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Шах и мат вам, поклонники ЗОЖ. А вообще, ситуация, конечно, ужасная.
Минувшей ночью водитель такси Михаил Толстых решил подвезти нескольких парней, которые на первый взгляд показались ему нормальными и веселыми. Но когда пришло время расплачиваться за поездку, кто-то из них достал нож и перерезал таксисту горло. Мужчину от гибели спас объемный второй подбородок.
Новостной сюжет
"Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись.", - рассказывает потерпевший.
Осторожно! Просим воздержаться от просмотра видео людям с нежной психикой, беременным и впечатлительным
Мужчине удалось выжить, и после того, как ему оказали медицинскую помощь, он записал еще пару видео, призывая своих коллег был более осмотрительными и осторожными.
Предостережения - это, конечно, хорошо, только не всегда бандиты выглядят неадекватными. И даже если у водителя большой опыт общения с людьми, от ошибок никто не застрахован.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
С машины водителя сняли отпечатки пальцев и по горячим следам нашли напавших на него парней. Жизни Михаила ничто не угрожает. Сейчас он дома.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
Как сообщают СМИ, Михаил - отец-одиночка, воспитывает 10-летнего сына, но в ближайшее время за руль садиться опасается.
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