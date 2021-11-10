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"Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми

"Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми (21 фото)

Автор:
10 ноября 2021 15:42
Метки: РСП   дети   замужество   знакомство   разведенка   развод   ребенок   
1580
21
В социальных сетях прослеживается странная тенденция - создаются различные сообщества, нацеленные на объединение мужчин прочив РСП ("разведенок с прицепом" - именно так их чаще всего там называют). Давайте разберемся в данной ситуации и выслушаем обе стороны противостояния.
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Метки: РСП   дети   замужество   знакомство   разведенка   развод   ребенок   
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33k
Опаньки 45 минут назад
4 ребенка ... В-о-у!!!! Всю оставшуюся жизнь на их институты пахать
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2k
Алексей Минуту назад
Особенно впечатлила Зульфия Прокопчук...
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47k
Albert GER 10 минут назад
ну ладно, попробую и я своё счастье.
Если ты твёрдо стоишь на ногах, не нищебродка, добрая, стройная, нежная. будешь любить моих трёх девочек и двух внуков как родных,
ведь неважно кто родил, будем вместе обучать в институтах.
ты должна быть спортивная, шоб носить мои удочки по горным речкам и грести на веслах равномерно при рыбалке на "шлеп".
уметь чистить и готовить форель. наличие лодки/баркаса на Штарнбергерзее обязательно. отвечу только на анкету с фото лодки.

о себе: Разведен. пью пиво(только Августинер). есть пузо и пенис. дам попользоваться.
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Ну, а вдруг?))
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23k
Ваня 15 минут назад
да ну нафиг таких!!!
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64k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ссылка coub.com
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6k
евгений Полчаса назад
У большинства такие запросы, что неудивительно что мужики свалили. Хотя конечно все индивидуально.
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2k
Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
"5. Вопрос к мужчинам. Вы бы согласились на отношения с женщиной, у которой уже есть дети?"(с) - по мне в этом посте чуть ли не единственная адекватная. Без диких запросов. Детей вырастила и ищет себе пару для жизни и души. Жизнь то продолжается. Могу пожелать ей найти свою половину.
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9k
kaboza Полчаса назад
12 лет стажа хмурого, 14 в завязке, с двумя девицами по 10 лет прожил...забирайте бабы, джазу такого дам
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904
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
Да если человек нормальный , то почему бы и нет ?
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