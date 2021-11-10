2014 год против 2021: девушка показала, как сильно выросли цены на продукты в магазине

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Девушка нашла каталог известного многим продовольственного магазина за 2014-й год и решила показать,как изменились цены на некоторые продукты. Она сходила в магазин и нашла на полках те же товары, что и в старом каталоге.
Девушка сравнила нынешнюю стоимость некоторых товаров с ценами из каталога
Цены в другом не менее известном магазине в 2015 году и 2021
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Что у нас говорит официальная статистика:
Год значение сумма
09.2021 5.3% 61.2%
2020 4.9% 53.1%
2019 3.0% 45.9%
2018 4.2% 41.6%
2017 2.5% 35.8%
2016 5.3% 32.5%
2015 12.9% 25.7%
2014 11.3% 11.3%
Итого прирост с 01.2014 года 61%.
То есть расхождение в 2 раза.
Сказано что инфляция 4%? забейся в угол прикинься ветошью и не отсвечивай!
На продукты питания исторически (и не только у нас) инфляция несколько выше.
Так что показанный рост цен не слишком сильно отличается от официальных данных.
Да и на видео, скорее всего ради хайпа выбраны те продукты, цены на которые выросли больше всего.
Друг спрашивает.
Нам капец...
Не знаю как вы а я счастлив, без этого бгмерзкого импорта и с ценами а да ну вас...
простая математика.
А через некоторое время опять по Пятерке прохожу уже по другим делам - и там же в ней эти же чипсы уже дешевле, чем в тот раз были
короче там свои волны-тренды изменения цены товара в зав-ти от факторов локальных, - конкретно здесь и сейчас заложенных в эту итоговую стоимость. И они так же изменчивы и волатильны
Хватит уже освобождать от ответственности конкретных персонажей. Это их конкретная персональная вина, в том, что они ухудшают положение людей.
Собственно за это их надо наказывать, как за вредительство или дурость.