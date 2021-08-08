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14 звезд, которые к тому же оказались хорошими людьми

14 звезд, которые к тому же оказались хорошими людьми (15 фото)

Автор:
08 августа 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   доброта   звезды   знаменитости   поклонники   порядочность   шоу бизнес   
2904
15
Встреча с кумиром - праздник для любого поклонника. А если кумир еще и продемонстрирует свои незаурядные человеческие качества, то любовь к нему может стать беспредельной!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   доброта   звезды   знаменитости   поклонники   порядочность   шоу бизнес   
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14  комментариев
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342
Мурчелло 3 часа назад
Джим Керри еще тот русофоб
Ссылка youtu.be
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462
Autumn2015 Полминуты назад
Селебрити вели себя приветливо? Так это норма и их обязанность, почитайте что фаны сделали для. Эммы Уотсон, которая отказалась общаться с фанами и некорректно вырпзилась в их адрес. Там у фанов огромное влияние, "Дисней" надумал уничтожить Джину Катану из-за её "неполиткорректных" высказываний, так именно фаны её отстояли, оже самое с Джонни Деппом.
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462
Autumn2015 Секунду назад
Джину Карано
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65k
Максим 8 минут назад
Меган Маркл, Джоли, Спирс? Хорошие люди? Мухуахаха. То что их кто-то встретил когда они были в духе и не под наркотой или ещё чем это исключение. Ставить Момоа, Джексона С и Киану в ряд с таким говном это слишком.
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1k
Павел Христенко 53 минуты назад
"Доброта по американски" практически кино снимать можно со слезой.
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591
Иван Час назад
Один крохотный эпизод из жизни отдельного человека ещё ничего не говорит о его характере и нраве. Хорошими поступками надо жить, чтобы заслужить право называться хорошим человеком. Вот у Киану это получается, насчёт всех остальных я не уверен.
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25k
Григорий Час назад
Лет 20 назад у системных администраторов было ощущение, что они несут сокровенное знание, и вели себя эти ребята отвратно.
Передо мной на этом рабочем месте сменилось за год 5 человек. Я-же, получая даже больше многих в конторе, всегда помнил - эти люди добывают деньги, а я обслуга. И если человек не понимает с 3-го раза, значит я плохо объясняю и надо придумать как это сделать доходчивее.
Потому фраза от Сэмюэля Джексона "у меня не было бы работы, если бы не ты" для многих должна быть девизом.
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632
Игорь Меншиков Час назад
Все милые аж писец, ну было пару раз в жизни, а в остальной жизни человек говно
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50k
alertol 2 часа назад
Пол Маккартни лучше чем целый Киркоров )))
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342
Мурчелло 3 часа назад
Вышибала не впустил ее, но Снуп повернулся к вышибале, сказав: «Мужик, вообще-то она со мной», - и ее тут же впустили»
-------------------
Доброта аж из ушей лезет
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342
Мурчелло 3 часа назад
Че то не пойму,если кому то сказал хорошее,значит хорощий человнк?Что хрень,автор?
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