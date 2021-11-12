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"Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил

"Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   животные   нападение   неадекват   собака   травля   
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Когда женщина, чуть не попавшая под колеса авто, достала телефон, чтобы снять номер машины, ее владелец дал команду собаке.

Девушка, чудом спасшаяся при нападении пса, в тот день просто отправилась на прогулку. Увидев мужчину с собакой, она подождала, пока животное не запрут в машине, и только потом продолжила путь. Однако странный владелец пса попытался наехать на Юлию - по ее словам, сначала в лобовую, затем - задним ходом.


Она обошла авто и достала телефон, чтобы снять неадеквата. Такого внимания к своей персоне мужчина не желал, а потому решил, видимо, припугнуть девушку. Он выпустил собаку из авто и дал команду "взять!"


Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и ненормативную лексику!


Собака бросилась на меня и схватила за левую руку, в то же самое время он подошел очень близко, оттолкнул, и я оказалась на обочине", - рассказывает пострадавшая.


Инцидент произошел 25 октября, но видео в Сети появилось лишь недавно. После нападения пса девушку госпитализировали в больницу с рваными ранами плеча и предплечья. Пострадавшая сразу подала заявление в правоохранительные органы. Ее родственница прокомментировала инцидент:

«Приезжала скорая. По словам участкового, этому мужчине грозит штраф до пяти тыс. руб. и 15 суток ареста. У Юлии раны плеча и предплечья, жуткий шок от пережитого».

Как сообщают СМИ, это не первая история нападения конкретно этой собаки на горожан - нечто похожее случалось и ранее. Обращались ли пострадавшие в полицию, неизвестно. А по факту последнего инцидента известно, что полиция нашла и задержала владельца пса - это мужчина 1986 года рождения. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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Метки: видео   животные   нападение   неадекват   собака   травля   
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2k
Fara Zolkin 2 часа назад
Не знаю в чем причина конфликта.
Но это чмо, которое натравливает собаку на людей пора бы усмирить и желательно всем двором. Ну а для машины есть птичий корм и валерьянка...
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1k
Tony Минуту назад
тут ничего уже не поделать и не перевоспитать... надо усыплять... и собаку тоже...
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170
Аккаунт удален 7 минут назад
15 суток? але, вы конченные совсем?
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8k
кот базилий 16 минут назад
Сажать надо за такое, а у нас штрафчик небольшой и гуляй быдло дальше.
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0
мукомол 19 минут назад
собак и собачников в крематорий
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881
Bonefacius 24 минуты назад
Когда хозяин агрессивен, то и собака агрессивна. Если у хозяина головы нет, то и у собаки тоже. И штраф в 5 тысяч рублей здесь ситуацию не изменит. Как уже здесь правильно заметили, есть только один способ воздействия на эту мразь - брать все в свои руки, собраться двором и отхреначить этого отморозка так, чтобы дошло "До ума, до сердца, до печенок и остального твоего гнилого ливера".
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
За собак должно быть точно такое же наказание как за оружие. Не умеешь пользоваться дробовиком и сдуру подстрелил соседа?
Тут система четкая- изъятие оружия, решение вопроса с разрешительными документами, уголовное дело, компенсация ущерба. Если выстрел был произведен не по неосторожности а с умыслом- там статья поинтересней.
Абсолютно такая же система должна быть в отношении собак, это такое же оружие, оно может точно так же ранить и убить. Не умеешь обращаться с оружием? Избавься от него!
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828
Rabie Liz Полчаса назад
Бойцовая собака - это как оружие. Дал команду псине, значит используешь оружие. Его надо судить за покушение на убийство! А если бы собака вцепилась в шею, когда человек упал...
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
За нападение - усыпить, а собаку в приют
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22k
Сибиряк 38 минут назад
У нас в селе 1 такой умник тоже был. Мы сначала его дебила мастифа стрельнули из "сайги", потом кабель электрические ему от столба отстрелили. Посидел 3 дня без света, больше собак не держит!
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12k
Евгений 41 минуту назад
Этот х*й опасен для общества - 15 суток и 5к штрафа его только обозлят. Собаку надо забирать, его самого закрывать в клетку на несколько лет. Иначе в следующий раз подросшая псина кого-то реально загрызёт насмерть.
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110
Liberman 41 минуту назад
владелец - мудак. создал опасный для общества предмет. владельца судить за покушение на убийство. предмет в утиль.
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25k
Батончик с маком 42 минуты назад
У нас в соседнем подъезде мужик на лапу таксе наступил и она его слегка цапнула. Хозяева за этот укус 30 тыров отдали и были рады что легко отделались.
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2k
Точка 45 минут назад
Вообще офигеть! Так можно что-ли делать? Какие 15 суток?!?! Этому пустоголовому реальный срок нужно выписывать. Сегодня он людей позволяет себе машиной давить, собаку травит, она кусает он её подгоняет.. А завтра это чучело начнёт ножики в людей втыкать... Тут для ума разума начинать желательно с пятёрочки и желательно по строже чтоб содержание! Люди плавно превращаются в подобие, слабо напоминающие людей...
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39k
Олег 46 минут назад
средние телесные, хулиганка. Это не 5 тысяч. Если хорошо постараться можно и на 5 лет присесть
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31k
Крымчанка 57 минут назад
А как это штраф в 5 тысяч? И это всё?! При условии что уже были нападения на других и это известно.
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356
Борис Колесниченко 59 минут назад
Вообще приняли закон чтобы собаки определенных бойцовских пород гуляли только в намордниках, а уж натравливать собаку на людей это вообще криминал
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1k
Dwarf61 Час назад
Хозяина усыпить. Собака не виновата, что хозяин долбо*б, но увы её теперь тоже только усыпить...
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Бойцовых собак, да и всех крупных и опасных потенциально нужно к оружию приравнивать и лицензию давать. А кто не хочет - пусть держит пуделя.
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13k
Sergey Nike Час назад
Таких быдло-мразей за фашистские деяния, надо расстреливать, а не сажать! Девушке скорейшего выздоровления!
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751
олег Час назад
собака хорошая ,не натравилась .
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