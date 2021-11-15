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Таксист предотвратил теракт, закрыв смертника в машине

Таксист предотвратил теракт, закрыв смертника в машине (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 12:52
Сообщество : Таксисты
Метки: 360подмосковье   Англия   видео   ливерпуль   такси   таксист   теракт   
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Мужчина попросил таксиста Дейв Перри отвезти его к кафедральному собору Ливерпуля, где проходила служба по случаю Дня поминовения с участием множества людей. Вместо этого таксист запер подозрительного пассажира в салоне, чем спас многие жизни.
Таксит запер террориста в своей машине, где тот и подорвался. По данным полиции, преступник намеревался устроить взрыв в кафедральном соборе. Сам таксист получил серьезные ранения. Он был госпитализирован с травмами и ожогами.

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Метки: 360подмосковье   Англия   видео   ливерпуль   такси   таксист   теракт   
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6k
workmen77 2 часа назад
Террорист - последователь "самой мирной религии"?
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9k
Клёст 3 минуты назад
Молодец мужик, что тут скажешь..
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−19
Михаил Петров Полчаса назад
Глупец
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4
Андрей 37 минут назад
Сука, депортировать 50% чурбанавтов нах из страны, остальные пусть вые.ут в очко организаторов или просто не обижаются...
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4k
Shtoppi 45 минут назад
Кое где, таксист бы домчал по встречке во время и еще Аллах Акбар бы сказал в напутствие.
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27k
lem02 47 минут назад
Угадывать вероисповидание пиромана видимо бессмысленно. И так все ясно. Потушить бы гада. И снова поджечь...
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8k
БарНалей Час назад
А как можно так запереть в машине?
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375k
Алексей Час назад
в какой пробке??????? на стоянке??????
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Mr.Adamson

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