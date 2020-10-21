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Неожиданные факты о знаменитостях

Неожиданные факты о знаменитостях (37 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   неожиданные факты   факты   шоу бизнес   
3115
37
Вам, наверное, кажется, что вы знаете все об этих людях? Вы ошибаетесь! Неизвестные факты из их биографий поразят вас до глубины души!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   неожиданные факты   факты   шоу бизнес   
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5  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
>> 9 сентября 2001 года он бросил все и примчался к башням
11 сентября
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10k
* Владимир Час назад
Он заранее пришел.
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490
АлексЮстасу 24 минуты назад
Где, б@@@ь, рассказ про аватарку поста???
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25k
Aleksandr Полчаса назад
Неожиданные факты о знаменитостях
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