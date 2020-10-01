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6 дизайнов одной комнаты, вдохновленные самыми красивыми местами планеты

6 дизайнов одной комнаты, вдохновленные самыми красивыми местами планеты (13 фото)

Автор:
01 октября 2020 18:35
Сообщество : Искусство
Метки: вдохновение   дизайн интерьера   природа   
163
13

Вы когда-нибудь видели настолько прекрасный пейзаж, что его хотелось забрать домой, чтобы любоваться вечно? Хорошая новость —для этого не нужны фотообои или пятьдесят оттенков зелени. Дизайнеры интерьера из HomeAdvisor пригласили красоты природы в обычный дом, вдохновляясь сочными красками самых красивых мест мира, включая Большой каньон, Большой Барьерный риф, Йеллоустоун и гору Фудзи.

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Метки: вдохновение   дизайн интерьера   природа   
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