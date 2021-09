Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге

Боб Баркер, родившийся 12 декабря 1923 года, больше всего известен как ведущий игрового шоу The Price Is Right («Цена верна»). Он начал свою карьеру в области радиовещания в 1950 году в собственном радиошоу «Шоу Боба Баркера». Оно длилось шесть лет. В 1956 году Баркер был ведущим игрового шоу «Правда или последствия», которое длилось до 1975 года. Он начал вести популярную викторину «Цена верна» в 1972 году и ушел из шоу в 2007 году после поразительных 35 лет.