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Актер из «Гарри Поттера» сбросил вес и изменился до неузнаваемости

Актер из «Гарри Поттера» сбросил вес и изменился до неузнаваемости (8 фото)

Автор:
26 октября 2020 13:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гарри меллинг   гарри поттер   знаменитости   кино   сброс веса   
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Гарри Меллинг впервые обратил на себя внимание зрителей, когда сыграл Дадли Дурсля, избалованного двоюродного брата Гарри Поттера, в нашумевшей франшизе. Однако сейчас он выглядит совершенно иначе, а все благодаря невероятной потере веса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гарри меллинг   гарри поттер   знаменитости   кино   сброс веса   
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