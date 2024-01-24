В Новой Москве внучка забеременела от деда и даже не подозревала об этом

Стало известно, что дед девочки пригласил её на ночёвку к себе домой. Он воспитывал её с десяти месяцев, поэтому никто ничего не заподозрил.
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от своего деда. Восьмиклассница жила в одном доме с мамой, братом и сестрёнкой, бабулей и её мужем (неродным дедом). Выяснилось, что для 60-летней пенсионерки это второй брак. За 63-летнего мужчину она вышла замуж 10 лет назад, сообщает MK.RU. В 2022 году между супругами произошёл разлад и бабушка с дочкой и внуками уехала на другую квартиру. Однако, после этого дед всё равно приходил к внукам с гостинцами.
В полиции школьница рассказала, что дед изнасиловал её весной 2023 года. Сейчас у девочки уже большой срок - 36 недель. Мать не замечала беременности дочери, так как школьница достаточно упитанная для своего возраста. Девочка рассказала, что тогда гуляла с друзьями и решила остаться ночевать у деда. В ту ночь всё и произошло.
«Все это время она упорно молчала, - пояснила мать девочки. - Она по характеру сильная и скрытная. Я спрашивала – может у тебя с мальчиком какие-то отношения были? Она сказала, что нет. А гинеколог поставила ей беременность. Для нее самой это было открытием, она и не подозревала, что беременна! Только после того, как я объяснила, что отца ребенка все равно будет искать полиция, она призналась во всем».
Деда уже задержали. Его ждёт статья за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз.
Девочка сейчас перешла на домашнее обучение. Однако, в сентябре её уже ждут в школе. Мама не рассказала, что будет с ребёнком, который родится в феврале.
Источник:
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Т.е. девочке было 4 года...
"Он воспитывал её с десяти месяцев"
Как?
"жила в одном доме с мамой, братом и сестрёнкой, бабулей"
Ни мама, ни бабуля не воспитывали, значить...