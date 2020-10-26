Актер из «Гарри Поттера» сбросил вес и изменился до неузнаваемости

Гарри Меллинг впервые обратил на себя внимание зрителей, когда сыграл Дадли Дурсля, избалованного двоюродного брата Гарри Поттера, в нашумевшей франшизе. Однако сейчас он выглядит совершенно иначе, а все благодаря невероятной потере веса.
31-летний актер признался, что после того, как он непреднамеренно потерял вес, фанаты больше не узнают его.
В интервью журналу People Гарри сказал: «Кажется, началось все неосознанно. Я поступил в драматическую школу в 18, там мой вес и изменился. Не потому, что мне это было крайне необходимо, просто так вышло».
«Со времен драматической школы я много чего сделал, много играл в театре. Думаю, одно из благ того периода моей жизни — то, что меня не узнавали. У меня за плечами было участие в этих фильмах, но у меня также была возможность начать с чистого листа, и это, как мне кажется, удобно».
Гарри было всего 12, когда он дебютировал в первом «Гарри Поттере» в 2001 году, и он продолжал появляться в фильмах вплоть до первой части «Даров смерти», которая вышла в 2010 году.
За последние десять лет его актерская карьера пополнилась множеством ролей. Он сыграл в фантастическом боевике «Бессмертная гвардия» и психологическом триллере «Дьявол всегда здесь», которые в этом году вышли на Netflix. Он также принял участие в адаптации пьесы Шекспира «Макбет», съемки которой завершились в июле. Фильм, в котором он сыграл Малькольма, должен выйти в 2021 году.
Конечно, Гарри — не единственная звезда франшизы, поразившая фанатов невероятной трансформацией в результате потери веса. Первым был Мэттью Льюис, который сыграл гриффиндорца Невилла Лонгботтома. В 2011 году на премьере последнего фильма франшизы он впервые продемонстрировал результат продолжительных занятий с тренером.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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