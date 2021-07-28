Тайные хобби знаменитостей

Интерес Джонни к куклам Барби возник, когда он играл в них со своей дочерью. Но когда она перестала интересоваться куклами, Депп не захотел расставаться с ними - сентиментальной частью его жизни. Теперь у него столько Барби, что им нужна отдельная кладовая.