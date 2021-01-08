Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти

Сёстры Анна и Ольга Довгань - дизайнеры и художники из Украины. Девушки обладают уникальным талантом создавать очаровательные фигурки из войлочной шерсти. Потрясающие поделки с улыбающимися лицами никого не оставят равнодушными.
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Поделки из войлока — это ремесло, которое звучит куда сложнее, чем оно является на самом деле, но это не означает, что творить из этого материала просто и делать это может каждый. Те же, кто смог постичь его и научиться создавать из войлока изделия, добивается вполне себе неплохих и часто очень милых результатов.
Украинские художницы Анна и Ольга Довгань известны созданием очаровательных валяных кукол в виде продуктов питания. Однако с недавнего времени две сестры занялись созданием также ещё и других типов войлочных мини-кукол, например, животных, и даже астрономических объектов, таких как солнце, облака, звёзды и луна.
Сейчас в их портфолио пончики, круассаны, овощи и даже валяные горы и облака.
Украинские художницы Анна и Ольга Довгань известны созданием очаровательных валяных кукол в виде продуктов питания. Однако с недавнего времени две сестры занялись созданием также ещё и других типов войлочных мини-кукол, например, животных, и даже астрономических объектов, таких как солнце, облака, звёзды и луна.
Сейчас в их портфолио пончики, круассаны, овощи и даже валяные горы и облака.
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