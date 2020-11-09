На что тратит деньги Том Хэнкс?

Том Хэнкс, по отзывам знающих его людей, - человек без зведной болезни, простой в быту и в общении. Но, как положено звезде, у него есть свои маленькие хобби - как и возможность не жалеть на них денег, ведь его состояние оценивается в $400 миллионов. На что же Том Хэнкс никогда не жалеет средств?
Дом в Малибу
Особняк Тома Хэнкса в Малибу - не самый дорогой среди звездных домов, но все же достаточно шикарный для того, чтобы высокий статус его владельца никто не подвергал сомнению. Свой дом в Малибу Том и его супруга Рита Уилсон купили в 2016-м году за впечатляющие $26 миллионов. Дом находится на вершине холма и надежно огражден от неделательного внимания. Жилая площадь состтавляет около 1400 метров, а территория оформлена в стиле ранчо.
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Коллекция часов
Том Хэнкс давно и с удоволсьвием коллекционирует часы - и не только коллекционирует, но и активно носит свою коллекцию, появляясь на публике с самыми разными, но неизменно дорогостоящими часами на запястье. Он предпочитает классические бренды типа Rolex. В коллекции Хэнкса немало часов этого бренда, вкючая RolexExplorer, противоударные часы для активного образа жизни стоимостью $6390, и Rolex Sea-Dealer Rolex, водонепроницаемые часы для экстремального дайвинга стоимостью около $12000. Кроме того, в его клллекции есть такие бренды, как Omega и Bell&Ross.
Фанаты
Том Хэнкс - простой парень, он частенько заходит в заведения фаст-фуда и общается со своими поклонниками, непременно осчастливливая их каким-нибудьщедрым жестом. К примеру, в 2018 году он заплатил за ужин целой компании своих фанатов в кафе In-N-Out, после чего с удовольствием делал с ребятами селфи и записывал видео, которыми счастливые поклонники Хэнкса потом хвастались в соцсетях. Это был не единственный добрый жест со стороны актера: говорят, он любит сделать что-нибудь приятное для случайно встреченных поклонников.
Помио часов, Хэнкс коллекционирует пишущие машинки. Он начал собирать свою необычную коллекцию в 19 лет, и постепенно у него набралось несколько сотен устройств. Они даже перестали вмещаться в комнату, специально отведенную в доме Хэнкса под коллекцию. Тогда он распродал часть коллекции. Сейчас, по его словам, в ней насчитывается 120 пишущих машинок - как раз полная комната-музей.
Частные самолеты
На земле Хэнкс не против встретиться с поклонниками, а вот в воздухе предпочитает побыть один. Поэтому на борту регулярного рейса, даже в первом классе, его не встретишь. Для своих многочисленных поездок - на съемки, по делам и на отдых - он всегда арендует частные самолеты и летит в одиночестве, с друзьями или с семьей - но никогда с посторонними.
Отдых
Том Хэнкс предпочитает шикарный отдых - как-никак, положение обязывает. Да и друзья, в компании которых он любит путешествовать, - люди солидные и вряд ли согласятся на обычный отельный вариант. Так, в 2017 году Том Хэнкс с женой отдыхали на островах Французской Полинезии вместе с Опрой Уинфри, Брюсом Спрингстином и четой Обама. В их распоряжении была целая деревня отель, и единственным затруднением для Хэнкса было то, что, по его словам, ему достался какой-то "девчачий" велосипед для прогулок,
Яхты
Том Хэнкс любит путешествовать на яхтах и не отказывает себе в этом удовольствии. Еще в 2004 году они с супругой, Ритой Уилсон, взяли в аренду самую большую яхту в мире длиной 75 метров и провели на ней несколько недель, путешествуя у берегов Турции. На яхте со спортивным залом и бассейном может свободно разместиться 12 гостей, не считая команды, но звездная чета предпочла провести время друг с другом.
Благотворительность
Том Хэнкс активно жертвует деньги на благотворительность, и за годы своей кинокарьеры уже помог более чем 30 благотворительным организацим. Среди них - некоммерческий научный центр Chabot, где дети и подростки бесплатно получают знания по астрономии, и СПИД-фонд Элизабет Глейзер, ведущий исследования в сфере борьбы со СПИДом.
Личный шеф-повар
Том Хэнкс питается не только в забегаловках с фаст-фудом! Он любит поесть и ценит изысканную пищу. По этому поводу у него в доме работает собственный шеф-повар. Одно время его личным шефом был знаменитый Гари Родс, шоумен и владелец сети ресторанов, готовивший приемы для членов британской королевской семьи. Известно, что Хэнкс очень любит японскую кухню и греческий гирос, так что его нынешний повар точно знает, как ему угодить.
Рестораны
Том Хэнкс любит хорошие рестораны, он - постоянный клиент многих пафосных и дорогих заведений. так, в Вашингтоне он регулярно навещает Blue Duck Tavern, ресторан, пользующийся популярностью у звезд. Именно здесь Барак и Мишель Обама когда-то праздновали 17-ю годовщину семейной жизни. Любит Хэнкс и Kanda Matsuya, эксклюзивный японский ресторан всего лишь с 8 местами для гостей. В Атланте он любит захаживать в ресторан South City Kitchen, где часто бывают Бен Аффлек, Ким Кардашьян и другие звезды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ему как-то коньки достались))