Чем весь день занимаются растения?

Берат Йилдирим, большой любитель природы и программист из Турции, решил узнать, как ведут себя его комнатные растения в течение дня.
Чем занимаются ваши растения, когда вас нет дома? Кажется, странный вопрос, но после этой статьи вы получите на него ответ, и кто знает, может, в вашей жизни станет на один страх больше. Разработчик программного обеспечения из Турции Берат Йилдирим решил узнать, как ведут себя растения в течение дня, и установил камеру. Оказывается, они не так просты, как кажутся!
У него получился вот такой таймлапс
Ну как, впечатляет? Они же двигаются! Конечно, не так быстро, как на видео, возможно, при обычной скорости это движение не было бы заметно. Так они реагируют на изменение света.
А вот что пишут комментаторы:
"У меня несколько калатей, это ужас, сколько они двигаются в течение дня. К вашему сведению, они развили эту черту, потому что произрастают в джунглях, где они обычно затенены навесом и привыкли к слабому освещению. Солнце движется в течение дня, и световые лучи проникают через кроны деревьев над ними, поэтому калатеи движутся, чтобы избежать резкого луча света, который мог бы их сжечь, либо чтобы поймать небольшой лучик, чтобы получить свет, необходимый для получения энергии."
"Вот почему у меня нет растений. Нельзя доверять им. Вот вы спите, а в следующий момент задыхаетесь, потому что вас душат какие-то хризантемы. Нет, спасибо. Я останусь со своими кошками."
"Вот почему у меня нет растений. Нельзя доверять им. Вот вы спите, а в следующий момент задыхаетесь, потому что вас душат какие-то хризантемы. Нет, спасибо. Я останусь со своими кошками."
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