Во Владивостоке женщина чудом спаслась от медведей

Жительница Владивостока внезапно столкнулась с медведицей и медвежонком в коттеджном поселке близ «Фетисов-Арены» в Сахарном Ключе. Женщина как ни в чём небывало выходила из дома, как вдруг в тесном переулке наткнулась на хищников. Ей чудом удалось убежать и захлопнуть за собой калитку, но медведи ещё несколько минут высматривали исчезнувшую с поля зрения «добычу». Позже косолапые, не торопясь удаляются по своим медвежьим делам, сообщает портал DEITA.RU.