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25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат

25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат (26 фото)

Автор:
19 января 2021 09:14
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: гарри поттер   интересные факты   кино   книги   факт   фильм   фото   
1292
26
Вселенная Гарри Поттера, пожалуй, имеет самую большую армию фанатов во всем мире. Джоан Роулинг создала целый волшебный мир, который стал основой и для серии фильмов. Но мало кто знает, что происходило за кулисами или подтолкнуло писательницу на эту книжную серию!
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Метки: гарри поттер   интересные факты   кино   книги   факт   фильм   фото   
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Правдоруб 59 минут назад
Более омерзительной темы не встречал за последние 20 лет, чем этот грязный гарри потер. Вам серьёзно нравится это унылое дерьмо?
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38k
Александр Правдоруб Полчаса назад
На вкус и цвет товарищей нет. Я далеко не фанат Гарри и даже не любитель, но вынужден признать, что вселенная потера добротно проработана и вполне интересна.
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2k
АБЕЗЬЯН 2 минуты назад
А мне 3 фильм "Азкабан" больше всех нравится.
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18k
Mexanik79 17 минут назад
Ссылка coub.com
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38k
Александр 38 минут назад
Я думал что дементоры от деменции произошли а не от депрессии
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118k
DeOrio 48 минут назад
"Вселенная Гарри Поттера, пожалуй, имеет самую большую армию фанатов во всем мире."
Где-то 50 летние фанаты Толкина, Пратчетта и Сапковского заржали в голос.
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19k
SerGProS 57 минут назад
Одна из альтернативных концовок

Одна из альтернативных концовокПосмотреть
Одна из альтернативных концовок
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2k
Агасфер 58 минут назад
Вот главный факт - похоронен в городе Рамле
Вот главный факт - похоронен в городе Рамле
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196
Bastard Fat Агасфер 23 минуты назад
Хеврон место так себе...даже даже волшебников
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