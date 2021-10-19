Администрация Омска предложила переехать пенсионерке из бочки на съёмное жильё, а блогеры решили купить ей квартиру

Светлана стоит в очереди на жильё с 2002 года. Сейчас она на 11 221-м месте. Ускорить очередь никак нельзя, но похоже она и не понадобитья.

Блогеры из Москвы и Новосибирска покупают квартиру Светлане Черновой.