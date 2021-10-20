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Знаменитые актеры, упустившие роли мечты

Знаменитые актеры, упустившие роли мечты (11 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кастинг   не повезло   роли   шоу бизнес   
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Звездам тоже иногда не везет! Эти знаменитые актеры мечтали о ролях, которые, в итоге, достались не им - несмотря на талант и звездный статус.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кастинг   не повезло   роли   шоу бизнес   
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Игорь Михайлов 39 минут назад
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