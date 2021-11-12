FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5281 пост • 699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд

«Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд (8 фото)

Автор:
12 ноября 2021 17:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жена   звезда   развод   спортсмен   супруга   шоубиз   
5328
8

Спойлер: у некоторых все не так уж и плохо.

Начнем с «альфача» российского шоубиза — Дмитрия Нагиева.

Лысый мачо в молодости вел себя поскромнее и даже успел жениться, аж в 1986 году. Подругой жизни стала Алиса Шер. Но то ли Дмитрий любил «гульнуть», то ли еще что, но брак распался в начале нулевых.

×
×

Иван Ургант

Вот это действительно шоумен: веселый, харизматичный и остроумный. И на роль альфача не претендует — что тоже показывает, что неглуп. Хотя его угораздило расписаться всего в 18 лет, на 22-летней Карине Авдеевой. Правда, семейное было недолгим: через 1,5 месяца «голубки» разлетелись в разные стороны.

Дмитрий Губерниев

Двухметровый, говорливый и раскованный, Дмитрий «влип» в женитьбу в конце 1990-х. Его избранницей стала Ольга Богословская, они вместе работали в спортивной редакции ВГТРК. По словам экс-супружницы, Димон заставлял ее «прислуживать», поэтому семейная идиллия закончилась через 5 лет.

Евгений Плющенко

Один из лучших (а может и лучший) фигурист в мире, первый раз оказался в ЗАГСе под руку с Марией Ермак. Но она чего-то не восприняла его желание изо всех сил заниматься спортом, даже хотела, чтобы он завязал с карьерой. Поэтому долго их брак не продлился — 1,5 года и они расстались.

Ну и напоследок: Вера Брежнева)

Недавняя посетительница сладких мечт подростков сейчас уже в возрасте. А замуж она выскочила еще в 2006 году, понятно, что большой и чистой любви. Ее избранником стал Михаил Киперман: это он пристроил ее в «ВИА Гру» и дал свою фамилию их дочери — Саре.


Так что да, время неумолимо ...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: жена   звезда   развод   спортсмен   супруга   шоубиз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Broscan 2 часа назад
Ахахахаха,про Валуева,Канделаки и Максима прямо в точку!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
11k
Serg Pavlov 45 минут назад
Вера Брежнева.....
"А замуж она выскочила еще в 2006 году, понятно, что большой и чистой любви. Ее избранником стал Михаил Киперман."
Афтар-копипастер... Первым фактическим мужем Веры на тот момент еще Галушки был житель Днепропетровской области - Виталий Войченко. Будущей звезде на тот момент было 18 лет. А потому у пары родилась дочь Соня. Вера ушла от первого мужа без скандалов - просто оставила записку.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 50 минут назад
Хня какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160k
☭Cheкаво☭ 57 минут назад
Нихрена у Нагия вкусы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow Час назад
А этих как отличать?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
Денис a_komolow 3 минуты назад
А этих как в старом анекдоте.
Хорошо моряку, его в порту ждет любимая девушка. Хорошо летчику, его в аэропорту встречает любимая девушка. Хорошо машинисту, его на вокзале тоже ждет любимая девушка. И только девушке плохо то в порт, то в аэропорт, то на вокзал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
scorpio1965 Час назад
Иван Ургант

Вот это действительно шоумен: веселый, харизматичный и остроумный
--------------------
это не про Урганта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby Час назад
Вера Брежнева - в возрасте!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Chaim Kushnir 2 часа назад
зачем эти незнакомые женщины здесь? Чем они прославились? Может , это передовицы производства? Известные врачи \ учителя? Великие актрисы-певицы? Аааа... просто жены известных мужчин? Таки нахрена нам чужие жены- своих хватает )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
310
Chaim Kushnir АнтонПолднев 53 минуты назад
когда коту делать нех - он ...заходит. Уроки делай, мамке помогай - глядишь, человеком вырастешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Chaim Kushnir babuby 52 минуты назад
продолжай восторгаться помоями. Твоя среда, сразу видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Chaim Kushnir АнтонПолднев 44 минуты назад
да... аргументация железная. Мощная аргументация 13 летнего подростка. Под своей фотографией.. .вася... Пшел вон, просто пшел вон )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 2 часа назад
А где звёзды-то? Зазвездившихся и примелькавшихся по ТВ вижу, а звёзд тут нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Половина женщин недовольна заработком своих партнеров. Ну кто бы мог подумать! Половина женщин недовольна заработком своих партнеров. Ну кто бы мог подумать! Дичь, которую творят бывшие Дичь, которую творят бывшие Чеченского бойца ММА задержали в аэропорту. Он пытался провезти наркотики Чеченского бойца ММА задержали в аэропорту. Он пытался провезти наркотики Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд После развода мужчине пришлось заплатить бывшей жене за домашний труд
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15218



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
2
92
Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
1
66
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
Набирающие популярность в сообществах
Обзор ASUS ZenFone 8 Flip: поворот на 180 градусов
0
6
Обзор ASUS ZenFone 8 Flip: поворот на 180 градусов
Как&nbsp;всё&nbsp;ломается при&nbsp;детальном рассмотрении
1
7
Как всё ломается при детальном рассмотрении
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надёжный план
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#подборка#автомир#аварии#картинки#дети#прикольные#в мире
#Юмор#Россия#животные#автомобили#дтп#фотографии#кино#приколы#новости#Польша
#интересно#люди#факты#интересное#Ynews#Разное#авто аварии#сша#СССР#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться