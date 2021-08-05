15 парней, чья брутальность не мешает им разводить комнатные растения

38
17
Глядя на эту подборку, можно задуматься о том, что цветы — это отличный подарок не только для девушек, но и для парней!
Об увлечениях человека не всегда можно догадаться по тому, как он выглядит. Вот и герои нашей сегодняшней подборки — брутальные парни, по чьему виду можно подумать, что своё свободное время они проводят в тренажёрном зале. Но на самом деле эти ребята — большие любители растений, и их успехам в этом деле может позавидовать даже бывалый садовод!
Жаль, что никто не сказал мне, что домашние цветы — это болезнь, когда я только начал заниматься садоводством
×
На снимке лишь часть моих малышей.
Мой муж и его коллекция кактусов
Мой друг выглядит таким счастливым, занимаясь пересаживанием своих цветов в горшочки побольше
Мой урожай, который мне удалось вырастить в городских условиях
Один довольный парень и выращенный им кактус
Мой муж и цукини, который он сумел вырастить
Парни тоже любят цветы
В моём саду есть и цветок имбиря. Решил им похвастаться
Мой цветущий рододендрон
Увлёкся цветами и теперь живу в джунглях
Я никогда не перестану умиляться своим любимым малышом кактусом
Сегодня у моей банды был банный день
Горжусь своей орбифолией, которую я смог вырастить до такого размера
Моя семейка
Горд ими, доволен собой!
Надеемся, эта подборка сумела порадовать вас так же сильно, как и новый росточек наших брутальных садоводов!
Источник:
Ссылки по теме:
- Атмосферные фото ночной дикой природы с конкурса WildArt
- 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
- Идеальные фотографии, от которых перфекционист придет в восторг
- Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ
- Завораживающая красота заброшенных мест
10
Понравилось10
Новости партнёров