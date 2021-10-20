Знаменитые актеры, упустившие роли мечты

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Звездам тоже иногда не везет! Эти знаменитые актеры мечтали о ролях, которые, в итоге, достались не им - несмотря на талант и звездный статус.
Курт Рассел - Хан Соло
Культовая роль контрабандиста Хана Соло в эпопее "Звездные войны", которую блестяще сыграл Харрисон Форд, почти досталась Курту Расселу. В 2017 году Рассел рассказал, что успешно прошел пробы на роль Хана Соло. «Я был уже в финале, но мне нужно было дать ответ каналу ABC, буду ли я работать с ними над вестерн-шоу. Я спросил Джорджа Лукаса: «Как ты думаешь, ты собираешься использовать меня?» Он сказал: «Я не знаю, собираюсь ли я поставить тебя с ним, или с ним, или с этими двумя парнями...» В общем, я понял, что он еще ничего не решил. А мне тогда нужно было получить хоть какую-то работу, поэтому я пошел делать вестерн».
Остальное уже, как известно, история. Роль Хана Соло досталась Форду. Но запись прослушивания Курта Рассела все еще циркулирует в интернете, и киноманы вполне могут найти ее.
Остальное уже, как известно, история. Роль Хана Соло досталась Форду. Но запись прослушивания Курта Рассела все еще циркулирует в интернете, и киноманы вполне могут найти ее.
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Дженнифер Лоуренс - Белла Свон
Дженнифер Лоуренс вполне могла бы стать Беллой Свон в саге «Сумерки» вместо того, чтобы играть роль Китнисс Эвердин в трилогии «Голодные игры». В интервью в 2018 году она сказала, что во время прослушивания для фильма она «действительно не знала, что это будет». Когда Лоуренс спросили, расстроена ли она, что пропустила роль Беллы Свон, она ответила, что не испытывает обиды. По словам Лоуренс, единственная роль, не получив которую, она была «по-настоящему расстроена», - это роль в «Алисе в стране чудес» Тима Бертона. Роль Алисы досталась актрисе Миа Васиковски, которая, по мнению Лоуренса, была «идеальной и потрясающей» для этой роли.
Мэтью Макконах - Джек Доусон
Хотя никто не представляет себе в роли Джека Доусона кого-либо, кроме Леонардо ди Каприо, актер Мэтью МакКонахи думал, что у него есть хороший шанс получить главную роль в «Титанике».
Во время интервью 2019 года Макконахи рассказал, что он пробовался с Кейт Уинслет на роль Джека Доусона, и ушел, думая, что все прошло «очень хорошо». По словам МакКонахи, прослушивание прошло так удачно, что он подумал, что получил роль.
Во время интервью 2019 года Макконахи рассказал, что он пробовался с Кейт Уинслет на роль Джека Доусона, и ушел, думая, что все прошло «очень хорошо». По словам МакКонахи, прослушивание прошло так удачно, что он подумал, что получил роль.
Увы, Мэтью МакКонахи так и не предложили роль Джека Доусона, но он все же получил шанс поработать с ди Каприо - в 2013 году, на съемках «Волка с Уолл-стрит».
Робби Уильямс - Ремус Люпин
К 20-летнему юбилею фильма «Гарри Поттер и философский камень» режиссер Крис Коламбус рассказал в интервью, что Робин Уильямс очень хотел сыграть Ремуса Люпина.
Уильямса не рассматривали на эту роль, потому что одним из первых правил франшизы было не брать на роль американских актеров, чтобы сохранить определенную степень британской аутентичности. «Я разговаривал с Робином Уильямсом, который хотел сыграть Люпина, - рассказал Коламбус. - Мне было очень трудно сказать: «Это все для британцев. Я ничего не могу сделать». Роль Ремуса Люпина в конечном итоге досталась актеру Дэвиду Тьюлису.
Уильямса не рассматривали на эту роль, потому что одним из первых правил франшизы было не брать на роль американских актеров, чтобы сохранить определенную степень британской аутентичности. «Я разговаривал с Робином Уильямсом, который хотел сыграть Люпина, - рассказал Коламбус. - Мне было очень трудно сказать: «Это все для британцев. Я ничего не могу сделать». Роль Ремуса Люпина в конечном итоге досталась актеру Дэвиду Тьюлису.
Мерил Стрип - Дуэн
Снимаясь в Шоу Грэма Нортона в 2015 году, Мэрил Стрип вспомнила одно из самых ужасных прослушиваний в своей жизни - то, которое она пережила, пробуясь на главную женскую роль в ремейке фильма «Кинг-Конг» 1976 года режиссера Дино Де Лаурентиса.
По словам Стрип, сын Дино Де Лаурентиса видел ее в пьесе и решил пригласить ее на прослушивание на женскую роль в «Кинг-Конге». Однако, когда Стрип пришла, Де Лаурентис-старший сказал своему сыну: «Che brutta?», что по-итальянски означает: «Зачем ты привел мне эту уродку?» Стрип, которая понимала и говорил по-итальянски, ответила: «Мне очень жаль, что я недостаточно красива для Кинг-Конга». В итоге, роль подружки Кинг-Конга досталась актрисе Джессике Лэнг.
По словам Стрип, сын Дино Де Лаурентиса видел ее в пьесе и решил пригласить ее на прослушивание на женскую роль в «Кинг-Конге». Однако, когда Стрип пришла, Де Лаурентис-старший сказал своему сыну: «Che brutta?», что по-итальянски означает: «Зачем ты привел мне эту уродку?» Стрип, которая понимала и говорил по-итальянски, ответила: «Мне очень жаль, что я недостаточно красива для Кинг-Конга». В итоге, роль подружки Кинг-Конга досталась актрисе Джессике Лэнг.
Роберт де Ниро - Сонни Корлеоне
Получивший «Оскар» за роль Вито Корлеоне в фильме 1974 года «Крестный отец II» Роберт Де Ниро сначала пробовался на роль Сонни Корлеоне в первом фильме «Крестный отец». Эта роль в итоге досталась актеру Джеймсу Каану. Но режиссеру Фрэнсису Форду Копполе так понравилось прослушивание Де Ниро, что он все же получил роль в сиквеле.
Бритни Спирс - Элли Калхун
Суперзвезда Бритни Спирс была одной из многих актрис, которые пробовались на роль Элли Калхун, чтобы сыграть вместе с Райаном Гослингом в фильме 2004 года «Дневник памяти». В 2005 году Райан Гослинг рассказал в интервью, что Спирс пробовалась на роль Элли и что она «действительно хороша». «Она проделала действительно хорошую работу, - сказал актер.,- на самом деле, отличную работу».
Бритни Спирс была не единственной суперзвездой, прошедшей прослушивание на роль Элли Калхун. Риз Уизерспун, Джессика Бил и Джессика Симпсон также пробовались на роль Элли, прежде чем роль досталась Рэйчел Макадамс.
Бритни Спирс была не единственной суперзвездой, прошедшей прослушивание на роль Элли Калхун. Риз Уизерспун, Джессика Бил и Джессика Симпсон также пробовались на роль Элли, прежде чем роль досталась Рэйчел Макадамс.
Минди Калинг - Лилиан Донован
Комедийной актрисе Минди Калинг очень хотелось сыграть в фильме "Девичник в Вегасе". "Меня никто никогда не вызывает на прослушивание, потому что я очень специфична, - жаловалась она позднее в интервью. - Но роль в "Девичнике в Вегасе" мне очень нравилась. Меня пригласили на роль, которую позже сыграла Майя Рудольф, я много репетировала, и мне это очень нравилось, и мне нравится фильм и актерский состав. И то, что меня, в итоге, не взяли, было душераздирающим".
Риз Уизерспун - Шер
Риз Уизерспун пробовалась на роль Шер в фильме 1995 года «Бестолковые». В видеоролике для BuzzFeed, снятом в 2020 году, Риз вспоминала, что она «упорно проходила прослушивание для роли, но не получила ее". Режиссер фильма Эми Хекерлинг, в свою очередь, рассказала , что "встречалась с Риз Уизерспун, потому что все говорили: "Эта девушка потрясающая. Она произведет фурор". Я смотрела какой-то фильм, где у нее был южный акцент. Может быть, это было по телевизору. А потом я увидела несколько ее сцен на прослушивании и сказала: "Вау, она потрясающая! Но Алисия Сильверстоун - это Шер".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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