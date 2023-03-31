10 неожиданных фактов о Дензеле Вашингтоне

Дензел Вашингтон - один из наиболее часто снимающихся актеров Голливуда. Он известен, в основном, по боевикам, и, хотя нередко играет преступников, по жизни почти не мелькает в светской хроники и производит впечатление удручающей нормальности. Но и он способен кое-чем удивить поклонников!
У каждого ребенка есть мечта о том, кем он хочет стать, когда вырастет. Кто-то реализует эти мечты, а кто-то нет. Дензел хотел стать врачом. Он даже ходил в специализированную школу, чтобы взять курс на медицинскую карьеру, но у вселенной были другие планы. Однажды он практически случайно записался на курсы актерского мастерства - и вскоре его мечты коренным образом изменились. В итоге он окончил Фордхэмский университет со степенью бакалавра в области драмы и журналистики.
Впервые Вашингтону предсказали славу в парикмахерской, где работала его мать. Как вспоминает сам актер, предсказательницу звали Рут Грин, и люди действительно считали ее пророчицей. Они встретились в салоне красоты его мамы, и Грин сказала ему: «Ты будешь путешествовать по всему миру и будешь говорить с миллионами людей».
Дензел Вашингтон познакомился со своей женой Полеттой Вашингтон на съемках в фильме 1977 года «Вильма». Это была его первая актерская работа в кино. Полетта дважды отклоняла его предложение руки и сердца, прежде чем принять его в третий раз. Дензел и Полетта женаты уже больше 40 лет, у них четверо детей.
Многие актеры хоть раз отказались от ярких ролей и в итоге пожалели об этом. Например, Холли Берри могла бы сыграть Энни Портер в «Скорости», а Мадонна - Женщину-кошку в «Бэтмен возвращается». Что ж, Дензел тоже в этом списке, ведь когда-то он отказался от роли Дэвида Миллса в фильме «Семь». Отказ он мотивировал тем, что сценарий был слишком «дьявольским». В итоге эту роль исполнил Брэд Питт. Позже Вашингтон пожалел о своем решении и признал, что оно было ошибкой. «Я посмотрел фильм и подумал: «О, какой я идиот!», - признавался позже актер.
Когда его родители расстались, Вашингтон стал настоящим подростком-бунтовщиком. Он начал хулиганить и драться, и в результате мать отправила его в Оклендскую военную школу-интернат, чтобы уберечь от неприятностей. К счастью, это сработало, и Вашингтон называет это решением, изменившим его жизнь к лучшему.
Дензел очень любит свою работу и предпочитает выполнять трюки сам. Он снялся, в том числе, в большинстве боевых сцен в фильме 2010 года «Книга Илая». По его признанию, ему до сих пор нравится сниматься в трюковых сценах самому.
У Дензела Вашингтона в фильме «Дело о пеликанах»была сцена поцелуя с актрисой Джулией Робертс. Однако он удалил сцену, опасаясь негативной реакции со стороны женщин из черного сообщества. Кроме того, он также удалил сцену поцелуя с Мими Роджерс. Эти утверждения были подтверждены Робертс, которая сказала в интервью, что хотела бы поцеловать Дензела на экране, но он предложил избежать этой сцены.
Дензел Вашингтон - не только замечательный актер, но и писатель. Он написал книгу «Рука, которая вела меня», в которой рассказал обо всех наставниках, которые вели его на пути к успеху. Книга содержит рассказы о более чем 70 американских общественных деятелях в различных областях, таких как спорт, бизнес и политика.
Вашингтон стал первой чернокожей звездой, названной журналом People самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. Это случилось в 1996 году. Таким образом, Вашингтон не только заслужил это почетное звание, но и способствовал падению расовых барьеров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Давно считаю, что негры и евреи - на порядок (в 10 раз) больше расисты, чем белые .