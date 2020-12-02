FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4418 постов • 621 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали

10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали (11 фото)

Автор:
02 декабря 2020 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   киану ривз   факты   шоу бизнес   
5828
11
Звезда "Матрицы" Киану Ривз слывет одной из самых скрытных звезд и редко рассказывает журналистам о своей частной жизни. Так что, несмотря на давнюю всепланетную любовь к Киану, даже самые страстные его поклонники многого он нем не знают. Давайте восполнять пробелы!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   киану ривз   факты   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
876
satra Час назад
Мимими!
Мимими!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
jungar 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
про имена прикольно 3.54. да и весь выпуск хорош
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun 46 минут назад
"10 фактов про Киану Ривза, которых"
"многого он нем"
"н явно не искал славы"
"понемного"
"я в нее никакне вписывался"
"слишком далеко в появлениях любви"



Перечитывать свою писанину до публикации религия не позволяет?..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
ВазгенСемёнович 52 минуты назад
10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали и знать не хотели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vallek ВазгенСемёнович 24 минуты назад
В таком случае чем объясняется ваше присутствие в этой теме - графоманией, неадекватным поведением, неудержимым желанием наср#ть в каждой теме?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Пойду ка я старую-добрую матрицу посмотрю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
aklinks 2 часа назад
ты потрясающий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Максим 2 часа назад
Ривз уже не один год играет роль Текса, каскадера, бывшего коллеги и приятеля главного героя, которого играет известный актер Петер Стормаре.
Учитывая, что это Вельзевул из Константина.. Видимо отрабатывает душу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) На что тратит деньги Том Хэнкс? На что тратит деньги Том Хэнкс? Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится 10 главных звездных благотворителей 10 главных звездных благотворителей Неожиданные факты о знаменитостях Неожиданные факты о знаменитостях Киану Ривз сменил прическу Киану Ривз сменил прическу
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

233879



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения
2
28
20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день
7
37
Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
1
31
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
Колёса
0
3
Колёса
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#подборка#кино#авария#автомир#звезды#смешно#готовка
#юмор#россия#интересное#еда#люди#дтп#авто авария#сша#актер#дети
#интересно#факты#животные#знаменитости#разное#забавно#автомобили#позитив#в мире#москва

На что жалуетесь?

Вернуться