6 дизайнов одной комнаты, вдохновленные самыми красивыми местами планеты

Вы когда-нибудь видели настолько прекрасный пейзаж, что его хотелось забрать домой, чтобы любоваться вечно? Хорошая новость —для этого не нужны фотообои или пятьдесят оттенков зелени. Дизайнеры интерьера из HomeAdvisor пригласили красоты природы в обычный дом, вдохновляясь сочными красками самых красивых мест мира, включая Большой каньон, Большой Барьерный риф, Йеллоустоун и гору Фудзи.
Большой каньон (Аризона, США)
"С первого взгляда Большой каньон не слишком богат красками: грязно-желтые оттенки камня и пронзительно-голубые цвета неба. Однако между ними существуют несметное число градаций, глубокие тени, игра света и разнообразная насыщенность цветов. Одним словом, драма".
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"Такой бодрящий набор цветов может доминировать над помещением, и наша гостиная в стиле Великого каньона не подойдет тихим затворникам. Теплые, насыщенные оранжевые стены созданы, чтобы приглашать гостей, а более прохладный синий уголок предлагает убежище от пламени. Также обратите внимание, как мы дополнили эту жаркую цветовую схему подходящими комнатными растениями, как и в случае с другими гостиными в нашей серии".
Йеллоустонская кальдера (Вайоминг, США)
"Если вы думаете, что знаете, каких цветов ждать от "Йеллоу"-стоуна, вы никогда не видели фото кальдеры, — "котла" в горе, порожденного извержениями вулкана, — с высоты. Миллиарды микроскопических организмов живут в бурлящих родниковых водах котла, и эти микробы процветают в разных условиях, формируя разнообразные оттенки в зависимости от окружающей среды. Симпатично выходит!".
"Не нужно быть микробиологом, чтобы задействовать хроматические чудеса Йеллоустонской кальдеры. Как и наша комната в стиле Фудзи, Йеллоустоунская гостиная демонстрирует, как укротить дикие цвета под успокаивающим влиянием бледной стены. Синие краски кресла и ковра объединяются для "зонирования" гостиной, а великолепное каучуковое растение перекликается с общей атмосферой процветания".
Гора Фудзи (Остров Хонсю, Япония)
"Самая высокая гора Японии, она же спящий вулкан — объект поклонения и созерцания для народа Японии. Среди них Хокусай — художник укиё-э, чья знаменитая серия гравюр 19-го века "36 видов горы Фудзи" до сих пор украшает многие стены благодаря репродукциям. Цвета Фудзи остаются культовыми, хотя они и известны прежде всего своей переменчивостью — своим свойством постоянно меняться вместе вслед за временами года и цветением".
“Цветение выступает фокусом в нашей гостиной в стиле Фудзи. Цветочно-розовый уголок — смелый вызов, который смягчают нежные акценты горно-голубых штор и буфета лесного оттенка. Белоснежные стены позволяют этим краскам процветать, но при этом не подавлять помещение. Это комната, где сверхактивный мозг может отдохнуть".
Национальный парк Банф (Альберта, Канада)
"Банф славится золотым великолепием своего осеннего образа, но мы решили взять палитру парка зимой. Иногда, чтобы найти гармонию в пространстве, проще всего придерживаться той части цветового круга, которая больше всего затрагивает душу. Когда садится солнце, национальный парк Банф выглядит холодным и эпичным".
"Работая с более спокойными цветами и ограниченным диапазоном, можно позволить себе разгуляться на стенах. Мы одолжили этот оттенок бирюзового у вод ледниковых озер парка Банф, и для души это словно купание в холодном озере. В заключение посмотрите наши изображения выше, чтобы увидеть, как мы объединили порой разрозненные палитры с помощью картин на стенах. Случайные цвета становятся понятнее, когда у них появляется закрепляющий контекст”.
Большой Барьерный риф (Австралия)
"Самый большой коралловый риф в мире стал синонимом цвета. Его образуют более 400 видов кораллов (не говоря уже о красочном изобилии рыб, моллюсков и птиц). Их окрас важен для выживания. Например, такие цвета как розоовый, синий и фиолетовый защищают кораллы от высоких уровней УФ-лучей. Поскольку цвет кораллам придают живущие в них полезные организмы, блеклые цвета свидетельствуют о болезни. Другими словами, чтобы выглядеть здоровым — используйте больше красок".
"Для палитры нашей гостиной мы выбрали самые знаковые цвета Большого Барьерного рифа. Глубокий синий напоминает о подводной жизни. Темные стены могут вывести на максимум драматический эффект естественного освещения в комнате, подобно тому, как в вашем воображении мерцает и переливается свет под водой. Диван золотого цвета и красочный ковер добавляют яркое пятно, и комната остается одновременно яркоой и загадочной".
Национальный парк Серенгети (Северная Танзания)
"Огромные стада мигрирующих антилоп гну и зебр — пожалуй, самое впечатляющее зрелище", — писал Ричард Лики о своих исследованиях Серенгети в детстве. — "Хотя довольно сложно превзойти бескрайние равнины, сказочные облака и калейдоскоп природных красок". Начиная от фирменных золотых закатов и заканчивая радугой травяных оттенков, палитра Серенгети — дерзкое, яркое чудо света".
"В нашей гостиной Серенгети можно не бояться нападения льва. Мы отдали главную роль цвету свежей зелени и тем самым создали комнату, которая моментально успокаивает. Зеленый цвет неподвластен времени и в то же время в моде сейчас: более бледный зеленый, "Возвращение к природе", Behr назвал цветом года. Хотя компания по производству красок представляла этот оттенок как новое начало нового десятилетия (неловко вышло), зеленый определенно перекликается со спокойствием и креативностью, которые мы учимся развивать, сидя дома. А этот закатный оттенок золотого — цвет оптимизма, с какой стороны ни посмотри".
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Метки: вдохновение дизайн интерьера природа
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