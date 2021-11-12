Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас

Журнал People ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире. В этом году им стал актер Пол Радд, известный по фильму "Бестолковые", сериалу "Друзья" и роли Человека-муравья в кинематографической вселенной Marvel. Давайте вспомним, кому еще присуждали этот титул в последние 30 лет, и как эти знаменитости выглядят сейчас.