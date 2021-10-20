Знаменитые актеры, упустившие роли мечты

Культовая роль контрабандиста Хана Соло в эпопее "Звездные войны", которую блестяще сыграл Харрисон Форд, почти досталась Курту Расселу. В 2017 году Рассел рассказал, что успешно прошел пробы на роль Хана Соло. «Я был уже в финале, но мне нужно было дать ответ каналу ABC, буду ли я работать с ними над вестерн-шоу. Я спросил Джорджа Лукаса: «Как ты думаешь, ты собираешься использовать меня?» Он сказал: «Я не знаю, собираюсь ли я поставить тебя с ним, или с ним, или с этими двумя парнями...» В общем, я понял, что он еще ничего не решил. А мне тогда нужно было получить хоть какую-то работу, поэтому я пошел делать вестерн».

Остальное уже, как известно, история. Роль Хана Соло досталась Форду. Но запись прослушивания Курта Рассела все еще циркулирует в интернете, и киноманы вполне могут найти ее.