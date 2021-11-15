Таксист предотвратил теракт, закрыв смертника в машине

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Мужчина попросил таксиста Дейв Перри отвезти его к кафедральному собору Ливерпуля, где проходила служба по случаю Дня поминовения с участием множества людей. Вместо этого таксист запер подозрительного пассажира в салоне, чем спас многие жизни.
Таксит запер террориста в своей машине, где тот и подорвался. По данным полиции, преступник намеревался устроить взрыв в кафедральном соборе. Сам таксист получил серьезные ранения. Он был госпитализирован с травмами и ожогами.
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