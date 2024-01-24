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В Новой Москве внучка забеременела от деда и даже не подозревала об этом

В Новой Москве внучка забеременела от деда и даже не подозревала об этом

Автор:
24 января 2024 19:39
Сообщество : Истории
Метки: Новая москва   Россия   беременность   дед   дети   интересное   фото   
1248
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Стало известно, что дед девочки пригласил её на ночёвку к себе домой. Он воспитывал её с десяти месяцев, поэтому никто ничего не заподозрил.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от своего деда. Восьмиклассница жила в одном доме с мамой, братом и сестрёнкой, бабулей и её мужем (неродным дедом). Выяснилось, что для 60-летней пенсионерки это второй брак. За 63-летнего мужчину она вышла замуж 10 лет назад, сообщает MK.RU. В 2022 году между супругами произошёл разлад и бабушка с дочкой и внуками уехала на другую квартиру. Однако, после этого дед всё равно приходил к внукам с гостинцами.

В полиции школьница рассказала, что дед изнасиловал её весной 2023 года. Сейчас у девочки уже большой срок - 36 недель. Мать не замечала беременности дочери, так как школьница достаточно упитанная для своего возраста. Девочка рассказала, что тогда гуляла с друзьями и решила остаться ночевать у деда. В ту ночь всё и произошло.

«Все это время она упорно молчала, - пояснила мать девочки. - Она по характеру сильная и скрытная. Я спрашивала – может у тебя с мальчиком какие-то отношения были? Она сказала, что нет. А гинеколог поставила ей беременность. Для нее самой это было открытием, она и не подозревала, что беременна! Только после того, как я объяснила, что отца ребенка все равно будет искать полиция, она призналась во всем».

Деда уже задержали. Его ждёт статья за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз.

Девочка сейчас перешла на домашнее обучение. Однако, в сентябре её уже ждут в школе. Мама не рассказала, что будет с ребёнком, который родится в феврале.

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Метки: Новая москва   Россия   беременность   дед   дети   интересное   фото   
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10  комментариев
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34k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
эту всю дичь точно не Малахов выдумывает?
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3k
constriktor97 3 минуты назад
Сюжет для Рен-ТВ
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21k
kσρβγς 12 минут назад
"За 63-летнего мужчину она вышла замуж 10 лет назад"
Т.е. девочке было 4 года...

"Он воспитывал её с десяти месяцев"
Как?

"жила в одном доме с мамой, братом и сестрёнкой, бабулей"
Ни мама, ни бабуля не воспитывали, значить...
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730
дмитрий 20 минут назад
Котика "Вискаса" из поезда выгнали так сразу (закон о защите ) Расстрелом бы маньяков педофилов занялись бы лучше! Я про то чтобы порядка нет почему дед, если её изнасиловал, не боялся быть без наказанным?
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236
2023 Полчаса назад
Жуткая ситуация. А еще хуже будет, когда деда этого в камере убьют или сам себя порешит, а потом спустя время выяснится, что внучка дедулю подставила, чтобы выгородить какого-нибудь своего уличного прынца. Ситуация, хуже некуда...
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Это п....ц!
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34k
Юр21 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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13k
Владимир 41 минуту назад
Может она это выдумала? Квартиру отжать хотят, залетела где то, и семейка решила этим воспользоваться.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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