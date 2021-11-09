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10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания

10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания (11 фото)

Автор:
09 ноября 2021 15:36
Сообщество : Еда
Метки: еда   интересно   интересные факты   история   продукты   факты   фото   это интересно   
3194
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А вы знали, что сахарную вату изобрел стоматолог, а соль когда-то была валютой? Некоторые продукты питания, которые сегодня есть у многих в доме, имеют крайне любопытные истории происхождения и факты из истории создания. Взглянем на такие примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: еда   интересно   интересные факты   история   продукты   факты   фото   это интересно   
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2k
RUSSfan 3 часа назад
Хлопья для завтрака...и мастурбация...Где логика? Захотел потеребонькать, бросился хлопья кушать?) С таким подходом, боюсь представить для чего леденцы на палочке были придуманы
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3k
a_komolow Полчаса назад
ТС! Ничего не попутал?

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51
@photoaQyn Полчаса назад
вот только васаби который продаётся везде по всему миру, Васаби то и не является. это какой-то окрашенный хрен, а настоящий васаби очень дорог ,по словам специалистов, и поэтому очень редок
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65
oldlysyi 41 минуту назад
Усвояимого - автор, убейся об стену.
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15k
Злобный Члегр 53 минуты назад
С ананасом определитесь уже. Пару дней назад на фишках ананас на окне символизировал не званый обед, а свинг-вечеринку.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
А где чипсы?

Чипсы были изобретены совершенно случайно. В 1853 году американский бизнесмен Корнелиус Вандербильт решил отобедать в ресторане отеля «Moon Lake House», что находится в Саратога-Спрингс. Он заказал картофель фри, готовить который для важного гостя взялся шеф-повар Джордж Крам. Привередливый миллионер трижды отсылал на кухню официанта с уже готовыми порциями картофеля: по его мнению, корнеплод всякий раз был нарезан недостаточно тонко. И тогда Джордж Крам, не привыкший к тому, что клиенты жалуются на его стряпню, не выдержал и решил проучить капризного гостя. Он нарезал картофель тончайшими пластинками и обжарил в масле до хрустящей корочки, обильно посыпал солью и подал в зал. Крам был уверен, что клиент устроит скандал, однако новое блюдо очень понравилось Вандербильту, и миллионер стал часто наведываться в ресторан. Вскоре блюдо распробовали другие посетители и чипсы стали фирменным блюдом заведения.
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