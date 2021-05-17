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"Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам

"Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: барыги   видео   еда   курорты Краснодарского края   отдых   продукты   сочи   цены   
3187
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Едешь в Сочи - готовь тугой кошелек, т.к. цены кусаются, и даже очень. Туристы удивляются стоимости рыбы, ягод, а ведь еще хочется и на экскурсии съездить, и развлечься.

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Метки: барыги   видео   еда   курорты Краснодарского края   отдых   продукты   сочи   цены   
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37
tutu Час назад
это одна из причин не ехать туда
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2k
Leo 4 минуты назад
Опять Result пургу гонит про Сочи
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543
Питер Крузо 9 минут назад
Как-будто под дулами автоматов заставляют эту малину покупать...Не хотите - не берите, вы не входите в целевую аудиторию данного продавца.
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17k
иванов дмитрий 12 минут назад
А 2-3 года назад было по другому ?
Полиции\прокурорам\военным закрыли заграницу . Вот и результат. В любом случае приедут и будут платить - выбора нет
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32k
Alex 38 минут назад
Дык для малины не сезон еще, по идее.
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194
Brosh 45 минут назад
С одной стороны, вроде бы наши земляки. Но с другой стороны, завтра откроют все границы, и останутся земляки со своими малинами и прочим у разбитого корыта и опять начнут ныть, что душат местный турбизнес.
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3
VDVForever Brosh 15 минут назад
Проблема в том, что завтра их не откроют и местные дельцы это понимают. Винить их особо не в чем, не нравится не покупай.
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9k
uutb 51 минуту назад
Во всем мире курорт для туриста, только у нас турист для курорта.
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195
Vadim 52 минуты назад
Смотря где, в разных местах в Сочи, разные цены.
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407
Дмитрий 59 минут назад
Мыши кололись, но продолжали жрать кактус(с)
Сам москвич, в сочи не езжу лет 20 и нафиг туда ни ногой.
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26k
Aqueronte Час назад
Зато свое, российское, а не импорт за баксы.
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3k
Николай Час назад
Был тут как то пост о том, что крымские отельеры и те кто рядом с туристической сферой на второй или третий год возврата на родину цены задрали по самое не хочу. Да ещё и возмущались, чей это московские туристы такие привередливые и не хотят жить в халупе без кондера и дыркой в крыше за 4000 за ночь На следующий год приток туристов упал на то-ли на 30 то-ли на 40 процентов.
И сочинские барыги тоже отгребут, как только Турцию откроют. Не кому будет малину за 1000 рублей покупать, свалят по большей части на турецкие курорты. Как всегда, жадность фраера сгубила.
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10k
котегRUS Час назад
а это клубника, на Камчатке..
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3k
Горожанин Час назад
Каждое чмо, что не вышло на защиту ГКЧП, что не вышло, когда ублюдки подписывали Беловежское соглашение, когда распускали СССР и спускали флаг Союза с Кремля, каждое тогда чмо тогда мечтало - ну вот наконец-то капитализм, свободные цены, нет дефицита, все есть. Каждое чмо тогда грезило, что вот сейчас при капитализме оно станет богатым. И вот это чмо сейчас визжит и больше всего возмущается капитализмом и свободными ценами. [мат], дебилы, если в Сочи цены запредельные - делайте бизнес, придурки. Везите дешевую воблу из Москвы и продавайте в Сочи оптом по бросовым ценам. Вы же видите по ценам - рынок в Сочи просит конкуренции. Что же вы, идиоты, и где вы?
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5k
insaider Час назад
Пусть сами жрут по таким ценам!
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163
Nane First NameLast Час назад
Местные за такую цену не покупают. Пусть раззнакомится с аборигенами и у них покупает. Это дурачёк.
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42k
doker 2 часа назад
Ну, если подумать головой...

Вы едете в Турцию и едите там, на месте. Это дешевле.
Вы едете в Сочи и едите то, что привезли "продаваны" из Турции. Естественно, это дороже.
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