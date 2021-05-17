"Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам

А вот цена на ягоды кусается. Небольшой лоток свежей малины обойдется в 1000 рэ. И ведь это цена не за килограмм! Впрочем, голубика чуть дешевле - "всего" 700 рублей.



В общем, "приезжайте в Сочи. Если хотите покушать что-нибудь вкусное". Именно этими словами завершает свой импровизированный репортаж турист, отдыхающий на море.