6 дизайнов одной комнаты, вдохновленные самыми красивыми местами планеты

"В нашей гостиной Серенгети можно не бояться нападения льва. Мы отдали главную роль цвету свежей зелени и тем самым создали комнату, которая моментально успокаивает. Зеленый цвет неподвластен времени и в то же время в моде сейчас: более бледный зеленый, "Возвращение к природе", Behr назвал цветом года. Хотя компания по производству красок представляла этот оттенок как новое начало нового десятилетия (неловко вышло), зеленый определенно перекликается со спокойствием и креативностью, которые мы учимся развивать, сидя дома. А этот закатный оттенок золотого — цвет оптимизма, с какой стороны ни посмотри".