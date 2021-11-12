"Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил

Когда женщина, чуть не попавшая под колеса авто, достала телефон, чтобы снять номер машины, ее владелец дал команду собаке.
Девушка, чудом спасшаяся при нападении пса, в тот день просто отправилась на прогулку. Увидев мужчину с собакой, она подождала, пока животное не запрут в машине, и только потом продолжила путь. Однако странный владелец пса попытался наехать на Юлию - по ее словам, сначала в лобовую, затем - задним ходом.
Она обошла авто и достала телефон, чтобы снять неадеквата. Такого внимания к своей персоне мужчина не желал, а потому решил, видимо, припугнуть девушку. Он выпустил собаку из авто и дал команду "взять!"
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и ненормативную лексику!
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Собака бросилась на меня и схватила за левую руку, в то же самое время он подошел очень близко, оттолкнул, и я оказалась на обочине", - рассказывает пострадавшая.
Инцидент произошел 25 октября, но видео в Сети появилось лишь недавно. После нападения пса девушку госпитализировали в больницу с рваными ранами плеча и предплечья. Пострадавшая сразу подала заявление в правоохранительные органы. Ее родственница прокомментировала инцидент:
«Приезжала скорая. По словам участкового, этому мужчине грозит штраф до пяти тыс. руб. и 15 суток ареста. У Юлии раны плеча и предплечья, жуткий шок от пережитого».
Как сообщают СМИ, это не первая история нападения конкретно этой собаки на горожан - нечто похожее случалось и ранее. Обращались ли пострадавшие в полицию, неизвестно. А по факту последнего инцидента известно, что полиция нашла и задержала владельца пса - это мужчина 1986 года рождения. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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Но это чмо, которое натравливает собаку на людей пора бы усмирить и желательно всем двором. Ну а для машины есть птичий корм и валерьянка...
Тут система четкая- изъятие оружия, решение вопроса с разрешительными документами, уголовное дело, компенсация ущерба. Если выстрел был произведен не по неосторожности а с умыслом- там статья поинтересней.
Абсолютно такая же система должна быть в отношении собак, это такое же оружие, оно может точно так же ранить и убить. Не умеешь обращаться с оружием? Избавься от него!