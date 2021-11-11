27 замечательных фотографий от любителей комнатных растений

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Выращивание цветочков - дело приятное и увлекательное. В Интернете много сообществ, посвященных уходу за домашними растениями, и одно из крупнейших на Reddit - r/houseplants. В нем более 900 тысяч участников. Вот самые впечатляющие фотографии зеленых питомцев, которыми поделились их гордые владельцы.
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4. Диоон съедобный (саговниковая пальма) - одно из самых старых семенных растений, появившихся на Земле еще до динозавров
8. "Надеюсь, вы это оцените, потому что никто из моих друзей этого не сделал. Разница в один год"
9. "Мне пришлось на зиму принести в офис горшок с кактусами (Mammillaria и Monkeytail Cacti), и один из побегов вылез в очень неподходящем месте..."
11. "Последние новости о моей алоказии (сорт "чешуя дракона"). После двух зеленых листьев она дала один полностью белый!"
12. "Купила бабушке орхидею в продуктовом магазине 3 года назад на День матери. Сейчас у нее 45 цветков"
16. "Я посадила это растение в прошлом году, и оно уже так выросло! Кувшин, из которого льется жемчужная нить"
19. "Моя невеста попросила сфотографировать, как цвете ее филодендрон (сорт "Принц Оранский")
21. "Мое самое старое комнатное растение. Техасское черное дерево (Ebenopsis ebano). Ему десять лет"
23. "Я сказал ей, что она может быть кем угодно, и она стала позвоночником. Следуй своим анатомическим мечтам, милая толстянка!"
24. "Я прыгала от радости до потолка, когда моя Huernia Zebrina (гуэрния полосатая) зацвела"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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