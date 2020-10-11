Чем весь день занимаются растения?

"У меня несколько калатей, это ужас, сколько они двигаются в течение дня. К вашему сведению, они развили эту черту, потому что произрастают в джунглях, где они обычно затенены навесом и привыкли к слабому освещению. Солнце движется в течение дня, и световые лучи проникают через кроны деревьев над ними, поэтому калатеи движутся, чтобы избежать резкого луча света, который мог бы их сжечь, либо чтобы поймать небольшой лучик, чтобы получить свет, необходимый для получения энергии."





"Вот почему у меня нет растений. Нельзя доверять им. Вот вы спите, а в следующий момент задыхаетесь, потому что вас душат какие-то хризантемы. Нет, спасибо. Я останусь со своими кошками."