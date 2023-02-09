В Омске обиженный муж-египтянин нанял киллера, чтобы избавиться от супруги. Но слегка ошибся

За ликвидацию возлюбленной он хотел выложить 700 тысяч рублей.
Египтянин Мохамед Эльсайед Або Элелаа осел в России и получил гражданство. Потом женился на красотке и открыл несколько бизнесов: продавал напитки и промышленное оборудование.
Но спустя 10 лет брак дал трещину и супруга подала на развод. А недовольный муж решил, что не заплатит ей не копейки, тем более не будет делить совместно нажитое имущество. И вообще - если уж она от него уходит, значит не достанется больше никому.
И нанял киллера.
Для этого сверхразум прошерстил интернет и нашёл сайт с предложениями «наёмных убийц». Там он выбрал «бойца» за 700к и связался с ним. Тот запросил тысячу евро авансом, а остальное - после того, как он вышлет фото убитой супруги.
Через некоторое время такая фотка пришла. Ревнивый египтянин позлорадствовал и поехал передавать деньги «киллеру». Уже ясно, что он общался с силовиками, а всё убийство было постановкой. Так что как только прибыл на место, его сразу же повязали.
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На допросе он заявил, что у него с женой «обычные» отношения. А что хотел её убить - ну бывает, погорячился.
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Теперь незадачливому муженьку грозит срок вплоть до пожизненного.
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