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27 замечательных фотографий от любителей комнатных растений

27 замечательных фотографий от любителей комнатных растений (28 фото)

Автор:
11 ноября 2021 14:46
Сообщество : Жизнь
Метки: дизайн интерьера   домашние растения   комнатные растения   комнатные цветы   природа   увлечение   уход за комнатными растениями   хобби   
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Выращивание цветочков - дело приятное и увлекательное. В Интернете много сообществ, посвященных уходу за домашними растениями, и одно из крупнейших на Reddit - r/houseplants. В нем более 900 тысяч участников. Вот самые впечатляющие фотографии зеленых питомцев, которыми поделились их гордые владельцы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн интерьера   домашние растения   комнатные растения   комнатные цветы   природа   увлечение   уход за комнатными растениями   хобби   
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Domax3000 3 часа назад
А это мой питомец...
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