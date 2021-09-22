Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге

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Живи быстро, умри молодым - этот девиз еще недавно был весьма популярен среди звезд. Но, впрочем, нравился он не всем. Некоторые знаменитости предпочитают долгую творческую жизнь, которая, бывает, растягивается на несколько поколений.
Бетти Уайт, 99 лет 8 месяцев
Бетти Уайт - самая старая из ныне живущих знаменитостей. Она родилась 17 января 1922 года, то есть ей почти 100 лет. Уайт наиболее известна своей ролью Роуз Нилунд в ситкоме «Золотые девушки». Она начала актерскую карьеру в конце 1930-х годов, и бралась за любую небольшую роль, чтобы утвердиться в Голливуде. Уайт стала одной из первых женщин-продюсеров в Голливуде в 1953 году со своим телесериалом «Жизнь с Элизабет». За свою карьеру Бетти Уайт получила восемь премий «Эмми», три премии American Comedian, три премии Гильдии киноактеров и премию Грэмми.
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Джоан Коупленд - 99 лет 3 месяца
Джоан Коупленд родилась 1 июня 1922 года и начинала как театральная актриса, после чего ушла на телевидение и в кино. Она младшая сестра драматурга Артура Миллера, а значит, некоторое время была невесткой Мэрилин Монро. В 1945 году Коупленд дебютировала на профессиональной сцене в роли Джульетты в пьесе Бруклинской музыкальной академии «Ромео и Джульетта», а в 1948 году - на Бродвее в роли Надин в пьесе «Пляж на закате». В 1950-х Коупленд сыграла множество вторы и эпизодических ролей в сериалах. Хотя она никогда не получала ведущих ролей в фильмах или на телевидении, вторые роли ей всегда отлично удавались.
Ларри Сторч - 98 лет 8 месяцев
Ларри Сторч, родившийся 8 января 1923 года, наиболее известен как актер озвучивания. Из-за Великой депрессии Сторч так и не закончил среднюю школу, вместо этого устроился работать стендап-комиком, и в результате получил несколько небольших ролей в сериалах, включая «Я мечтаю о Джинни», в 1960-х годах.
Позднее он сыграл еще ряд второстепенных ролей в мыльных операх. Тем не менее, он более всего прославился как актер озвучивания в классических анимационных шоу и фильмах, включая «Час Бэтмена / Супермена», «Розовая пантера», «Дети Брейди», «Скуби-Ду» и «Приключения Бэтмена». Кроме того, Сторч был первым актером, озвучившим Джокера.
Позднее он сыграл еще ряд второстепенных ролей в мыльных операх. Тем не менее, он более всего прославился как актер озвучивания в классических анимационных шоу и фильмах, включая «Час Бэтмена / Супермена», «Розовая пантера», «Дети Брейди», «Скуби-Ду» и «Приключения Бэтмена». Кроме того, Сторч был первым актером, озвучившим Джокера.
Боб Баркер - 97 лет 9 месяцев
Боб Баркер, родившийся 12 декабря 1923 года, больше всего известен как ведущий игрового шоу The Price Is Right («Цена верна»). Он начал свою карьеру в области радиовещания в 1950 году в собственном радиошоу «Шоу Боба Баркера». Оно длилось шесть лет. В 1956 году Баркер был ведущим игрового шоу «Правда или последствия», которое длилось до 1975 года. Он начал вести популярную викторину «Цена верна» в 1972 году и ушел из шоу в 2007 году после поразительных 35 лет.
Кэрол Кук - 97 лет 8 месяцев
Кэрол Кук - американская актриса театра, кино и телевидения, родившаяся 14 января 1924 года. Она была подругой и протеже знаменитой комической актриы Люсиль Болл и часто появлялась в ее «Шоу Люси» . Болл была подружкой невесты на свадьбе Кука с актером Томом Трупом в 1964 году. Долгая карьера Кук в кино и на телевидении все еще продолжается: она снялась в австралийском телефильме 2018 года "Ожидание в крыльях".
Лесли Филлипс - 97 лет 4 месяца
Лесли Филлипс - самый старый неамериканский актер в списке старейшин. Филлипс родился 20 апреля 1924 года в Тоттенхэме, Северный Лондон, Англия. Он впервые появился в кино в 1930-х годах, когда был еще ребенком, и является единственным живым человеком, выступавшим на Pinewood Studios в первую неделю после открытия в 1936 году. В 1957 году Филлипс снялся в мюзикле Джина Келли Les Girls, но решил не делать карьеру в Голливуде, потому что считал себя театральным актером. Он наиболее известен своей ролью в британском комедийном сериале Carry On, также долгое время участвовал в радиокомедийном сериале BBC «Морской жаворонок». Филлипс также продолжает работать: в частности, он озвучил Сортировочную шляпу во франшизе о Гарри Поттере.
Ева Мари Сейнт - 97 лет и 2 месяца
Актриса Ева Мари Сэйнт - одна из последних оставшихся в живых звезд Золотого века Голливуда и старейший из ныне живущих лауреатов "Оскара". Она родилась 4 июля 1924 года и начала свою карьеру теле- и радиоактрисы в конце 1940-х годов. Ее самая заметная роль - в фильме "В порту" 1954 года, где она снялась вместе с Марлоном Брандо. Роль в этом фильме принесла ей премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Она также снялась в фильме Альфреда Хичкока "К северу через северо-запад" в 1959 году с Кэри Грантом и Джеймсом Мэйсоном.
Джимми Картер - 96 лет 1 месяцев
Формально Джимми Картера не назовешь звездой, но факт остается фактом - бывший 39-й президент США известен во всем мире. Картер родился 1 октября 1924 года, прожил долгую жизнь в политике. И сегодня Джимми Картер по-прежнему ведет активную общественную жизнь, увлекается рисованием, деревообработкой и виноделием.
Джун Локхарт - 96 лет 2 месяца
Джун Локхарт родилась 25 июня 1925 года. Она наиболее известна по многочисленным материнским ролям в 1950-х и 1960-х годах. Она сыграла Рут Мартин, мать Тимми, в сериале 1950-х годов «Лесси» и доктора Морин Робинсон в фильме «Затерянные в космосе», который транслировался с 1965 по 1968 год на канале CBS. Локхарт сыграла эпизодическую роль в фильме 1998 года «Затерянные в космосе», основанном на оригинальном телешоу 1960-х годов, да и сейчас она иногда снимается - например, ее можно увидеть в телесериале "Анатомия страсти".
Анджела Лэнсберри
Да-да, Джессике Флетчер из известного сериала "Она написала убийство" скоро стукнет 96! Английская актриса Анджела Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года, ее карьера длится почти восемь десятилетий. Как и Ева Мари Сэйнт, она одна из последних живых звезд Золотого века Голливуда. Она получила две номинации на «Оскар» и премию «Золотой глобус» за работу в фильме 1945 года «Портрет Дориана Грея». Она также озвучивала героинь нескольких фильмов Диснея, в том числе миссис Поттс в «Красавице и чудовище» Диснея. Она получила Почетную премию Академии и Премию за достижения всей жизни от BAFTA. А в 2014 году королева Елизавета II сделала ее кавалером Ордена Британской империи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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