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На что тратит деньги Том Хэнкс?

На что тратит деньги Том Хэнкс? (11 фото)

Автор:
09 ноября 2020 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звездный бюджет   звезды   знаменитости   расходы   том хэнкс   шоу бизнес   
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Том Хэнкс, по отзывам знающих его людей, - человек без зведной болезни, простой в быту и в общении. Но, как положено звезде, у него есть свои маленькие хобби - как и возможность не жалеть на них денег, ведь его состояние оценивается в $400 миллионов. На что же Том Хэнкс никогда не жалеет средств?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звездный бюджет   звезды   знаменитости   расходы   том хэнкс   шоу бизнес   
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7  комментариев
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44k
Albert GER Полчаса назад
та шо там велосипед!
ему как-то коньки достались))
та шо там велосипед! ему как-то коньки достались))
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193k
Северное сияние 20 секунд назад
На что тратит деньги Том Хэнкс?
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193k
Северное сияние Полминуты назад
На что тратит деньги Том Хэнкс?
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193k
Северное сияние Полминуты назад
На что тратит деньги Том Хэнкс?
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193k
Северное сияние 38 секунд назад
На что тратит деньги Том Хэнкс?
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33k
jonnyD Полчаса назад
На что тратит деньги Том Хэнкс?
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71k
Я Только спросить. 42 минуты назад
Насколько Я знаю у него диабет.. Ему не позавидуешь..
Насколько Я знаю у него диабет.. Ему не позавидуешь..
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