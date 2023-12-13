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В Омской области родители назвали дочку Мишей

В Омской области родители назвали дочку Мишей

Автор:
13 декабря 2023 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   загс   имена   интересное   рождение   фото   
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В ЗАГСе опубликовали самые популярные и необычные имена России.

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» опубликовал рейтинг имён, которыми россияне называли своих детей в 2023 году. Согласно статистике, самым необычным именем для девочки в Омской области стало имя Миша. Вместе с ним редкими именами стали Теймия, Ясения, Лана и Бахыт.

Мальчиков называли такими необычными именами, как Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.

Самым популярным именем в России для мальчика стало Миша, а для девочки София. Согласно статистике, мальчиков родилось больше (52%), чем девочек (48%). За 2023 года родилось 14 685 (раз) двойняшек.

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Метки: Россия   дети   загс   имена   интересное   рождение   фото   
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18  комментариев
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217
ruslan d 58 минут назад
Саша, Слава, Валя норм , а Миша не норм ?
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2k
ДК 3 минуты назад
Была у моего сына подруга болгарка Михаэла. Ее все звали Миша. Как же на меня по первому разу друзья и знакомые смотрели после фраз типа "мой сын уехал с Мишей на отдых"...
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2k
Звёздный странник 14 минут назад
Я бы не сказал, что Армен - это необычное имя.
А про девушку с именем Миша впервые услышал, когда в апреле 2014 года на канале НТВ транслировали конкурс "Хочу в ВИАгру".
Там конкурсантка Миша Романова спела свою песню так, что зрители до сих пор её помнят, хотя жюри неправедливо её засудило. Кстати конкурс вёл кое-кто, кого сейчас ненавидит полмира (а может и больше).
Но эту Мишу я запомнил на всю жизнь. Жаль что нет полной версии её песни.
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1k
Oldman Полчаса назад
"Мальчиков называли такими необычными именами, как Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар."

Необычными?
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Армен в Омске самое редкое имя? Да ладно? Там этих Арменов....пол рынка! Каждого!
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50k
Элек Мек 37 минут назад
Может Мишель?
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7k
Алекс Крайчек 40 минут назад
Возможно, в честь героини песни "Мишка, мишка, где твоя улыбка..."?
https://dzen.ru/a/Yo9ii09TUXab-7Ofhttps://dzen.ru/a/Yo9ii09TUXab-7Of
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17k
Марина 51 минуту назад
Миша это сокращение от Михайлина?
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12k
Летучий Мыш 56 минут назад
А разве недавно закон не принимали об именах, что нельзя мужские имена мальчикам давать и наоборот?
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18k
banzai7 59 минут назад
Миша + Миша = ...
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128k
parallax Час назад
Ну а что, давайте как в Германии.
Он Михаэль, она Михаэла.
Он Петэр, она Петра.
Он Андрей, она Андрея.
...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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