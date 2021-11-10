Во Владивостоке женщина чудом спаслась от медведей

В Приморском крае жительница коттеджного поселка около «Фетисов-Арены» выходила из дома и внезапно наткнулась на двух бурых медведей. Медведи настолько заинтересовались добычей, что ещё несколько минут выглядывали женщину.
Жительница Владивостока внезапно столкнулась с медведицей и медвежонком в коттеджном поселке близ «Фетисов-Арены» в Сахарном Ключе. Женщина как ни в чём небывало выходила из дома, как вдруг в тесном переулке наткнулась на хищников. Ей чудом удалось убежать и захлопнуть за собой калитку, но медведи ещё несколько минут высматривали исчезнувшую с поля зрения «добычу». Позже косолапые, не торопясь удаляются по своим медвежьим делам, сообщает портал DEITA.RU.
Страшно подумать, что случилось бы, если женщина не успела забежать в дом.
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А так, конечно, жесть! А если бы ребенок?
- хм, а где говно взять ?
- о, вот тут не беспокойся, говна будет сразу и много ...
видео снято не во Владивостоке
Об этой "новости" многим жителям Владивостока стало известно отсюда.
По факту - шняжка какая-то прилетела в Вести из Ватцапа и они её опубликовали, выдав за новость. А вы её повторяете.
Я на электровозе в 17-47 уехал с Океанской, при этом около получаса общался с местными, в том, числе, проживающими на Успенского 207 - ни намёка не было на события из "новости". И, опять же, о чём верно сказал disevenvis, ни слова об этом на ВЛе.