25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат

Актер Том Фелтон прослушивался совсем на другие роли - Гарри Поттера и, на удивление, Рона Уизли. Но ему досталась роль Драко Малфоя, и очень удачно. Конечно, Том потом переживал, что ему не удалось сыграть Гарри, но в конце признал - Дэниел Рэдклифф идеален в этой роли!