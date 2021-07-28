Тайные хобби знаменитостей

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Оказыывается, звезды не только коллекционируют драгоценности и ходят по светским вечеринкам! Звездные хобби бывают самыми странными и неожиданными - настолько, что сами их обладатели вовсе не стремятся их афишировать. Но мы о них все-таки узнаем!
Джонни Депп коллекционирует Барби
Интерес Джонни к куклам Барби возник, когда он играл в них со своей дочерью. Но когда она перестала интересоваться куклами, Депп не захотел расставаться с ними - сентиментальной частью его жизни. Теперь у него столько Барби, что им нужна отдельная кладовая.
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Райан Гослинг любит вязать
Для Райана Гослинга идеальный день - это день, когда он вяжет, и если у него все получится, он сможет подарить кому-то из приятелей отличную вещицу.
Пенеопа Круз коллекционирует вешалки
Пенелопа Круз собирает неметаллические вешалки, и в ее коллекции их уже более 500.
Кэти Перри коллекционирует волосы знаменитостей
Кэти Перри коллекционирует волосы звезд, скорее, в знак дружбы, чем из магических соображений. У нее хранятся, в частности, волосы своих подруг Тейлор Свифт и Майли Сайрус. Она держит их в сумочке. Она признается, что знает, насколько это жутковато звучит, но не собирается отказываться от памятной коллекции.
Тейлор Свифт делает "снежные шары"
На счету Тейлор Свифт уже множество сувениров с метелью внутри, включая один по мотивам ее клипа Lover.
Майк Тайсон посещает голубиные конкурсы красоты
Боксер не пропускает значимых соревнований, на которых голуби соревнуются в экстерьере, и вообще очень любит этих птиц. Он любил голубей с детства, а сейчас держит более тысячи птиц. Он говорит, что голуби могут многое раскрыть человеку о нем самом.
Кендалл Дженнер мастерски подражает птицам
Кендалл Дженнер с детства училась подражать птичьим голосам, и сейчас она настолько потрясающе насвистывает и издает другие птичьи звуки, что можно подумать, будто вас окружает целая стая птиц.
Бейонсе занимается пчеловодством
Бейонсе начала заниматься пчеловодством, чтобы использовать мед в помощь своей дочери, страдающей сильной аллергией. Вскоре это превратилось в хобби. Сейчас у нее около 80 000 пчел и 2 улья.
Том Хэнкс коллекциониирует пишущие машинки
Том Хэнкс начал коллекционировать старые пишущие машинки еще до того, как его карьера пошла вверх. Для него они - идеальное сочетание инженерии и искусства. Сейчас его коллекция насчитывает около 120 пишущих машинок.
Клаудиа Шиффер коллекционирует насекомых
У Клаудии Шиффер большая коллекция насекомых. Больше всего она любит пауков. Такую девушку ничем не напугаешь!
Брэд Питт занимается гончарным делом
Брэд Питт увлекся скульптурой и гончарным делом, занимаясь ими в качестве терапии после развода. Но сегодня для него это способ самовыражения. Он настолько увлекся, что теперь не хочет останавливаться.
Деми Мур коллекционирует старинных кукол
Даже сейчас бывший муж Деми, Эштон Кутчер, с восторгом говорит об огромной коллекции кукол Деми. Он даже пытался заставить жену открыть музей старинных кукол.
Николас Кейдж коллекционирует замки
Первое настоящее звездное хобби! Кейдж - не самый богатый из голливудскиъх небожителей, но за свою киноарьеру он купил уже несколько замков - просто потому, что они ему нравились. Впрочем, большинство он быстро продал: расточительный Кейдж вечно балансирует на грани банкротства.
Мила Кунис увлекается видеоиграми
Кунис любит играть в видеоигры, особенно в Call of Duty и World of Warcraft. Она была членом нескольких гильдий World of Warcraft, но ей всякий раз приходилось покидать их, как только ее узнавали поклонники.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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