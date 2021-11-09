10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания

Это сейчас целые ананасы или консервированные кусочки можно спокойно купить в супермаркете. Но пару сотен лет назад ананасы считались роскошью. Садоводы по всей Европе пытались строить теплицы, воспроизводя естественные условия выращивания ананасов. Сам английский король Карл II даже заказал свой портрет в саду со своим садовником Джоном Роузом, на котором он дарит ему ананас, выращенный в графстве Беркшир. Английские аристократы частенько брали напрокат ананасы, чтобы использовать фрукт в качестве украшения для званых обедов. Они хвастались ананасом, демонстрируя статусность.