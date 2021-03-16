25 лучших геологических находок на Google Earth

1138
26
Геолог из Нового Орлеана по имени Уилл (geologistsmakethebedrock на Imgur) известен тем, что собирает и публикует в Сети интересные вещи, найденные им в сервисе "Google Планета Земля". Некоторые из них своеобразны, другие потрясающе красивы. Но одно можно сказать наверняка - все они достойны внимания.
«Я пытался найти интересные примеры геологических процессов для использования в своих лекциях. Именно тогда я начал собирать скриншоты всяких крутых штук и красивых пейзажей. Затем я решил поделиться некоторыми изображениями на Imgur, потому что моей жене надоело, что я заставляю ее смотреть на них и слушать свои объяснения», - рассказал Уилл.
По его словам, один из способов найти интересные с точки зрения геологии места на Google Earth - это поискать симметрию или закономерности в ландшафтах. «Большая часть симметрии связана с деятельностью человека, но определенные геологические процессы могут создавать полусимметрию», - объяснил геолог.
По его словам, один из способов найти интересные с точки зрения геологии места на Google Earth - это поискать симметрию или закономерности в ландшафтах. «Большая часть симметрии связана с деятельностью человека, но определенные геологические процессы могут создавать полусимметрию», - объяснил геолог.
1.
«Форт в Лилле, Франция. Я люблю находить крепости и бастионы во время своих исследований. Звездообразные форты легко заметить. Особенно мне нравится, когда они расположены в черте города».
×
2.
«Это частный остров на побережье штата Мэн. У моста есть ворота, а из дома открывается вид на судоходную дорогу в заливе Пенобскот. Я бы весь день смотрел на лодки, пил вино - и пусть весь мир подождет».
3.
«Это похоже на абстрактную картину. Моей первой мыслью было, что это какие-то масштабные археологические раскопки. Оказалось, что совсем нет. Эти ямы используются в очень традиционной и старомодной технологии добычи соли».
4.
«Очень извилистая река. Это хорошая иллюстрация того, как образуются старицы (пойменные озера) - участки прежнего русла реки, которые со временем превратились в отдельный бессточный водоём».
5.
«Настоящий живой оазис! Не все эти следы от машин. Те, что поменьше, должно быть, звериные».
6.
«Вот идеальный метеоритный кратер. У него очень красивый приподнятый край. Держу пари, если вы нанесете на карту дно озера, вы также увидите центральную вершину».
7.
«Я не смог найти ничего об этом странном месте. Это огромное, четко спланированное поселение недалеко от Намибе, Ангола. Похоже, оно было построено примерно в 2013–2014 годах. Кроме того, оно кажется необитаемым из-за отсутствия транспортных средств. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом месте?"
9.
«Это Ассамакка, Нигер, поселение, которое, похоже, проигрывает битву с песками пустыни».
10.
«Я недавно прочитал книгу «Скелеты на Захаре. Правдивая история выживания». В ней рассказывается об американских моряках, потерпевших крушение на северо-западе африканского побережья в 1815 году. Ну что сказать - не повезло им. Я хотел посмотреть, смогу ли я найти следы какого-нибудь кораблекрушения. Я подумал, что на пустынном побережье хорошо сохранились бы металлические обломки. Найти этот брошенный корабль на северо-западе Южной Африки не составило труда. Он выглядит как современный - и, конечно же, в 2003 году его там не было (я проверил самый старый из доступных снимков)».
13.
«Это какой-то водоем в Бельгии. Я никогда раньше не видел восьмиугольного пруда. Интересно, почему они сделали его таким».
14.
«Парк в Пхеньяне, Северная Корея. Кто-то в Google решил подшутить над славным лидером?».
16.
«Огромные ворота, защищающие Роттердам от вод Северного моря. Какой удивительный инженерный подвиг».
17.
«Это атолл. Круглое кольцо рифа с открытой лагуной в центре. В какой-то момент в центре этой лагуны был вулкан».
18.
«Вулкан в южной части Тихого океана. Я не могу сказать, растет он или разрушается. Похоже, богатые люди на лодках хорошо проводят время».
21.
«Когда я искал поток лавы в Нью-Мексико, там были карты, показывающие несколько мест для испытаний ядерных бомб. Это изображение должно иметь какое-то отношение к этому. Я почти уверен, что это место первого ядерного взрыва».
23.
«Ледник, впадающий в озеро. Наличие соединяющего ручья предполагает, что две части озера находятся на разных уровнях. Ледник образовал ледяную плотину. Это довольно круто. Река пытается сделать то же самое в другом озере».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать?
- Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти
- 10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- 30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...