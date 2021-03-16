25 лучших геологических находок на Google Earth

«Я недавно прочитал книгу «Скелеты на Захаре. Правдивая история выживания». В ней рассказывается об американских моряках, потерпевших крушение на северо-западе африканского побережья в 1815 году. Ну что сказать - не повезло им. Я хотел посмотреть, смогу ли я найти следы какого-нибудь кораблекрушения. Я подумал, что на пустынном побережье хорошо сохранились бы металлические обломки. Найти этот брошенный корабль на северо-западе Южной Африки не составило труда. Он выглядит как современный - и, конечно же, в 2003 году его там не было (я проверил самый старый из доступных снимков)».