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"У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки

"У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 08:11
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   разговор   такси   таксист   цена   
721
5
1
Водителя, похоже, совершенно не волновало, что цену за поездку агрегатор назначает автоматически. Оторваться он решил на клиентке.

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Метки: видео   разговор   такси   таксист   цена   
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12  комментариев
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23k
Батончик с маком 53 минуты назад
Кучеры во все времена были нытиками и хапугами. Это ш.люхи на корытах. Для мужика нет унизительнее работы
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17k
KOSTELLO 47 секунд назад
Хуже бабы истерички, может быть только мужик истеричка
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50
Дмитрий Д Полчаса назад
Зачем все всегда снимать на телефон, потом эти высеры сюда нести
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15k
ЦСКА Полчаса назад
Да, есть от чего впасть в отчаяние....А ведь были времена....Я еще застал, как стояли перед таксёрами как обитуриенты перед доцентом! А те решали: поеду, не поеду, трёшничек накинь! Или из аэропорта десять счетчиков! Или после теракта в Домодедово, цены в пять раз! Тварьи! Кстати, мужу или брату, или батьку этой дамы, ничего не стоит по номеру найти эту гниду! Даже в таком большом городе как Питер! Надеюсь так и будет....
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189
Бритва Полчаса назад
Нытик...нет хуже занятия для мужика чем ныть как шлюха
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50
Дмитрий Д Бритва Полчаса назад
А ныть шлюхе как шлюха еще хуже))
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189
Бритва Дмитрий Д Полчаса назад
Так и есть
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 37 минут назад
Ппц... "Культурная столица, ёпта"... Идиота истерика затаскать по судам и "раздеть до последних трусов" после такого это благое дело будет. Что б другим неповадно было... Не могу даже отдаленно представить, что б подобное у меня в стране не кончилось для подобного быдла минимум судом и даже тюремным заключением.
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130
Лёха 39 минут назад
Шёл бы на паперть клянчить.
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130
Лёха ꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Полчаса назад
Только чтоб его отстрапонили.
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