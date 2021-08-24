14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво

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24 августа 2021 16:10
Годы идут, а эти актеры и актрисы все так же прекрасны. И вовсе не потому, что раскрыли секрет вечной молодости - просто они стареют с достоинством, а не пытаются угнаться за уходящими годами, как некоторые представители шоу-бизнеса.
1. Анджелина Джоли ("Подмена", 33 года vs "Питер Пэн и Алиса в стране чудес", 45 лет)
2. Дженнифер Энистон ("Ходят слухи", 36 лет vs "Утреннее шоу", 52 года)
3. Энн Хэтэуэй ("Пассажиры", 26 лет vs "Локдаун", 38 лет)
4. Мишель Родригез ("Форсаж 4", 31 год vs "Форсаж 9", 43 года)
5. Вин Дизель ("Форсаж 4", 42 года vs "Форсаж 9", 54 года)
6. Мартин Фриман ("Божественное рождение", 38 лет vs "Родители года", 49 лет)
7. Риз Уизерспун ("Версия", 31 год vs "И повсюду тлеют пожары", 44 года)
8. Гвинет Пэлтроу ("Любовники", 35 лет vs "Политик", 47 лет)
9. Рэйчел Вайс ("Мои черничные ночи", 37 лет vs "Черная Вдова", 51 год)
10. Ума Турман ("Случайный муж", 38 лет vs , "Дедушка нелегкого поведения", 50 лет)
11. Шарлиз Терон ("Пылающая равнина", 33 года vs "Форсаж 9", 46 лет)
12. Моника Беллуччи ("Второе дыхание", 43 года vs "Мужчина и женщина: Лучшие годы", 55 лет
13. Уилл Смит ("Семь жизней", 40 лет vs "Плохие парни навсегда", 52 года)
14. Кейт Бекнсейл ("Снежные ангелы", 34 года vs "Красотка на взводе", 48 лет)
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— переведено специально для fishki.net
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