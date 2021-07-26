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Дичь, которую творят бывшие

Дичь, которую творят бывшие (5 фото)

Автор:
26 июля 2021 20:22
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   байки   бывшие   жена   истории   муж   отношения   развод   
2755
5

Байки с Reddit про то, какими мстительными бывают бывшие жёны и мужья. А также о том, какими сумасшедшими они бывают в браке.

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Метки: Reddit   байки   бывшие   жена   истории   муж   отношения   развод   
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15k
homerchik 2 часа назад
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23k
Владимир Час назад
Исключительно американские истории.
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Мишаня, а ты точно МАЛЬЧИК?
Или под этим ником скрывается очередная "сильная и независимая"?
Уж слишком часто от тебя появляются чисто бабские посты...
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389
Мурчелло ★Lucifer★ Полчаса назад
Ещё и из канады.
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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