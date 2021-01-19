25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат

Вселенная Гарри Поттера, пожалуй, имеет самую большую армию фанатов во всем мире. Джоан Роулинг создала целый волшебный мир, который стал основой и для серии фильмов. Но мало кто знает, что происходило за кулисами или подтолкнуло писательницу на эту книжную серию!
История Джоан Роулинг будет жить вечно, ведь до сих пор открываются новые факты и интересные моменты. В этой подборке собраны 25 вещей из книжного и кинематографического мира Гарри Поттера, о которых практически никто не знает!
День рождения
Дата рождения Гарри Поттера никогда явно не упоминалось в книгах, но было понятно, что он родился 31 июля 1980 года. Стоит отметить, что день рождения Джоан Роулинг тоже отмечает 31 июля, правда, она родилась в 1966 году. Совпадение?
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Плакса Миртл
Актриса Ширли Хендерсон отлично исполнила роль Плаксы Миртл - девочки, которая стала жертвой василиска. По 13-летней школьнице Хогвартса и не скажешь, что актрисе на момент съемок исполнилось 37 лет. Она стала самой старой актрисой, которая играла хогвартского студента.
Ругательства
Персонаж Рона Уизли в первоначальной версии книг очень много матерился. Однако издатель Джоан Роулинг не позволил ей выпустить рукопись в таком варианте, ведь это было неуместно для возрастной категории. Ругательства Рона пришлось убрать из книги.
Дж. К. Роулинг
На книгах указано "Дж. К. Роулинг", так как издатель писательницы настоял на таком варианте. Он предложил ей не использовать свое имя Джоан Роулинг, а оставить инициалы, чтобы привлечь внимание мужской части населения. Так Джоан взяла первые буквы от своего имени и букву "К" от Кэтлин, имени ее бабушки.
Спойлер
Из всех актеров только Алану Рикману было разрешено узнать судьбу своего персонажа еще до официального выхода седьмой, финальной книги "Гарри Поттер и Дары смерти". Джоан Роулинг лично рассказала ему о гибели Северуса Снегга.
Вдохновение
Всем интересно, откуда же пошло название Хогвартс? Роулинг пару раз признавалась, что вдохновение она нашла в ботанических садах Кью, расположенных в Нью-Йорке. Одно из наименований растений и натолкнуло ее на создание названия для Школы волшебства.
Пробы на роль
Руперт Гринт уже читал книги Джоан Роулинг перед началом кастинга и знал все о персонаже Рона Уизли. Он тщательно подготовился к прослушиванию и написал песню в стиле рэп. Нарядившись в костюм своей театральной учительницы, он зачитал речитатив перед продюсерами, хотя все учили отрывок. И это сработало!
Тот-чье-имя-нельзя-называть
Вопреки сложившему мнению, буква "Т" в конце имени Вол-де-Морт не произносится вслух. Его имя произошло от французских слов, которые в переводе обозначают "полет смерти".
Прототип
Джоан Роулинг неоднократно говорила, что персонаж Гермионы по большей части списан с нее. Она взяла за основу для этой 11-летней школьницы себя в том же возрасте. Даже ее патронусом писательница сделала выдру, которая является ее любимым животным.
Неприятная болезнь
На съемках самых первых фильмов было очень много детей, и они не спаслись от неприятной болезни. Во время съемок второй картины киносаги дети-актеры пострадали от нашествия вшей.
Хорошая попытка
Актер Том Фелтон прослушивался совсем на другие роли - Гарри Поттера и, на удивление, Рона Уизли. Но ему досталась роль Драко Малфоя, и очень удачно. Конечно, Том потом переживал, что ему не удалось сыграть Гарри, но в конце признал - Дэниел Рэдклифф идеален в этой роли!
Бандит
Мало кто обратил внимание, что Сириус Блэк имел татуировки на своем теле. Идея пришла из России, ведь там среди бандитов существует специальная символика тату. Блэку сделали татуировки, чтобы показать его как человека-бандита, которого боятся и уважают.
Волосатый юмор
Актер Робби Колтрейн получил в подарок маленький вентилятор и фруктовую палочку, которая застряла в его знаменитой лохматой бороде.
Поцелуй смерти
Дементоры, жуткие охранники из Азкабана, на самом деле являются метафорой всем известной болезни - депрессии. Джоан Роулинг неоднократно признавалась, что страдает от сильной депрессии много лет, и постоянно проходит терапию.
Книжный бум
По подсчетам на 2008 год, продажи Гарри Поттера по всему миру превысили 400 миллионов экземпляров. Эта книжная серия была переведена на 67 языков, в том числе и древнегреческий.
Доходы
Пожалуй, это один из самых удивительных фактов, которые нужно знать о книгах про Гарри Поттера. Джоан Роулинг первая, кто заработал миллиард долларов с помощью написания романов.
Поцелуи
Все помнят волнительную сцену поцелуя Гарри и Гермионы в последней части? Так вот снимать этот момент оказалось проблемно - актер Руперт Гринт (Рон Уизли) не мог сдержать смех. Его пришлось удалить с площадки, чтобы завершить съемки.
Обжора
На съемках третьего фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" вся съемочная одежда Тома Фелтона (Драко Малфоя) была с зашитыми карманами. Это было сделано для того, чтобы отучить его от привычки таскать прямо на съемочную площадку перекусы.
Кража
Один из фордиков, которые участвовали в съемках второго фильма, был угнан прямо со съемочной площадки. Его обнаружили только спустя семь месяцев, после анонимного звонка в полицию.
Профессор МакГонагалл
Строгий учитель трансфигурации, оказывается, была выдающимся игроком в квиддич. Это можно узнать только лишь по мимолетному фрагменту, в котором профессор МакГонагалл указана на спортивном кубке как ловец. Теперь понятна ее любовь к квиддичу!
Гермиона
У многих людей были проблемы с произнесением имени Гермиона. Поэтому Джоан Роулинг специально передала это через Виктора Крама, который долгое время разными способами пытался выговорить имя Гермионы.
Медальон
Сорок версий злополучного медальона, принадлежащего Салазару Слизерину, было создано во время съемок. По сюжету Гарри и Рон предприняли множество попыток уничтожить его, и медальон должен был оставаться целым.
Прогулы
Выход третьей части книжной серии "Гарри Поттер и узник Азкабана" был задержан по просьбе издательства. Оно попросило магазины дождаться выходных, чтобы предотвратить пропуски в школе из-за выхода книги.
Характеры
Чтобы познакомится с трем актерами, выбранными на главные роли, режиссер Альфонсо Куарон предложил каждому из актеров описать своего героя в эссе. Эмма Уотсон тщательно расписала характер Гермионы в 16-страничном эссе, Дэниел Рэдклифф скромно описал Поттера на одной странице, а Руперт Гринт даже и не пробовал писать.
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