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Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти

Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти (25 фото)

Автор:
08 января 2021 10:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: войлок   поделка   скульптура   увлечение   хобби   художник   
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Сёстры Анна и Ольга Довгань - дизайнеры и художники из Украины. Девушки обладают уникальным талантом создавать очаровательные фигурки из войлочной шерсти. Потрясающие поделки с улыбающимися лицами никого не оставят равнодушными.
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Метки: войлок   поделка   скульптура   увлечение   хобби   художник   
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Ольга Горбунова 3 часа назад
Зачем этот пылесборник дома?
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Олег

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