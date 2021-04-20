Минувшей ночью водитель такси Михаил Толстых решил подвезти нескольких парней, которые на первый взгляд показались ему нормальными и веселыми. Но когда пришло время расплачиваться за поездку, кто-то из них достал нож и перерезал таксисту горло. Мужчину от гибели спас объемный второй подбородок.