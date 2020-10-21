Неожиданные факты о знаменитостях

Вам, наверное, кажется, что вы знаете все об этих людях? Вы ошибаетесь! Неизвестные факты из их биографий поразят вас до глубины души!
Шестеро вооруженных мужчин в масках похитили Бенедикта Камбербэтча во время съемок в ЮАР в 2005 году. Через два часа его освободили, но, по его собственному признанию, за это время актер четырежды успел попрощаться с жизнью.
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В детстве Глен Клоуз принадлежала к деструктивному религиозному культу, в число адептов которого вступила под давлением отца.
По документам Опру Уинфри зовут Орпой. По ее словам, это произошло из-за того, что ее родные точно не знали, как правильно пишется выбранное ее тетей имя.
Дженнифер Лоуренс была принята в Гильдию киноактеров в 14 лет, за съемку в рекламном ролике сериала MTV "Мои сладкие 16".
Мать Джастина Тимберлейка была официальным опекуном Райана Гослинга во время съемок "Клуба Микки Мауса", потому что мать самого Гослинга была вынуждена на время съемок уехать по работе в Канаду.
Райана Гослинга утвердили на роль в фильме "Дневник памяти" только потому, чторежиссер картины не считал его ни сексуальным, ни даже симпатичным.
В 1978 году Тим Аллен был арестован в аэропорту Мичигана за то, что у него оказалось при себе 1,5 грамма кокаина.
Анджела Лэнсберри вместе со всей семьей переехала из США в Ирландию после того, как ее дочь связалась с сектой Чарльза Мэнсона, а сын подсел на наркотики. Она убеждена, что этим спасла обоим жизни.
Прапрапра...бабушка Сары Джессики Паркер была одной из обвиняемых в колдовстве и насылании порчи во время знаменитого процесса салемских ведьм.
Во время съемок самой трогательной сцены в "Звуках музыки" Джули Эндрюс несколько раз бросил на землю поток воздуха от лопастей вертолета, поэтому налипшие на волосы, лицо и одежду грязь и трава остались одним из самых ярких ее воспоминаний о съемках.
В детстве Ребел Уильямс заболела малярией. В бреду ей привиделось, что она получила "Оскар". Это так впечатлило ее, что она твердо решила стать актрисой.
До того, как стать актером, Джейсон Стэтхем был членом британской сборной по прыжкам в воду.
У Риты Морено был роман с Марлоном Брандо, а когда они поссорились, она стала встречаться с Элвисом Пресли - просто чтобы заставить Брандо ревновать.
Николас Кейдж - племянник Фрэнсиса Форда Копполы, но всячески скрывает это. Он даже отказался от знаменитой фамилии, чтобы добиться успеха самому, а не благодаря ей.
Отец Вуди Харрельсона, Чарльз Харрельсон, был наемным убийцей. связанным с мафией. Его обвиняли в убийстве нескольких человек, включая федерального судью.
По вине Мэтью Бродерика погибли две женщины. Это произошло в 1987 году в Северной Ирландии, где актер стал виновником ДТП.
Кэри Грант выступил в роли психотерапевта Керри Фишер, по просьбе ее матери уговорив ее бросить наркотики, когда Керри была еще подростком.
Пол Ньюмен был крестным отцом Джейка Джилленхолла, а сам Джейк стал крестным отцом дочери Хита Леджера и Мишель Уильямс.
У Дензела Вашингтона - привычный вывих мизинца: при резком движении его палец может выпасть из сустава в любой момент.
Стив Бушеми - бывший пожарный. 9 сентября 2001 года он бросил все и примчался к башням-близнецам, чтобы помогать спасать людей, и работал наравне с другими пожарными. Он не сказал об этом ни слова на публике, и пресса узнала об этом лишь пару лет спустя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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