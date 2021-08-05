15 парней, чья брутальность не мешает им разводить комнатные растения

Об увлечениях человека не всегда можно догадаться по тому, как он выглядит. Вот и герои нашей сегодняшней подборки — брутальные парни, по чьему виду можно подумать, что своё свободное время они проводят в тренажёрном зале. Но на самом деле эти ребята — большие любители растений, и их успехам в этом деле может позавидовать даже бывалый садовод!

Жаль, что никто не сказал мне, что домашние цветы — это болезнь, когда я только начал заниматься садоводством