Неожиданные факты о знаменитостях

Стив Бушеми - бывший пожарный. 9 сентября 2001 года он бросил все и примчался к башням-близнецам, чтобы помогать спасать людей, и работал наравне с другими пожарными. Он не сказал об этом ни слова на публике, и пресса узнала об этом лишь пару лет спустя.