"Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам

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Едешь в Сочи - готовь тугой кошелек, т.к. цены кусаются, и даже очень. Туристы удивляются стоимости рыбы, ягод, а ведь еще хочется и на экскурсии съездить, и развлечься.
Из-за закрытых с Турцией границ многие россияне решили отдыхать на море в России. На курортах Крыма и Краснодарского края - полный аншлаг. Длинные майские каникулы плавно перешли в период отпусков, и туристов по всему черноморскому побережью - видимо-невидимо. А раз так - цены на самые обычные продукты поднялись до небес. Несмотря на заверения местных жителей, что стоимость продуктов не изменилась, турист, отдыхающий в Сочи, убедился на собственном опыте, что вкусно поесть в этом курортном городе, доступно лишь состоятельному россиянину. Отдыхающий снял видео у торговой палатки,продавец которой озвучила цены на рыбку и ягоды.
– Сколько вот эта форелька стоит? – интересуется автор ролика, беря с прилавка небольшую рыбку.
– Тысячу, – спокойно отвечает продавщица.
– Штучка? – удивляется отдыхающий.
Тем, кому не хватает денег на форель, могут купить сушеную воблу. На фоне благородной рыбины эта пролетарская стоит практически копейки - всего сто рублей.
– Тысячу, – спокойно отвечает продавщица.
– Штучка? – удивляется отдыхающий.
Тем, кому не хватает денег на форель, могут купить сушеную воблу. На фоне благородной рыбины эта пролетарская стоит практически копейки - всего сто рублей.
А вот цена на ягоды кусается. Небольшой лоток свежей малины обойдется в 1000 рэ. И ведь это цена не за килограмм! Впрочем, голубика чуть дешевле - "всего" 700 рублей.
В общем, "приезжайте в Сочи. Если хотите покушать что-нибудь вкусное". Именно этими словами завершает свой импровизированный репортаж турист, отдыхающий на море.
В общем, "приезжайте в Сочи. Если хотите покушать что-нибудь вкусное". Именно этими словами завершает свой импровизированный репортаж турист, отдыхающий на море.
Пользователи соцсетей подобную политику повышения цен понимают. Дескать, спрос рождает предложение.
А тем, кто не хочет переплачивать, интернет-пользватели советуют не покупать в палатках у моря, а отовариваться в сетевых магазинах, в которых те же ягоды стоят дешевле. Правда, не всегда.
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Полиции\прокурорам\военным закрыли заграницу . Вот и результат. В любом случае приедут и будут платить - выбора нет
Сам москвич, в сочи не езжу лет 20 и нафиг туда ни ногой.
И сочинские барыги тоже отгребут, как только Турцию откроют. Не кому будет малину за 1000 рублей покупать, свалят по большей части на турецкие курорты. Как всегда, жадность фраера сгубила.
Вы едете в Турцию и едите там, на месте. Это дешевле.
Вы едете в Сочи и едите то, что привезли "продаваны" из Турции. Естественно, это дороже.