Дичь, которую творят бывшие

Байки с Reddit про то, какими мстительными бывают бывшие жёны и мужья. А также о том, какими сумасшедшими они бывают в браке.
- Жена мне изменила. Когда я рассказал ей, что знаю об этом, она схватила кухонный нож и стала мне угрожать. Ей сказал: “Валяй”. Тогда она замахнулась, и воткнула в меня нож хоть и несильно, но до крови. Она сделала надрез от груди до пупка, а я ударил её по голове, и она рухнула на пол. После развода я не видел её 24 года.
- Она забрала детей, 70% моей зарплаты уходило на алименты. Но самое страшное, что через пару лет после развода она решила, что больше не хочет быть матерью. Она уехала вместе с передвижной ярмаркой (вроде как влюбилась в оператора аттракциона) и через несколько дней позвонила дочкам и сказала им связаться со мной. Почему они раньше не сообщили, что матери нет? Потому что привыкли к её загулам.
Когда девочки стали жить со мной, они быстро поняли, что мать промывала им мозги, постоянно рассказывая, какое я чудовище. Это было много лет назад. Мои дети выросли, у них теперь тоже есть дети. А после развода я встретил новую жену, самую лучшую женщину в мире.
- Моя бывшая жена сказала мне, что я могу оставить свои вещи дома, пока не найду себе новое жильё. Я подумал, что это такой акт доброй воли, что она хочет сохранить дружеские отношения. Когда я снял себе квартиру и вернулся забрать своё барахло, выяснилось, что она всё сожгла. Это было жёстко.
- Она звонила мне на работу, дозвонилась аж до президента компании (понятия не имею, как ей это удалось, она не очень-то умна) и рассказала ему, что меня посещают мысли о суициде, что я будто бы говорил ей, что хочу сделать с собой что-то страшное на работе.
Позже я узнал, что такими окольными путями она пыталась узнать мой адрес. Когда мы разъехались, я не стал ей сообщать, куда переехал, потому что знал, чем это чревато.
- Он забрал у меня машину, дом, мебель. Я была согласна на всё, лишь бы не жить с ним. Через два года он стал бездомным банкротом и вдруг захотел сойтись со мной. Нет уж, спасибо!
- Когда мы были в процессе развода, мой бывший приходил ко мне и ныл о своих новых отношениях. А ушёл он от меня к моей же двоюродной сестре. При этом она тогда ещё была замужем за другим. И он к ним двоим переехал в дом. Мне же он жаловался, что у неё было слишком много парней в прошлом. Да, моя сестра уж точно не славилась моногамностью и от каждого парня у неё было по ребёнку.
- Мой бывший муж позвонил мне и притворился, что его сбила машина, пока он со мной разговаривал. Он даже изобразил голоса толпы, собравшийся вокруг “тела”. Ужасная актёрская игра, хотя было смешно слушать, как он изображает женщин. Я думаю, он хотел, чтобы я снова пережила старую травму. Когда-то я разговаривала по телефону с другом, которого действительно сбила машина, пока мы беседовали. Только вот он понятия не имеет, что слышать, как человека сбивает автомобиль, не имеет ничего общего с его тупой выходкой.
- Мой бывший парень тоже пытался сымитировать аварию после нашего расставания, но только он догадался сделать это по СМС. Когда он написал, что его доставили в реанимацию, я попросила его скинуть мне селфи из больницы или фото его карточки пациента, чего-то, что доказывало бы факт аварии. Он не отвечал минут 20, а потом прислал селфи на фоне больницы. Той больницы, что находится в 20 минутах ходьбы от его любимого бара (какое совпадение!). Я задала вопрос, почему он у больницы, а не внутри, когда он до этого написал, что его доставили туда 45 минут назад. Он ответил, что его уже вылечили и выписали.
- Мой бывший грозился сброситься с крыши после расставания. Но вместо себя сбросил свой телефон, а потом злился на меня, потому что я ему не поверила.
- Пока мы ещё были в браке, она забеременела от женатого любовника. Она думала, что он уйдёт от жены, а она уйдёт от меня, и они поженятся. Моя жена наняла адвоката и подала на развод, я нанял адвоката тоже.
Только моя бывшая не учла, что её любовник работал в компании своего тестя с прицелом стать гендиром после ухода папаши на пенсию. Когда моя стала требовать от него развода, он понял, что карьера дороже, и дал заднюю. Он признался во всём жене, вымолил прощение и оборвал все контакты с моей женой. А она, поняв, что её мечты рухнули, объявила, что ребёнок мой. При этом у нас с ней не было секса больше года. Но это её не остановило, она всем растрепала, что отец ребёнка я. Мой адвокат подал иск на оспаривание отцовства.
Когда я съехал, она стала меня преследовать. Приходила ко мне на работу, пыталась проникнуть на военную базу, где я работал. На КПП её истерики слушать не стали и скрутили её, когда она перепрыгнула через шлагбаум. Она мне звонила, просила помочь ей, но я ничего не делал, это уже были не мои проблемы. Суд запретил ей приближаться ко мне. Она неоднократно нарушала решение суда.
При разводе она требовала отдать ей всё имущество и 7 лет платить алименты. Я честно предложил ей половину и никаких алиментов. Когда родился ребёнок, она пыталась вписать мою фамилию в свидетельство о рождении, но я к тому времени уже успешно оспорил отцовство, так что у неё ничего не вышло.
В конце концов, мы поделили всё 50/50. Не знаю, получила она что-то от отца ребёнка или нет.
После развода она несколько раз звонила мне, говорила, что хочет встретиться и поговорить. Через полгода после развода мне предложили новую работу на другом конце страны. Я принял предложение и рассказал о своём переезде только семье. Все наши с ней “друзья” поверили её истории про отцовство, так что в их глазах я был подонком. Поэтому я им ничего и не сказал.
После развода моя жизнь стала лучше.
Источник:
- Короткие истории и случаи из жизни
- В какой стране дороги хуже? Да во всех!
- Мультфильм "Бременские музыканты'-шедевр без наград
- Девушка из Новосибирска порыбачила с медведем
- Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
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Или под этим ником скрывается очередная "сильная и независимая"?
Уж слишком часто от тебя появляются чисто бабские посты...