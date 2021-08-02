"У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки

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Водителя, похоже, совершенно не волновало, что цену за поездку агрегатор назначает автоматически. Оторваться он решил на клиентке.
В Санкт-Петербурге водитель такси закатил скандал пассажирке из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки. Не стесняясь в выражениях, мужчина стал высказывать пассажирке свое неудовольствие.
Сначала девушка попыталась оправдаться, сказав, что цену поездки назначает агрегатор, потом решила усовестить водителя, чем сделала только хуже. Таксист стал унижать ее, видимо, припомнив неудачи на личном фронте.
"У меня вся жизнь плохая из-за таких, как вы. Вы ведётесь на лишние копейки и ноги расставляете, кому надо. Таких, как вы, надо выпуливать сразу, на раз, вы нужны только для того, чтобы удовлетворить природную потребность", - распалялся женоненавистник. Когда пассажирка предположила, что у того не в порядке психика, водитель это подтвердил и предложил убраться из авто.
"У меня вся жизнь плохая из-за таких, как вы. Вы ведётесь на лишние копейки и ноги расставляете, кому надо. Таких, как вы, надо выпуливать сразу, на раз, вы нужны только для того, чтобы удовлетворить природную потребность", - распалялся женоненавистник. Когда пассажирка предположила, что у того не в порядке психика, водитель это подтвердил и предложил убраться из авто.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Почему сервис оценил 15-километровую поездку с Кронверкского до конца проспекта Стачек в 75 рублей, никто не знает. Возможно, в системе произошел сбой, однако, это не причина отрываться на пассажирах - так считают пользователи соцсетей. А вы с ними согласны, уважаемые фишкяне?
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