14 звезд, которые к тому же оказались хорошими людьми

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Встреча с кумиром - праздник для любого поклонника. А если кумир еще и продемонстрирует свои незаурядные человеческие качества, то любовь к нему может стать беспредельной!
Джим Керри
«Джим Керри подвез меня до заправки после того, как в моей машине закончился бензин в Бель-Эйр. Я сказал ему, что я большой поклонник Эйса Вентуры, и я могу имитировать его смех из фильма - мы оба высунули головы в окно и кудахтали. Он купил мне бензин и отвез меня к машине - это был один из величайших моментов в моей жизни».
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Керри Фишер
«Однажды я был на автограф-сессии Керри Фишер. Когда подошла моя очередь, она любезно сказала: «Привет», и все, что я смогла выпалить, это «Я люблю тебя!» Она весело ответила: «Я знаю» (как в фильмах «Звездные войны»). Затем Кэрри сказала мне, что ей понравилась моя рубашка «Империя наносит ответный удар», и я стоял и плакал от счастья. Самая прекрасная женщина в галактике!»
Киану Ривз
«Я помню, как встретил Киану Ривза в Нью-Йорке, когда был совсем юным (и, вероятно, очень раздражающим) подростком. Я крикнул: «Йо, Нео!», А затем изобразил движение уклонения от пули из «Матрицы». Он оглянулся на меня, рассмеялся и повторил тот же шаг в знак признательности. Это такое замечательное воспоминание, ведь он мог рассердиться и отмахнуться от ребенка, но вместо этого он пошел мне навстречу. Я никогда этого не забуду».
Сэмюэль Л. Джексон
«Сэмюэл Л. Джексон - один из самых добрых и милых людей, которых я когда-либо встречала. В 90-х он несколько раз проводил турниры по гольфу среди знаменитостей - когда мне было 12, на одном из таких турниров я спросил его, не может ли он дать мне автограф. Его ответ - слово в слово - я вспоминаю каждый день: «Милая, никогда не извиняйся за то, что хотела поговорить со мной или попросить автограф - у меня не было бы работы, если бы не ты!» Он мило улыбнулся мне и обнял - и, конечно, дал автограф. Мне 36 лет, и я до сих пор чувствую, что он один из самых настоящих людей, с которыми я когда-либо сталкивалась».
Адам Сэндлер
«Я поехал на Гавайи в свой первый большой отпуск в 2004 году и встретил Адама Сэндлера в отпуске с женой. Мы не могли решить, он это или нет, и боялись их побеспокоить, - , но он сам подошел и представился нам. Они поговорили с нами целых 15 минут или около того. Это было сразу после выхода «50 первых свиданий», и он был так скромен, когда я сказал ему, как сильно мне понравился фильм . Он был искренне добрым, веселым и невероятно простым. Он нас рассмешил, когда указал на Дэвида Спейда, но предупредил, чтобы мы не беспокоили его, потому что он «засранец».
Пол Маккартни
«Раньше я работал супервайзером в крупном развлекательном парке в отделе VIP, поэтому видеть знаменитостей было вполне нормальным явлением. Однажды в парк пришел Пол Маккартни, и я вышел встретить его вместе со своими гидами. Он был очень любезен и пожал мне руку, а затем мы проводили его в парк. Там гиды повели его на аттракционы, а я остался в офисе, чтобы оформить документы. Примерно через четыре часа они вернулась в вестибюль. Пол попрощался с гидами, которые были с ним, и вручил им чаевые - затем он увидел меня и вручил мне купюру в 50 долларов, сказав: «Вот, выпей за меня, приятель». Я видел его в общей сложности 10 минут за целый день - но у меня до сих пор хранятся эти 50 долларов. Не думаю, что когда-нибудь их потрачу».
Дженнифер Хадсон
«Я имел удовольствие познакомиться с Дженнифер Хадсон, когда меня наняли, чтобы сделать для нее осмотр дома. Хотя я только начал учиться играть на гавайской гитаре, я спросил ее, не возражает ли она спеть, если я сыграю ей песню, и был поражен, когда она согласилась. Она была такой милой и скромной, и была достаточно любезна, чтобы спеть со мной дуэтом - у меня до сих пор мурашки по коже, когда я думаю о том, насколько она талантлива. Я был потрясен тем, насколько удивительным был ее голос, но даже он бледнел по сравнению с тем, насколько она была невероятно милой».
Меган Маркл
«Я познакомилась с Меган Маркл во время ее королевской поездки по Новой Зеландии - когда мы с ней встретились глазами, она обошла всех остальных, чтобы поговорить со мной. Она спросила меня, кто я такая, и позволила мне поболтать о том, насколько она вдохновляет меня как феминистка и актриса, представляющая две расы. Она посоветовала мне продолжать следовать моим актерским мечтам и сказала: «Не жди пять дней - жди пять лет». Мы попрощались, и когда я начала плакать от избытка чувств, она вернулась, взяла меня за руку и успокоила меня. Это был лучший день в моей жизни».
Анджелина Джоли
«Я познакомилась с Анджелиной Джоли, когда она снималась в «Прерванной жизни» - они снимали через дорогу от здания детского клуба, в который я ходила. Однажды она пришла во время перерыва и принесла нам массу новых игрушек, игр, одежды и вкусностей. Я никогда не забуду, насколько искренне добра, тепло и мило она была ко всем нам. Я была немного старше большинства других детей (мне было 12), и Анджелина нашла время поговорить со мной. Она спросила, что меня интересует, и я сказала, что люблю читать классическую экспериментальную беллетристику - она вернулась на следующий день перед отъездом из города, чтобы дать мне экземпляр «Под покровом небес». Она была простой, милой и смешной. И у меня до сих пор есть книга».
Джейсон Момоа
«Я встретил Джейсона Момоа на конвенте. Я был в инвалидном кресле, а он вошел в лифт, где я ехал. Я потрясенно посмотрел на него, а он улыбнулся мне и сказал: «Я не тот парень, я просто хороший косплеер». Он на мгновение замолчал, а затем очень сильно рассмеялся. Когда лифт подъехал на мой этаж, он настоял на том, чтобы помочь мне выйти, хотя это был не его этаж. Он был таким милым и огромным. ОГРОМНЫМ».
Рене Зелвегер
«Однажды я обслужил Рене Зеллвегер. Тогда у меня был действительно дерьмовый день. У нее было трое детей на буксире, она была одета в штаны для йоги и футболку - ничто в ней не выдавало знаменитость, а я был сосредоточен на других вещах. Я дважды напортачил с ее заказом, и, честно говоря, она не могла быть добрее («О, нет проблем! Просто принеси его, когда сможешь»). Она изо всех сил старалась завязать светскую беседу, все дети поблагодарили меня после того, как поели, и она обняла меня на выходе и дала потрясающие чаевые за некачественное обслуживание. Я узнал, кто она такая, только когда пошел оплатить счет с ее кредитной карты, на которой было написано «Р. К. Зеллвегер». Она была потрясающей».
Бритни Спирс
«Я была на концерте Бритни Спирс в Лас-Вегасе, а мой друг как раз недавно случайно познакомился с кем-то, кто работал с Бритни, так что у нас была возможность встретиться с ней перед концертом! Когда я увидела ее, она была невероятно застенчивой и тихой. Увидев меня, Бритни сказала: «Ты очень хорошенькая!» Я думала, что умру от счастья».
Снуп Дог
« Примерно 14 лет назад мы с друзьями пошли на концерт со Снуп Доггом. После шоу одна из моих подруг пошла в клуб, где проходила афтепати. Она была одета не для клуба - в грязных старых кроссовках и джинсах. Вышибала не впустил ее, но Снуп повернулся к вышибале, сказав: «Мужик, вообще-то она со мной», - и ее тут же впустили».
Майкл Джордан
«Мой двоюродный брат помогал Майклу Джордану на благотворительном турнире по гольфу - ему было около 14 лет, тогда в моде были длинные плотные мешковатые штаны. У лунки №9 мой двоюродный брат вспотел от жары. А когда они шли мимо магазина одежды к лунке №10, Джордан остановился и протянул моему кузену свою кредитную карту, сказав: «Жарко, а ты весь потный. Беги и купи себе шорты». Мой двоюродный брат быстро купил шорты и весьбыл рядом с Джорданом остаток раунда. Потом Джордан дал ему $600 на чай».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
Передо мной на этом рабочем месте сменилось за год 5 человек. Я-же, получая даже больше многих в конторе, всегда помнил - эти люди добывают деньги, а я обслуга. И если человек не понимает с 3-го раза, значит я плохо объясняю и надо придумать как это сделать доходчивее.
Потому фраза от Сэмюэля Джексона "у меня не было бы работы, если бы не ты" для многих должна быть девизом.
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Доброта аж из ушей лезет