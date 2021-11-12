Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас

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Журнал People ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире. В этом году им стал актер Пол Радд, известный по фильму "Бестолковые", сериалу "Друзья" и роли Человека-муравья в кинематографической вселенной Marvel. Давайте вспомним, кому еще присуждали этот титул в последние 30 лет, и как эти знаменитости выглядят сейчас.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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