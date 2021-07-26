Дичь, которую творят бывшие

- Пока мы ещё были в браке, она забеременела от женатого любовника. Она думала, что он уйдёт от жены, а она уйдёт от меня, и они поженятся. Моя жена наняла адвоката и подала на развод, я нанял адвоката тоже.

Только моя бывшая не учла, что её любовник работал в компании своего тестя с прицелом стать гендиром после ухода папаши на пенсию. Когда моя стала требовать от него развода, он понял, что карьера дороже, и дал заднюю. Он признался во всём жене, вымолил прощение и оборвал все контакты с моей женой. А она, поняв, что её мечты рухнули, объявила, что ребёнок мой. При этом у нас с ней не было секса больше года. Но это её не остановило, она всем растрепала, что отец ребёнка я. Мой адвокат подал иск на оспаривание отцовства.

Когда я съехал, она стала меня преследовать. Приходила ко мне на работу, пыталась проникнуть на военную базу, где я работал. На КПП её истерики слушать не стали и скрутили её, когда она перепрыгнула через шлагбаум. Она мне звонила, просила помочь ей, но я ничего не делал, это уже были не мои проблемы. Суд запретил ей приближаться ко мне. Она неоднократно нарушала решение суда.

При разводе она требовала отдать ей всё имущество и 7 лет платить алименты. Я честно предложил ей половину и никаких алиментов. Когда родился ребёнок, она пыталась вписать мою фамилию в свидетельство о рождении, но я к тому времени уже успешно оспорил отцовство, так что у неё ничего не вышло.

В конце концов, мы поделили всё 50/50. Не знаю, получила она что-то от отца ребёнка или нет.

После развода она несколько раз звонила мне, говорила, что хочет встретиться и поговорить. Через полгода после развода мне предложили новую работу на другом конце страны. Я принял предложение и рассказал о своём переезде только семье. Все наши с ней “друзья” поверили её истории про отцовство, так что в их глазах я был подонком. Поэтому я им ничего и не сказал.



После развода моя жизнь стала лучше.