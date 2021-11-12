"Взять ее!": автомобилист в Мытищах натравил бойцовую собаку на девушку, которую едва не задавил

Инцидент произошел 25 октября, но видео в Сети появилось лишь недавно. После нападения пса девушку госпитализировали в больницу с рваными ранами плеча и предплечья. Пострадавшая сразу подала заявление в правоохранительные органы. Ее родственница прокомментировала инцидент:

«Приезжала скорая. По словам участкового, этому мужчине грозит штраф до пяти тыс. руб. и 15 суток ареста. У Юлии раны плеча и предплечья, жуткий шок от пережитого».

Как сообщают СМИ, это не первая история нападения конкретно этой собаки на горожан - нечто похожее случалось и ранее. Обращались ли пострадавшие в полицию, неизвестно. А по факту последнего инцидента известно, что полиция нашла и задержала владельца пса - это мужчина 1986 года рождения. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.