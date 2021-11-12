«Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд

Евгений Плющенко

Один из лучших (а может и лучший) фигурист в мире, первый раз оказался в ЗАГСе под руку с Марией Ермак. Но она чего-то не восприняла его желание изо всех сил заниматься спортом, даже хотела, чтобы он завязал с карьерой. Поэтому долго их брак не продлился — 1,5 года и они расстались.