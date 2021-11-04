FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5603 поста • 1129 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Места из известных фильмов: 28 фотографий "тогда и сейчас"

Места из известных фильмов: 28 фотографий "тогда и сейчас" (29 фото)

Автор:
04 ноября 2021 14:03
Сообщество : Кино
Метки: забавно   интересно   киношное   локации   места съемок   места съемок фильмов   тогда и сейчас   
693
29
Всегда интересно посмотреть на места киносъемок и сравнить с тем, как они выглядят сейчас. Фотографии из серии "Найдите 10 отличий".
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: забавно   интересно   киношное   локации   места съемок   места съемок фильмов   тогда и сейчас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Tamdima Час назад
Хотелось бы посмотреть на наш кинематограф!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Максим Максимов Tamdima Полчаса назад
по "Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону" можно посмотреть здесь:
http://www.221b.ru/geo.htmhttp://www.221b.ru/geo.htm
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пилоты рассказали, что почувствует человек при авиакатастрофе Пилоты рассказали, что почувствует человек при авиакатастрофе Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Находки, которые доказывают: удивительное всегда рядом Находки, которые доказывают: удивительное всегда рядом Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители 17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало 17 ситуаций, когда всё отлично поместилось и идеально совпало
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14393



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
3
275
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
Набирающие популярность в сообществах
Космическое пиво – теперь реальность, а не фантастика
0
13
Космическое пиво – теперь реальность, а не фантастика
Честер Уильям Нимиц. Жизненный путь выдающегося американского адмирала
0
7
Честер Уильям Нимиц. Жизненный путь выдающегося американского адмирала
Пилоты рассказали, что почувствует человек при авиакатастрофе
Пилоты рассказали, что почувствует человек при авиакатастрофе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#актеры#история#животные#интересное#фотографии#фильм#люди#смешные
#Юмор#кино#Россия#Ynews#картинки#приколы#автомобили#роль#новости#прикольные
#интересно#факты#прикол#СССР#позитив#сша#пандемия#истории#сарказм#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться