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В Омске обиженный муж-египтянин нанял киллера, чтобы избавиться от супруги. Но слегка ошибся

В Омске обиженный муж-египтянин нанял киллера, чтобы избавиться от супруги. Но слегка ошибся

Автор:
09 февраля 2023 14:49
Сообщество : Криминал
Метки: египтянин   жена   киллер   наемный убийца   омск   развод   супруга   
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За ликвидацию возлюбленной он хотел выложить 700 тысяч рублей.

Египтянин Мохамед Эльсайед Або Элелаа осел в России и получил гражданство. Потом женился на красотке и открыл несколько бизнесов: продавал напитки и промышленное оборудование.

Но спустя 10 лет брак дал трещину и супруга подала на развод. А недовольный муж решил, что не заплатит ей не копейки, тем более не будет делить совместно нажитое имущество. И вообще - если уж она от него уходит, значит не достанется больше никому.

И нанял киллера.

Для этого сверхразум прошерстил интернет и нашёл сайт с предложениями «наёмных убийц». Там он выбрал «бойца» за 700к и связался с ним. Тот запросил тысячу евро авансом, а остальное - после того, как он вышлет фото убитой супруги.

Через некоторое время такая фотка пришла. Ревнивый египтянин позлорадствовал и поехал передавать деньги «киллеру». Уже ясно, что он общался с силовиками, а всё убийство было постановкой. Так что как только прибыл на место, его сразу же повязали.

На допросе он заявил, что у него с женой «обычные» отношения. А что хотел её убить - ну бывает, погорячился.

Теперь незадачливому муженьку грозит срок вплоть до пожизненного.

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Метки: египтянин   жена   киллер   наемный убийца   омск   развод   супруга   
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11  комментариев
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96k
parallax 55 минут назад
Выходишь замуж за араба, готовься пожизненно быть его собственностью.
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21k
BiZ 4 минуты назад
ловля на живца прям
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609
Павел 8 минут назад
А кто забрал предоплату €1К?
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1k
Dimon Полчаса назад
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2k
Rodaslav 44 минуты назад
А бабенка то молодец, все отжала...
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51k
dima423 50 минут назад
глупость какая то... ну уходит и скатертью дорожка) новую и получше бы нашел
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12k
Ivan 59 минут назад
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10k
Shtoppi Час назад
От заголовка поста так и сквозит сюрреализмом )))
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August

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