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14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво

14 знаменитостей, которые умеют стареть красиво (15 фото)

Автор:
24 августа 2021 16:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   возраст   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
1205
15

Годы идут, а эти актеры и актрисы все так же прекрасны. И вовсе не потому, что раскрыли секрет вечной молодости - просто они стареют с достоинством, а не пытаются угнаться за уходящими годами, как некоторые представители шоу-бизнеса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   возраст   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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12  комментариев
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50k
alertol 2 часа назад
Пффф, нубы...
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120k
DeOrio 9 минут назад
Вот и весь секрет
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19k
сёмик патрик 23 минуты назад
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−89
Сэм Кузьмин Час назад
хорошие наркотики просто употребляют, вот и стареют медленно, тут и думать даже не надо
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7k
Garpia121 Час назад
Стареть
До 60 о старости рано говорить.
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11k
кира 2 часа назад
Ну какое умение? Все определяет генетика и образ жизни.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
В 50 лет - стареют? Ну-ну... Хотя, с точки зрения школоты... "- 40 лет? Это же глубокая старость" (с) М.-К.
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32k
Опаньки 2 часа назад
посмотрел бы я как они умеют без косметологов и пластики
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2k
satra 2 часа назад
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