10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания

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А вы знали, что сахарную вату изобрел стоматолог, а соль когда-то была валютой? Некоторые продукты питания, которые сегодня есть у многих в доме, имеют крайне любопытные истории происхождения и факты из истории создания. Взглянем на такие примеры!
Конфетки PEZ
Известные конфетки-пастилки PEZ в ярких контейнерах когда-то стали бумом. Но ранее эти конфеты выпускали как альтернативу курению. Название PEZ происходит от немецкого слова, обозначающего перечную мяту, “PfeffErminZ”. Конфеты первоначально выпускали в жестяных банках. Только в 1949 году Оскар Укса запатентовал новую идею дозатора.
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Чайные пакетики
Чайные пакетики изобрели случайно. Нью-йоркский торговец чаем Томас Салливан как-то хотел отправить своим клиентам образцы нового чая, и поместил рассыпной чай в шелковые пакетики. По его задумке, чай нужно было вынуть из пакетиков и заварить в чайнике, но клиенты этого не сделали - они положили все это в чайник. Так родился новый способ заваривания чая.
Ананасы
Это сейчас целые ананасы или консервированные кусочки можно спокойно купить в супермаркете. Но пару сотен лет назад ананасы считались роскошью. Садоводы по всей Европе пытались строить теплицы, воспроизводя естественные условия выращивания ананасов. Сам английский король Карл II даже заказал свой портрет в саду со своим садовником Джоном Роузом, на котором он дарит ему ананас, выращенный в графстве Беркшир. Английские аристократы частенько брали напрокат ананасы, чтобы использовать фрукт в качестве украшения для званых обедов. Они хвастались ананасом, демонстрируя статусность.
Печенье с предсказаниями
Печенье с предсказаниями считаются китайской традицией, но на самом деле история этого печенья берет начало в Америке и Японии. Дженнифер Ли, автор книги “Хроники печенья с предсказанием: Приключения в мире китайской кухни”, обнаружила, что "изобретатель" печенья прибыл в США с японскими иммигрантами в период с 1880-х по 1900-е. Они открыли японские пекарни и представили печенье с предсказанием всему миру.
Соль
Когда-то соль использовалось в качестве валюты по всему миру. В Древней Греции порабощенных людей продавали в обмен на соль. К тому же, мешочки соли, которые выдавали римским солдатам, были известны как “salarium argentum” и приравнивались к "зарплате".
Пиво Carlsberg
Специальный лагер Carlsberg был создан специально для Уинстона Черчилля. Таким образом пивоварня решила выразить уважение премьер-министру Великобритании, когда он посетил Копенгаген в 1950 году. Компания добавила в напиток привкус коньяка, чтобы отразить любовь Черчилля к бренди.
Шоколадная паста Nutella
Немногие знают, что Nutella была новшеством военного времени. Во время Второй мировой войны был дефицит какао, и производители решили смешать небольшое количество какао с молоком и лесными орехами. Получилась сытная паста для всей семьи.
Хлопья для завтрака
Забавно, но одни из первых хлопьев для завтрака изобрели в попытке остановить мастурбацию. Доктор Уилл Келлог и его брат Джон работали в санатории Батл-Крик в 1890-х годах. Братья экспериментировали с созданием здоровых продуктов без стимуляторов (таких как алкоголь, табак или кофеин), и одной из их целей было уменьшить привычку мастурбировать среди населения. Пытаясь изготовить легкоусвояемую форму хлеба, они ограничились кукурузными хлопьями. Так появились знаменитые хлопья Kelloggs.
Сахарная вата
Сахарная вата появилась благодаря врачу-стоматологу. Ее изобретатель, дантист Уильям Моррисон вместе с кондитером Джоном К. Уортоном разработали машину, которая производила "сахарную нить" Fairy Floss. До этого немногие могли позволить себе приобрести сахар, потому что его производство было дорогим. Но изобретение Уортона и Моррисона, которое они представили на Всемирной выставке 1904 года, имело огромный успех. Они продали 68 655 коробок сахарной ваты.
Васаби
Васаби уже давно стало привычным дополнением к суши. Но в нем есть один интересный ингредиент. В составе растения васаби содержится антимикробное средство, известное как 6-метилсульфинилгексил изотиоцианат. Оно убивает такие бактерии, как кишечная палочка и золотистый стафилококк, что делает суши безопасными в употреблении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чипсы были изобретены совершенно случайно. В 1853 году американский бизнесмен Корнелиус Вандербильт решил отобедать в ресторане отеля «Moon Lake House», что находится в Саратога-Спрингс. Он заказал картофель фри, готовить который для важного гостя взялся шеф-повар Джордж Крам. Привередливый миллионер трижды отсылал на кухню официанта с уже готовыми порциями картофеля: по его мнению, корнеплод всякий раз был нарезан недостаточно тонко. И тогда Джордж Крам, не привыкший к тому, что клиенты жалуются на его стряпню, не выдержал и решил проучить капризного гостя. Он нарезал картофель тончайшими пластинками и обжарил в масле до хрустящей корочки, обильно посыпал солью и подал в зал. Крам был уверен, что клиент устроит скандал, однако новое блюдо очень понравилось Вандербильту, и миллионер стал часто наведываться в ресторан. Вскоре блюдо распробовали другие посетители и чипсы стали фирменным блюдом заведения.