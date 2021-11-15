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Невилл, где твоя жаба? Тест по фильму "Гарри Поттер и философский камень"

Невилл, где твоя жаба? Тест по фильму "Гарри Поттер и философский камень"

Автор:
15 ноября 2021 08:58
Сообщество : Кино
Метки: Гарри Поттер и философский камень   Тесты   гарри поттер   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   
778
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Уже 20 лет прошло с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере. Насколько хорошо вы помните детали картины?
Кто это?
1/8Кто это?
На какой улице жили Дурсли?
2/8На какой улице жили Дурсли?
Почему воскресенье является лучшим днём недели?
3/8Почему воскресенье является лучшим днём недели?
Какую палочку в магазине у Оливандера получил Гарри Поттер?
4/8Какую палочку в магазине у Оливандера получил Гарри Поттер?
Какой коридор является запретным для всякого, кто не хочет умереть самой страшной смертью?
5/8Какой коридор является запретным для всякого, кто не хочет умереть самой страшной смертью?
По сколько игроков в каждой команде требуется, чтобы матч в квиддич состоялся?
6/8По сколько игроков в каждой команде требуется, чтобы матч в квиддич состоялся?
Сцена в туалете для девочек. За что профессор Макгонагалл дала Гарри и Рону по пять баллов?
7/8Сцена в туалете для девочек. За что профессор Макгонагалл дала Гарри и Рону по пять баллов?
В самом конце фильма Дамблдор попробовал конфетку. Какой вкус попался директору школы?
8/8В самом конце фильма Дамблдор попробовал конфетку. Какой вкус попался директору школы?

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Метки: Гарри Поттер и философский камень   Тесты   гарри поттер   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   
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Ivan 10 минут назад
Не фанат этой вселенной.
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