FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5614 постов • 675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку

Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 10:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   головоломка   люди   пазл   увлечение   фото   хобби   
234
3
1
На сборку пазла он потратил четыре с половиной месяца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   видео   головоломка   люди   пазл   увлечение   фото   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Booka1a Час назад
100% под пазлом лежит))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Йожык 10 минут назад
Сколько терпения и усидчивости!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ребята, которым неведомо чувство страха Ребята, которым неведомо чувство страха Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад «Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали «Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313968



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
2
181
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
3
99
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
0
15
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
Долго не заживает прокол уха: причины отека и воспаления и способы ускорения заживления
0
26
Долго не заживает прокол уха: причины отека и воспаления и способы ускорения заживления
Ребята, которым неведомо чувство страха
Ребята, которым неведомо чувство страха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#автомир#кино#приколы#природа#дикая природа#настроение#смешно
#фото#животные#люди#автомобили#факты#дтп#авто аварии#забавно#падение#деньги
#прикол#интересно#подборка#картинки#интересное#истории#аварии#криминал#позитив#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться