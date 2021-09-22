Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге

Джоан Коупленд родилась 1 июня 1922 года и начинала как театральная актриса, после чего ушла на телевидение и в кино. Она младшая сестра драматурга Артура Миллера, а значит, некоторое время была невесткой Мэрилин Монро. В 1945 году Коупленд дебютировала на профессиональной сцене в роли Джульетты в пьесе Бруклинской музыкальной академии «Ромео и Джульетта», а в 1948 году - на Бродвее в роли Надин в пьесе «Пляж на закате». В 1950-х Коупленд сыграла множество вторы и эпизодических ролей в сериалах. Хотя она никогда не получала ведущих ролей в фильмах или на телевидении, вторые роли ей всегда отлично удавались.