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25 лучших геологических находок на Google Earth

25 лучших геологических находок на Google Earth (26 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:35
Сообщество : Факты
Метки: google earth   карты   находки   находки и открытия   поверхность планеты   увлечение   факты   хобби   
1138
26
Геолог из Нового Орлеана по имени Уилл (geologistsmakethebedrock на Imgur) известен тем, что собирает и публикует в Сети интересные вещи, найденные им в сервисе "Google Планета Земля". Некоторые из них своеобразны, другие потрясающе красивы. Но одно можно сказать наверняка - все они достойны внимания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google earth   карты   находки   находки и открытия   поверхность планеты   увлечение   факты   хобби   
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TPECKOED Час назад
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JeanLuk 41 минуту назад
Комментарий к фото
Это гидроэлектростанция аккумулирующего типа
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Ловите наркомана! Час назад
Я биолог, и могу написать биографию для этих геологов, делающих такие замечательные открытия
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