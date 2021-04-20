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Сообщество Таксисты 112 постов • 35 подписчиков подписаться
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Барнаульский таксист выжил благодаря второму подбородку после того, как неизвестные перерезали ему горло

Барнаульский таксист выжил благодаря второму подбородку после того, как неизвестные перерезали ему горло (3 фото + 4 видео)

Автор:
20 апреля 2021 15:23
Сообщество : Таксисты
Метки: 360подмосковье   барнаул   видео   жестокость   зож   криминал   нападение   такси   
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Шах и мат вам, поклонники ЗОЖ. А вообще, ситуация, конечно, ужасная.

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Метки: 360подмосковье   барнаул   видео   жестокость   зож   криминал   нападение   такси   
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8  комментариев
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−9
Glassy 2 часа назад
Страшное дело. Мужику крупно повезло. И правда. Как узнать нормальный человек подсел в машину или нет? Возможно богатый опыт общения с различными"клиентами" помогает профессиональным таксистам.
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1k
Radugananebe 10 минут назад
Ужас, конечно.
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515
Симплекс 17 минут назад
Жесть... На ровном месте. Только так теперь.
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5k
ваня панкин 58 минут назад
писта тузикам... если выйдут (что вряд ли), таксеры народ злопамятный... в лучшем случае поедут оленями на капоте... а Михаилу здоровья и удачи!!!
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21k
SerGProS Час назад
Как в американском такси - перегородка.
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7k
bum-bum Час назад
Мог за базаром не следить. В некоторых социальных группах это важно. Вроде и фраза безобидная, а оскорбляет "чувства" некоторых представителей. Я никого не оправдываю, это всего лишь один из вероятных мотивов.
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31k
Alex 2 часа назад
Пиз**ц... Что-то подсказывает, что черные были
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
На мойку ему не дали )))
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