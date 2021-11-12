«Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд

Спойлер: у некоторых все не так уж и плохо.
Начнем с «альфача» российского шоубиза — Дмитрия Нагиева.
Лысый мачо в молодости вел себя поскромнее и даже успел жениться, аж в 1986 году. Подругой жизни стала Алиса Шер. Но то ли Дмитрий любил «гульнуть», то ли еще что, но брак распался в начале нулевых.
Иван Ургант
Вот это действительно шоумен: веселый, харизматичный и остроумный. И на роль альфача не претендует — что тоже показывает, что неглуп. Хотя его угораздило расписаться всего в 18 лет, на 22-летней Карине Авдеевой. Правда, семейное было недолгим: через 1,5 месяца «голубки» разлетелись в разные стороны.
Дмитрий Губерниев
Двухметровый, говорливый и раскованный, Дмитрий «влип» в женитьбу в конце 1990-х. Его избранницей стала Ольга Богословская, они вместе работали в спортивной редакции ВГТРК. По словам экс-супружницы, Димон заставлял ее «прислуживать», поэтому семейная идиллия закончилась через 5 лет.
Евгений Плющенко
Один из лучших (а может и лучший) фигурист в мире, первый раз оказался в ЗАГСе под руку с Марией Ермак. Но она чего-то не восприняла его желание изо всех сил заниматься спортом, даже хотела, чтобы он завязал с карьерой. Поэтому долго их брак не продлился — 1,5 года и они расстались.
Ну и напоследок: Вера Брежнева)
Недавняя посетительница сладких мечт подростков сейчас уже в возрасте. А замуж она выскочила еще в 2006 году, понятно, что большой и чистой любви. Ее избранником стал Михаил Киперман: это он пристроил ее в «ВИА Гру» и дал свою фамилию их дочери — Саре.
Так что да, время неумолимо ...
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"А замуж она выскочила еще в 2006 году, понятно, что большой и чистой любви. Ее избранником стал Михаил Киперман."
Афтар-копипастер... Первым фактическим мужем Веры на тот момент еще Галушки был житель Днепропетровской области - Виталий Войченко. Будущей звезде на тот момент было 18 лет. А потому у пары родилась дочь Соня. Вера ушла от первого мужа без скандалов - просто оставила записку.
Хорошо моряку, его в порту ждет любимая девушка. Хорошо летчику, его в аэропорту встречает любимая девушка. Хорошо машинисту, его на вокзале тоже ждет любимая девушка. И только девушке плохо то в порт, то в аэропорт, то на вокзал.
Вот это действительно шоумен: веселый, харизматичный и остроумный
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это не про Урганта