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Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей

Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей

Автор:
28 сентября 2023 18:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Слава комиссаренко   вебкам   жена   женитьба   развод   эскортница   
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Поговаривают, что барышня подрабатывала и эскортом.

Слава Комиссаренко прославился как стендап-комик. Жил и работал в Беларуси, потом дошутился до того, что выступать ему запретили. Тогда он перебрался в Россию.

Здесь снова чего-то не задалось - чрез несколько месяцев комик из нашей страны уехал.

×
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Но не унывал: встречался с барышней, она родом с Украины, зовут Юлия.

 А Слава ездил с концертами по Европе и подумывал о женитьбе. И вот - свершилось, молодые обменялись кольцами в Черногории и счастливый Комиссаренко выложил новость о браке в соцсетях.

И вскоре началось.

Комику стали присылать фото и видео его жены Юлии. Весьма пикантного содержания.

Оказалось, что до встречи с ним, супруга яростно занималась вебкамом и скакала на различных предметах, на радость её зрителям и донатерам. Поползли слухи и об эскорте. Но это лишь слухи, ни одного доказательства нет. А раз не пойман - не вор. Вернее, не эскортница.

После этого комик сделал такой пост:

А его супруга пошутила:

Когда медовый месяц закончился, Комиссаренко отправился выступать в Вену. Там он заявил:

Не волнуйтесь, концерт будет нормальным. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал.

И добавил, что теперь он «потрёпанный». О своей жене не сказал ни слова, но все его знакомые говорят, что развод неизбежен.

Тем не менее Комиссаренко получил вид на жительство в США. Он подавал документы на Talent Visa, её выдают коммерчески перспективным артистам, и её одобрили.

Кстати, в Америке с вебкамом тоже полный порядок.

Источник:

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Метки: Слава комиссаренко   вебкам   жена   женитьба   развод   эскортница   
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41  комментарий
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
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5k
Losterdin Минуту назад
кто эти людт бл ееать??
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3k
fkamash Минуту назад
Ну смотрите ка: пиар то идет
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−1
zu4ara 3 минуты назад
УэтогоСлавикапидарастическийголос.
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3k
Егорий 6 минут назад
какбэ.....
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1k
Rom 11 минут назад
На него насрать даже больше, чем на нее. Но и на нее тоже насрать.
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23k
Валерий 16 минут назад
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8k
Дмитрий 18 минут назад
Зае...ли с этим Комиссаренко. 2 раза в неделю одно и то же. Вы быть просматривали ленту чего было....
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 21 минуту назад
Змагар))))
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51k
Прораб 22 минуты назад
Неужто шлюха? Да ладно! Не может быть!
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3k
San_Fajanse Полчаса назад
каково же было удивление комисаренки, когда он из тысяч представительниц эскорт-услуг, выбрал именно представительницу эскорт-услуг
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1k
beshh Полчаса назад
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11k
Трив Полчаса назад
Тут это, дед спрашивает..
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8k
Артём 37 минут назад
Слава Вебкаменко.
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14k
Пук 38 минут назад
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1k
Просто прохожий 38 минут назад
Ну потрахался, немного на деньги попал. Это просто тест пробег перед америкой, там и он и его будут трахать за деньги. А лично мне похер, он никогда не вызывал симпатии, двухметровый жлоб с голосом кастрата.
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1k
КАКАнгел 39 минут назад
НАПЛЕВАТЬ !! надо о нем реже писать и забыть. Я думаю вся эта история только чтоб привлечь внимание к не смешному бездомному нищему белорусскому клоуну.
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17k
Мистер Фикс 39 минут назад
Лузер. Что в жизни, что с бабой
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2k
Alexander Gorn 45 минут назад
Ну, не повезло, да. Главное, не отчаиваться - ну, нарвалась на стендапера, не все же парни такие, когда-нибудь нормального найдет, сварщика или, например, автомеханика!
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58k
Олег 46 минут назад
всего три дня назад я не подозревал о существовании этого гомика и его шлюхи. Шквал постов о них разбудили ненависть и отвращение... НАХЕРА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?
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33k
Юр21 46 минут назад
Вопрос первый, что это за известный в узких кругах гений юмора, первый раз слышу. Ну а поскольку это просто очередной либероид - то двум шлюхам в одной семье будет вполне комфортно.
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