Комик Слава Комиссаренко собрался разводиться с женой-вебкамщицей

Поговаривают, что барышня подрабатывала и эскортом.
Слава Комиссаренко прославился как стендап-комик. Жил и работал в Беларуси, потом дошутился до того, что выступать ему запретили. Тогда он перебрался в Россию.
Здесь снова чего-то не задалось - чрез несколько месяцев комик из нашей страны уехал.
Но не унывал: встречался с барышней, она родом с Украины, зовут Юлия.
А Слава ездил с концертами по Европе и подумывал о женитьбе. И вот - свершилось, молодые обменялись кольцами в Черногории и счастливый Комиссаренко выложил новость о браке в соцсетях.
Комику стали присылать фото и видео его жены Юлии. Весьма пикантного содержания.
Оказалось, что до встречи с ним, супруга яростно занималась вебкамом и скакала на различных предметах, на радость её зрителям и донатерам. Поползли слухи и об эскорте. Но это лишь слухи, ни одного доказательства нет. А раз не пойман - не вор. Вернее, не эскортница.
После этого комик сделал такой пост:
А его супруга пошутила:
Когда медовый месяц закончился, Комиссаренко отправился выступать в Вену. Там он заявил:
Не волнуйтесь, концерт будет нормальным. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал.
И добавил, что теперь он «потрёпанный». О своей жене не сказал ни слова, но все его знакомые говорят, что развод неизбежен.
Тем не менее Комиссаренко получил вид на жительство в США. Он подавал документы на Talent Visa, её выдают коммерчески перспективным артистам, и её одобрили.
Кстати, в Америке с вебкамом тоже полный порядок.
Источник:
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