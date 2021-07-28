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Тайные хобби знаменитостей

Тайные хобби знаменитостей (16 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   любимое дело   неожиданно   хобби   шоу бизнес   
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Оказыывается, звезды не только коллекционируют драгоценности и ходят по светским вечеринкам! Звездные хобби бывают самыми странными и неожиданными - настолько, что сами их обладатели вовсе не стремятся их афишировать. Но мы о них все-таки узнаем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   любимое дело   неожиданно   хобби   шоу бизнес   
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Viktor 23 минуты назад
А чё из наших нет никого?
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