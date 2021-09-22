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Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге

Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге (11 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   долгая карьера   звездные долгожители   звезды   знаменитости   старики   шоу бизнес   
258
11
Живи быстро, умри молодым - этот девиз еще недавно был весьма популярен среди звезд. Но, впрочем, нравился он не всем. Некоторые знаменитости предпочитают долгую творческую жизнь, которая, бывает, растягивается на несколько поколений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   долгая карьера   звездные долгожители   звезды   знаменитости   старики   шоу бизнес   
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11k
Хью́берт 50 минут назад
Старина Клинт Иствуд просто сопляк.
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rutt 38 минут назад
Были бы у них наши "90е" большинства бы уже не было. А при хорошей жизни чего не жить-то. Здоровья всем дедулькам-бабулькам независимо от известности
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