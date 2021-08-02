"У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки

Сначала девушка попыталась оправдаться, сказав, что цену поездки назначает агрегатор, потом решила усовестить водителя, чем сделала только хуже. Таксист стал унижать ее, видимо, припомнив неудачи на личном фронте.

"У меня вся жизнь плохая из-за таких, как вы. Вы ведётесь на лишние копейки и ноги расставляете, кому надо. Таких, как вы, надо выпуливать сразу, на раз, вы нужны только для того, чтобы удовлетворить природную потребность", - распалялся женоненавистник. Когда пассажирка предположила, что у того не в порядке психика, водитель это подтвердил и предложил убраться из авто.