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Во Владивостоке женщина чудом спаслась от медведей

Во Владивостоке женщина чудом спаслась от медведей (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 07:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   видео   владивосток   интересное   медведи   фото   
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В Приморском крае жительница коттеджного поселка около «Фетисов-Арены» выходила из дома и внезапно наткнулась на двух бурых медведей. Медведи настолько заинтересовались добычей, что ещё несколько минут выглядывали женщину.

Жительница Владивостока внезапно столкнулась с медведицей и медвежонком в коттеджном поселке близ «Фетисов-Арены» в Сахарном Ключе. Женщина как ни в чём небывало выходила из дома, как вдруг в тесном переулке наткнулась на хищников. Ей чудом удалось убежать и захлопнуть за собой калитку, но медведи ещё несколько минут высматривали исчезнувшую с поля зрения «добычу». Позже косолапые, не торопясь удаляются по своим медвежьим делам, сообщает портал DEITA.RU.

Страшно подумать, что случилось бы, если женщина не успела забежать в дом.

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Метки: Ynews   Россия   видео   владивосток   интересное   медведи   фото   
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57  комментариев
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42k
Элек Мек 7 часов назад
Заблудились,дорогу хотели спросить.
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Majul Час назад
Да, кирпичей знатно отложила походу
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7k
Позитив 2 часа назад
они просто поиграть хотели
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8k
*Сергей* 2 часа назад
Это не самое необычное что я слышал об женщинах и медведях...
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38k
Сергей 3 часа назад
Девка молодец, даже на шпингалет успела закрыться.
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4k
aleksei 3 часа назад
Так они культурные же, даже дверь ломать не стали, хотели бы съесть сломали бы дверь, а вообще они осенью сытые
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1k
Инквизитор РФ 3 часа назад
После такого надо выпить коньяку пару литров
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691
zenon 4 часа назад
Медведям повезло. Ведь медвежонок мог стать сиротой и попал бы в приют. Одно хорошо, что когда бы вырос то в общежитии получил бы отдельную берлогу.
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182
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 4 часа назад
Да они просто хотели пожрать попросить)))
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2k
vfrcbvec 4 часа назад
Пффф... я б на месте такую непролазную кучу навалил они бы даже не полезли ко мне
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4k
Виктор 5 часов назад
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1k
好狼 5 часов назад
Да они просто понюхать хотели или поиграть
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1k
smile_vologda 6 часов назад
Мало того, что они сумку у нее отжали, так еще и в погоню ринулись.
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5k
samsr 6 часов назад
Лечим от запора! Мишки. Бедняга, кирпичей поди навалила...
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1k
сергей ремизов 6 часов назад
Девушка пошла в магазин и по дороге встретила Яжемать.
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10k
Alex 7 часов назад
Не, ну а так то... Ну самая обычная Российская история... Ну осталась пара мишек без хозяев. Ни тебе теплого реактора, ни водки. Не говоря уже о балалайке. Ну куда бедным мишкам податься? Ну хозяина же искать!
А так, конечно, жесть! А если бы ребенок?
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21k
Matrosskin 7 часов назад
"- а если вдруг встретишь медведя, то не паникуй, бери говно и начинай в него бросать, они этого не любят и уходят.
- хм, а где говно взять ?
- о, вот тут не беспокойся, говна будет сразу и много ...
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3
Boris Pistoletoff Matrosskin 6 часов назад
Много и сразу*
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21k
pssst 8 часов назад
они ей сказать хотели, чтоб говно с тротуара убрала
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1k
Алксандр Шевченко 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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37k
Лесли 🥰 8 часов назад
Офигеть!
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−1
DigitalHall 8 часов назад
fake news

видео снято не во Владивостоке
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