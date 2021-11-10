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2014 год против 2021: девушка показала, как сильно выросли цены на продукты в магазине

2014 год против 2021: девушка показала, как сильно выросли цены на продукты в магазине (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2021 08:36
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   интересно   магазин   продукты   тогда и сейчас   цены   
6534
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Девушка нашла каталог известного многим продовольственного магазина за 2014-й год и решила показать,как изменились цены на некоторые продукты. Она сходила в магазин и нашла на полках те же товары, что и в старом каталоге.

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Метки: видео   интересно   магазин   продукты   тогда и сейчас   цены   
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92
Ка-Пэкс 8 часов назад
А эта дэвушка учла и повышение з/п? Я тоже пробегаюсь по оформленным заказам в магазах(и не только продуктовым) и иногда от нех делать сравниваю ценники. Так вот, что-то еще и подешевело!
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4k
Сергей С Час назад
Все четко и по делу. Итого в среднем 120% примерно.
Что у нас говорит официальная статистика:
Год значение сумма
09.2021 5.3% 61.2%
2020 4.9% 53.1%
2019 3.0% 45.9%
2018 4.2% 41.6%
2017 2.5% 35.8%
2016 5.3% 32.5%
2015 12.9% 25.7%
2014 11.3% 11.3%
Итого прирост с 01.2014 года 61%.
То есть расхождение в 2 раза.
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8k
*Сергей* 2 часа назад
Давно пора приравнять хранение чеков и проспектов к экстремизму.
Сказано что инфляция 4%? забейся в угол прикинься ветошью и не отсвечивай!
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14k
Hairy. 2 часа назад
Упыри пригожинские тут усираются говоря про неизбежную инфляцию, так вот, когда-то в несчастном Таиланде рубль к местному бату был 1х1, однако с 2014 года это удобное соотношение стало исчезать стремительными темпами в пользу бата естественно. И цены там как были в тех же пределах, то и через год и через два не менялись!!! Хотя ни газа, ни нефти, в Тае нету! А за своего недавно почившего короля тайцы порвать готовы, ибо жил он своим народом, в отличии от моли.
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4k
bumtester 4 часа назад
Инфляция с 2014 по сейчас, официально, согласно РосСтату 66%
На продукты питания исторически (и не только у нас) инфляция несколько выше.
Так что показанный рост цен не слишком сильно отличается от официальных данных.
Да и на видео, скорее всего ради хайпа выбраны те продукты, цены на которые выросли больше всего.
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8k
vit 4 часа назад
А есь инста или еще видео с этой девушкой?
Друг спрашивает.
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18k
С.В. 4 часа назад
я бы вдул этой дистрофичке
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−89
Инженер 4 часа назад
Одним словом....
Нам капец...
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987
GoInDown 4 часа назад
Тут надо брать в расчет ах......ших сетевиков, которых никто не контролирует..., что хотят, то и рисуют на ценниках, вчера яйца 50р, сегодня 72, завтра 63, и так по 10 раз в неделю... Им же надо годовой рост показать и в + выйти, а для этого надо нарисовать определенные цифры на прилавках, а сколько оно должно стоить их не волнует.
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566
Александр 4 часа назад
Ну хорошо ....сейчас обсудим вопли про зарплату. Допустим в далеком 2014 году платили 30 тр в месяц, иногда 40. Это я про Питер и конкретно про свою работу. Сейчас за эту же работу платят 65-70 тр. Нет есть люди которые доросли до дохода 500 тр и выше но их очень мало. Теперь в долларах 35 тр это -1200 долларов. 70 тр это 1060 - долларов. В итоге я сейчас получаю меньше чем в 2014 году. )
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5k
Горец Ю 4 часа назад
соль и спички
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23k
Владимир 4 часа назад
Спасибо пуйлу за ссаный крым, как без него жили не знаю.
Не знаю как вы а я счастлив, без этого бгмерзкого импорта и с ценами а да ну вас...
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462
Андрей Александрович 4 часа назад
Смешно то что они ещё с объёмом намудрили, кстати в 2014 бензин АИ95 стоил 35р, а щас 50+ в центральном регионе.
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1k
Ratibor 5 часов назад
Ну правильно, наглядно. Что там рулевые скулят про инфляцию 3-4 процента в год? 25-30 не хотите????
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11k
Oleg 5 часов назад
Еще хорошо взять ту же среднюю зп по стране/среднюю пенсию и привязать её к курсу бакса. А дальше путинские успехи будут еще более наглядны. Но как бы для людей у нас только ура-патриотизм из телевизора. А всё остальное - это ваши напрасные ожидания.
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12k
Элитный тигр 5 часов назад
На самом деле сравнивать цены в магазинах - это удел людей, далеких от экономики. Первое, и самое главное, даже в сетевых магазинах типа Пятерочек и Магнитов в разных магазинах - РАЗНЫЕ ЦЕНЫ и наценки на товар. Зависит от района города (у нас конкретно). Где новостройки и жители побогаче - цены повыше, а где хрущевки - цены пониже. Так что такие сравнения, да еще акционные цены с простыми - вообще ниочем...
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6k
mbr 5 часов назад
Сколько раз уже можно повторять: цена НЕ РАСТУТ! цены ПОДНИМАЮТ! -- они не сами это делают, это ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ результат действия чиновников и бизнеса. И у них есть конкретные фамилии, должности, называния фирм.
Хватит уже освобождать от ответственности конкретных персонажей. Это их конкретная персональная вина, в том, что они ухудшают положение людей.
Собственно за это их надо наказывать, как за вредительство или дурость.
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1k
Пихайло 5 часов назад
В этой стране дорожают всего два вида товаров! Продовольственные и не продовольственные. Всё остальное дешевеет
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13k
Limon 5 часов назад
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54k
Алекс Юстасов 5 часов назад
Зарплата точно в 2 раза не увеличилась у большинства.
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12k
Bill 6 часов назад
Икра черная сильно подорожала. Нечем стало коньяк закусывать.
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