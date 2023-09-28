Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей

Слава Комиссаренко прославился как стендап-комик. Жил и работал в Беларуси, потом дошутился до того, что выступать ему запретили. Тогда он перебрался в Россию.

Здесь снова чего-то не задалось - чрез несколько месяцев комик из нашей страны уехал.