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15 парней, чья брутальность не мешает им разводить комнатные растения

15 парней, чья брутальность не мешает им разводить комнатные растения (17 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: комнатные растения   красота   парни   подборка   природа   фото   цветы   
38
17

Глядя на эту подборку, можно задуматься о том, что цветы — это отличный подарок не только для девушек, но и для парней!

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Метки: комнатные растения   красота   парни   подборка   природа   фото   цветы   
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3  комментария
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28k
Игорь 19 минут назад
"Брутальность" некоторых садоводов вызывает определённые сомнения...

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avix 3 минуты назад
Вот брутальный чувак, который очень любил разводить растения. А эти так, любители.
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