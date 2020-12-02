10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали

Киану широко известен своей вежливостью и доброжелательностью. Они простираются даже на тех, кто заходит слишком далеко в появлениях любви к актеру. Так, в 2004 году, прийдя домой, Ривз застал в библиотеке женщину, которая пробралась в его дом, чтобы просто повстречаться с ним. Он мило поболтал с ней - правда, после этого все равно вызвал полицию, попросив увезти непрошенную гостью. Кстати, буквально спустя неделю к нему в дом залезла еще одна поклонница. На сей раз, она прокралась в ванную и стала принимать душ, видимо, надеясь сразить этим актера. Но на сей раз, к несчастью для нее, Киану не было дома. Заметившая даму прислуга вызвала полицейских.