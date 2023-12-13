В Омской области родители назвали дочку Мишей

В ЗАГСе опубликовали самые популярные и необычные имена России.
Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» опубликовал рейтинг имён, которыми россияне называли своих детей в 2023 году. Согласно статистике, самым необычным именем для девочки в Омской области стало имя Миша. Вместе с ним редкими именами стали Теймия, Ясения, Лана и Бахыт.
Мальчиков называли такими необычными именами, как Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.
Самым популярным именем в России для мальчика стало Миша, а для девочки София. Согласно статистике, мальчиков родилось больше (52%), чем девочек (48%). За 2023 года родилось 14 685 (раз) двойняшек.
Источник:
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А про девушку с именем Миша впервые услышал, когда в апреле 2014 года на канале НТВ транслировали конкурс "Хочу в ВИАгру".
Там конкурсантка Миша Романова спела свою песню так, что зрители до сих пор её помнят, хотя жюри неправедливо её засудило. Кстати конкурс вёл кое-кто, кого сейчас ненавидит полмира (а может и больше).
Но эту Мишу я запомнил на всю жизнь. Жаль что нет полной версии её песни.
Необычными?
https://dzen.ru/a/Yo9ii09TUXab-7Ofhttps://dzen.ru/a/Yo9ii09TUXab-7Of
Он Михаэль, она Михаэла.
Он Петэр, она Петра.
Он Андрей, она Андрея.
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