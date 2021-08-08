14 звезд, которые к тому же оказались хорошими людьми

«Однажды я обслужил Рене Зеллвегер. Тогда у меня был действительно дерьмовый день. У нее было трое детей на буксире, она была одета в штаны для йоги и футболку - ничто в ней не выдавало знаменитость, а я был сосредоточен на других вещах. Я дважды напортачил с ее заказом, и, честно говоря, она не могла быть добрее («О, нет проблем! Просто принеси его, когда сможешь»). Она изо всех сил старалась завязать светскую беседу, все дети поблагодарили меня после того, как поели, и она обняла меня на выходе и дала потрясающие чаевые за некачественное обслуживание. Я узнал, кто она такая, только когда пошел оплатить счет с ее кредитной карты, на которой было написано «Р. К. Зеллвегер». Она была потрясающей».