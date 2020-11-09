На что тратит деньги Том Хэнкс?

Том Хэнкс предпочитает шикарный отдых - как-никак, положение обязывает. Да и друзья, в компании которых он любит путешествовать, - люди солидные и вряд ли согласятся на обычный отельный вариант. Так, в 2017 году Том Хэнкс с женой отдыхали на островах Французской Полинезии вместе с Опрой Уинфри, Брюсом Спрингстином и четой Обама. В их распоряжении была целая деревня отель, и единственным затруднением для Хэнкса было то, что, по его словам, ему достался какой-то "девчачий" велосипед для прогулок,