москве внучка забеременела от деда и даже не подозревала об этом

В полиции школьница рассказала, что дед изнасиловал её весной 2023 года. Сейчас у девочки уже большой срок - 36 недель. Мать не замечала беременности дочери, так как школьница достаточно упитанная для своего возраста. Девочка рассказала, что тогда гуляла с друзьями и решила остаться ночевать у деда. В ту ночь всё и произошло.

«Все это время она упорно молчала, - пояснила мать девочки. - Она по характеру сильная и скрытная. Я спрашивала – может у тебя с мальчиком какие-то отношения были? Она сказала, что нет. А гинеколог поставила ей беременность. Для нее самой это было открытием, она и не подозревала, что беременна! Только после того, как я объяснила, что отца ребенка все равно будет искать полиция, она призналась во всем».

Деда уже задержали. Его ждёт статья за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз.

Девочка сейчас перешла на домашнее обучение. Однако, в сентябре её уже ждут в школе. Мама не рассказала, что будет с ребёнком, который родится в феврале.