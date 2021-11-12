FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5280 постов • 699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас

Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас (34 фото)

Автор:
12 ноября 2021 21:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   самые сексуальные мужчины мира   шоу бизнес   
787
34

Журнал People ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире. В этом году им стал актер Пол Радд, известный по фильму "Бестолковые", сериалу "Друзья" и роли Человека-муравья в кинематографической вселенной Marvel. Давайте вспомним, кому еще присуждали этот титул в последние 30 лет, и как эти знаменитости выглядят сейчас.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   самые сексуальные мужчины мира   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
zloykoyot 2 часа назад
Хороший заголовок поста. Особенно понравилось что некто Майкл Б. Джордан с 2020 года почти не изменился. Как и Джон Ледженд с 2019-го. А ведь сколько с тех пор воды утекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
3.6o6pa Полчаса назад
Начало нормальное, а в конце какой-то трешак пошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rutt Час назад
Как-то нетолерантно для пиндосрейтинга, никто сисяки себе не привентил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
LadyKetandra Час назад
Ага, и без ДиКаприо. Бред. Кто такой вообще Эльба? Его фильмы периода, когда негров снимают потому что они негры, а не потому что они актёры. Про Уилла Смита, кстати, слышали? Вот с ним фильмы снимали, потому что он актер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
satra 2 часа назад
Фотке почти 20 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana 2 часа назад
Да уж, низко планка пала, все выглядят как-то тускло по сравнению со мной, а некоторые вообще негры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос 14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво 14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих... Знаменитые актеры, упустившие роли мечты Знаменитые актеры, упустившие роли мечты
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13194



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 сцен из фильмов, эффекты в которых, казалось бы, сделаны на компьютере, но на самом деле нет
2
26
10 сцен из фильмов, эффекты в которых, казалось бы, сделаны на компьютере, но на самом...
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
2
349
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна...
Набирающие популярность в сообществах
ROG Phone 5 — смартфон для игр нового поколения
0
5
ROG Phone 5 — смартфон для игр нового поколения
Спорт и сахар: единство или противоположность?
0
4
Спорт и сахар: единство или противоположность?
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надёжный план
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#факты#интересное#аварии#Разное#приколы#дети#в мире
#Юмор#животные#автомобили#автомир#дтп#фотографии#картинки#СССР#смешные#авария дня
#интересно#прикол#история#подборка#кино#Ynews#авто аварии#сша#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться