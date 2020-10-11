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Чем весь день занимаются растения?

Чем весь день занимаются растения? (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Берат Йилдирим   видео   жизнь   интересно   комнатные растения   природа   растения   фото   
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Берат Йилдирим, большой любитель природы и программист из Турции, решил узнать, как ведут себя его комнатные растения в течение дня.

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Метки: Берат Йилдирим   видео   жизнь   интересно   комнатные растения   природа   растения   фото   
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4  комментария
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6k
Михалыч 54 минуты назад
"Вот почему у меня нет растений. Нельзя доверять им. Вот вы спите, а в следующий момент задыхаетесь, потому что вас душат какие-то хризантемы. Нет, спасибо. Я останусь со своими кошками."
"Вот почему у меня нет растений. Нельзя доверять им. Вот вы спите, а в следующий момент задыхаетесь, потому что вас душат какие-то хризантемы. Нет, спасибо. Я останусь со своими кошками."
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532
newegg 10 минут назад
Схожу, герань на цепь посажу, уже три раза убежать пыталась.
Собакевич говорит что невиноватая.
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1k
Игорь 18 минут назад
Этот топот маленьких корешков по ночам... и ты лежишь под одеялом, накрывшись с головой, стараясь дышать как можно тише...
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29k
Головасыр коричнештанник 55 минут назад
чувак пропускал уроки биологии?
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