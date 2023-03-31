10 неожиданных фактов о Дензеле Вашингтоне

Многие актеры хоть раз отказались от ярких ролей и в итоге пожалели об этом. Например, Холли Берри могла бы сыграть Энни Портер в «Скорости», а Мадонна - Женщину-кошку в «Бэтмен возвращается». Что ж, Дензел тоже в этом списке, ведь когда-то он отказался от роли Дэвида Миллса в фильме «Семь». Отказ он мотивировал тем, что сценарий был слишком «дьявольским». В итоге эту роль исполнил Брэд Питт. Позже Вашингтон пожалел о своем решении и признал, что оно было ошибкой. «Я посмотрел фильм и подумал: «О, какой я идиот!», - признавался позже актер.