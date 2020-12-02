10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали

Звезда "Матрицы" Киану Ривз слывет одной из самых скрытных звезд и редко рассказывает журналистам о своей частной жизни. Так что, несмотря на давнюю всепланетную любовь к Киану, даже самые страстные его поклонники многого он нем не знают. Давайте восполнять пробелы!
Киану был гитаристом в группе Dogstar
Когда в 1990-е Киану присоединился к альтернативной рок-группе Dogstar, н явно не искал славы. Просто как-то раз он встретился с барабанщиком группы Робертом Майлхаусом и заметил на нем свитер хоккейной команды Red Wings. Киану спросил, играет ли тот в хоккей. Неизвестно, на чем сошлись парни на почве хоккея, но музыку любили оба - так понемного, после случайного знакомства сформировалась группа. Кстати, не такая уж плохая - по крайней мере, им случилось даже сыграть на разогреве у Bon Jovi.
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У Киану Ривза есть своя компания по выпуску мотоциклов
Киану - большой фанат байков и даже владеет мотоциклетной компанией. Все началось с того, что Ривз обратился к Гарду Холлингеру, известному мотоциклетному мастеру, чтобы собрать мотоцикл на заказ. Работа Гарда так поразила актера, что он предложил ему начать совместный бизнес. Холлингер не отказался - и их совместная компания Arch Motorcycle Company с тех пор работает вполне успешно.
У Киану Ривза нет школьного аттестата
О том, почему он не сумел окончить школу, актер рассказал в одном из интервью. "У нас была очень маленькая школа, и я в нее никакне вписывался, - рассказал Ривз. - Я постоянно конфликтовал и скандалил с учителями. Я был слишком неудобным ребенком - вечно задавал вопросы и не мог остановиться, даже если из-за этого вляпывался в неприятности. Впрочем, когда я получил письмо, извещающее, что я могу больше не приходить в школу, я был страшно огорчен. Для меня это был тяжелый момент".
Ривз - поклонник метода Станиславского
Наряду с такими звездами Голливуда, как Роберт де Ниро, Аль Пачино и Марлон Брандо, Ривз - убежденный сторонник метода Станиславского. Он всегда глубоко погружается в роль. Для "Матрицы" он изучал несколько боевых искусств, а для сериала "Джон Уик" научился стрелять изо всех видов огнестрельного оружия, которым пользуется его герой.
Киану Ривз начал карьеру с рекламы
Как и многие актеры, Киану Ривз начал свою карьеру со съемок в рекламных роликах. Первым его опытом были съемки в ролике для Coca-Cola. Он играл юного велосипедиста, который делится "Кока-колой" со своим отцом. Уже тогда будучи поклонником метода Станиславского, перед съемками Киану побрил ноги, как это делают профессионалы велоспорта. Впоследствии Киану никогда не стеснялся своей рекламной работы, напротив - однажды вспомнив о ней в интервью, отозвался о съемках в самых превосходных тонах.
Киану вежлив даже с преследователями
Киану широко известен своей вежливостью и доброжелательностью. Они простираются даже на тех, кто заходит слишком далеко в появлениях любви к актеру. Так, в 2004 году, прийдя домой, Ривз застал в библиотеке женщину, которая пробралась в его дом, чтобы просто повстречаться с ним. Он мило поболтал с ней - правда, после этого все равно вызвал полицию, попросив увезти непрошенную гостью. Кстати, буквально спустя неделю к нему в дом залезла еще одна поклонница. На сей раз, она прокралась в ванную и стала принимать душ, видимо, надеясь сразить этим актера. Но на сей раз, к несчастью для нее, Киану не было дома. Заметившая даму прислуга вызвала полицейских.
Возиожно, Киану женат на Вайноне Райдер
В 1992 году Киану Ривз снимался в фильме Френсиса Форда Копполы "Дракула Брема Стоукера". Его экранной женой была Вайнона Райдер. По сюжету, они должны были пожениться в Румынии. Для съемок свальбы Коппола пригласил настоящего священника. С тех пор Вайнона и Ривз не знают, являются ли они мужем и женой по церковным законам. Вайнона Райдер пару раз шутила об этом в интервью.
Однады Ривза обманом заставили сняться в фильме
В 2000 году Киану Ривз снялся в фильме "Наблюдатель", сыграв серийного убийцу, который преследует охотящегося за ним агента ФБР. За эту роль Ривз даже получил премию Razzie - не слишком крупную, но вполне уважаемую. Лишь позднее актер признался, что на площадку его завлекли настоязщим обманом. Друг Ривза подделал его подпись на контракте. Чтобы не ввязываться в долгие судебные тяжбы с создателями картины, доказывая ничтожность контракта, Киану решил по-быстрому отсняться в картине - что и сделал ко всеобщему удовольствию.
Киану не гнушается сниматься в эпизодах
Киану Ривз совершенно не страдает звездной болезнью, и даже будучи звездой первой величины, может согласиться на скормную роль, если она ему чем-то приглянулась. Так, с 2016 года он снимается во второстепенной роли в сериале "Шведские стволы" - о бывшем каскадере и его приятеле-диджее, которые решили открыть собственное детективное агентство в Лос-Анджелесе. Ривз уже не один год играет роль Текса, каскадера, бывшего коллеги и приятеля главного героя, которого играет известный актер Петер Стормаре.
Киану отстоял свое имя в неравных боях с голливудскими студиями
Имя Киану много раз казалось режиссерам и продюсерам слишком странным для звезды. Поэтому еще в начале карьеры юному Киану Ривзу, снимавшемуся в молодежной комедии "Невероятные приключения Билли и Теда" предложили взять псевдоним Чак Спадина. А перед съемками в "Матрице" ему предложили сократить имя, став просто Ки.Си. Ривзом. Но Киану держался стойко и все же добился своего - стал звездой под собственным именем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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