Места из известных фильмов: 28 фотографий "тогда и сейчас"

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Всегда интересно посмотреть на места киносъемок и сравнить с тем, как они выглядят сейчас. Фотографии из серии "Найдите 10 отличий".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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