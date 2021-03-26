Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку

Набор из 54 тысяч фрагментов Шуберт собирал ежедневно в течение четырех с половиной месяцев. По словам немца, в рабочий день он тратил на головоломку 4−5 рабочих часов, а в выходные дни мог собирать пазл по 14−15 часов.



Петер признался, что этот набор стал для него самым сложным за все 17 лет: только на картинных рамах было более трех тысяч одинаковых бежевых деталей.





Но когда проект был практически завершен, случилось ужасное — Шуберт не досчитался одной единственной детали. Тщательные поиски всех возможных мест в доме ни к чему не привели, а потому Петер обратился напрямую к производителю с просьбой прислать ему недостающую деталь. В компании энтузиазм любителя головоломок оценили и пообещали прислать ему недостающий фрагмент как можно скорее, чтобы он наконец-то смог закончить свою монументальную работу, пишет Daily Mail.