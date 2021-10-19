Администрация Омска предложила переехать пенсионерке из бочки на съёмное жильё, а блогеры решили купить ей квартиру

Светлана Чернова вот уже 35 лет живёт в железной бочке на окраине города. В бочке нет ни воды, ни отопления, ни электричества. Пенсионерка уже несколько раз обращалась в администрацию за помощью, но никто ей не помог. После того как история Светланы стала известна всей стране, Бастрыкин предложил женщине жильё по коммерческому найму.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки, сообщает ТАСС.
"18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения ее проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением. В настоящее время департамент жилищной политики ждет от нее пакет документов для предоставления квартиры по коммерческому найму", - сказали в пресс-службе. Арендная плата составит от 800 до 3 тыс. рублей в месяц.
Светлана стоит в очереди на жильё с 2002 года. Сейчас она на 11 221-м месте. Ускорить очередь никак нельзя, но похоже она и не понадобитья.
Блогеры из Москвы и Новосибирска покупают квартиру Светлане Черновой.
"Блогеры из Новосибирска и Москвы покупают мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую квартиру нашли, с балконом. Сейчас приедут, и мы поедем ее смотреть", - сказала Светлана в разговоре с ТАСС.
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Ну да, в бочке лучше.
"64-летняя Светлана Чернова работала крановщицей на местном военном заводе и ждала своей очереди на жилье, но она шла медленно. В 1986 году профком посоветовал омичке переехать из комнаты в общежитии в железную бочку, таким образом очередь должна была существенно сократиться.
Но ситуация в корне изменилась, завод перестал существовать, пришла перестройка, а местные власти не торопились переселять женщину. "
Омские Диогены суровы.