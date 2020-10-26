Актер из «Гарри Поттера» сбросил вес и изменился до неузнаваемости

«Со времен драматической школы я много чего сделал, много играл в театре. Думаю, одно из благ того периода моей жизни — то, что меня не узнавали. У меня за плечами было участие в этих фильмах, но у меня также была возможность начать с чистого листа, и это, как мне кажется, удобно».