"Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми

1580
21
В социальных сетях прослеживается странная тенденция - создаются различные сообщества, нацеленные на объединение мужчин прочив РСП ("разведенок с прицепом" - именно так их чаще всего там называют). Давайте разберемся в данной ситуации и выслушаем обе стороны противостояния.
1. Мужчины объединяются в группы, выкладывают в них подобные посты о знакомствах и обсуждают их
×
×
4. Казалось бы, довольно обычное объявление, но из-за информации о детях, женщина тоже попала на "мужской суд"
Источник:
Ссылки по теме:
- Разведена, нужен богач: анкеты одиноких женщин с детьми с сайтов знакомств
- Нужен с квартирой и машиной: как беременные и женщины с детьми знакомятся в интернете
- "Нужен папа для пятерых детей, чтобы обеспечивал": как знакомятся разведенные женщины
- С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин
- "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей
Метки: РСП дети замужество знакомство разведенка развод ребенок
31
Понравилось31
Новости партнёров
Если ты твёрдо стоишь на ногах, не нищебродка, добрая, стройная, нежная. будешь любить моих трёх девочек и двух внуков как родных,
ведь неважно кто родил, будем вместе обучать в институтах.
ты должна быть спортивная, шоб носить мои удочки по горным речкам и грести на веслах равномерно при рыбалке на "шлеп".
уметь чистить и готовить форель. наличие лодки/баркаса на Штарнбергерзее обязательно. отвечу только на анкету с фото лодки.
о себе: Разведен. пью пиво(только Августинер). есть пузо и пенис. дам попользоваться.