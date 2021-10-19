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Администрация Омска предложила переехать пенсионерке из бочки на съёмное жильё, а блогеры решили купить ей квартиру

Администрация Омска предложила переехать пенсионерке из бочки на съёмное жильё, а блогеры решили купить ей квартиру (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 13:47
Сообщество : Истории
Метки: Ynews   Россия   жизнь   интересное   омск   пенсионерка   фото   хорошие новости   
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Светлана Чернова вот уже 35 лет живёт в железной бочке на окраине города. В бочке нет ни воды, ни отопления, ни электричества. Пенсионерка уже несколько раз обращалась в администрацию за помощью, но никто ей не помог. После того как история Светланы стала известна всей стране, Бастрыкин предложил женщине жильё по коммерческому найму.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки, сообщает ТАСС.

"18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения ее проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением. В настоящее время департамент жилищной политики ждет от нее пакет документов для предоставления квартиры по коммерческому найму", - сказали в пресс-службе. Арендная плата составит от 800 до 3 тыс. рублей в месяц.

Светлана стоит в очереди на жильё с 2002 года. Сейчас она на 11 221-м месте. Ускорить очередь никак нельзя, но похоже она и не понадобитья.

Блогеры из Москвы и Новосибирска покупают квартиру Светлане Черновой.

"Блогеры из Новосибирска и Москвы покупают мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую квартиру нашли, с балконом. Сейчас приедут, и мы поедем ее смотреть", - сказала Светлана в разговоре с ТАСС.

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Метки: Ynews   Россия   жизнь   интересное   омск   пенсионерка   фото   хорошие новости   
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18  комментариев
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Максим Час назад
Вся суть просящих: хорошая квартира, но нет балкона.
Ну да, в бочке лучше.
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6k
Шурави 11 минут назад
Хотелось бы узнать всю историю, с чего бы это она в бочке оказалась.
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15k
dimitr 17 минут назад
Бастрыкин, балкона нет, московские блохеры...
Омские Диогены суровы.
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684
Ольга 24 минуты назад
Молодцы блоггеры.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
Вся суть поста....хороша квартира, но нет БАЛКОНА.....обычная попрошайка, в сюжете по ТВ показывали и говорили что приехала она в Омск ещё достаточно молодой, 30 годков не было.....как так получилось что ни семьи, ни детей? Не уверен что она стремилась получить квартиру.....
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1k
Moon24 36 минут назад
Есть муниципальное жилье предоставляемлое по договору соцнайма , это просто не приватизированное . И есть съемное - это уже другое совсем
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475
Andrey 40 минут назад
Это какой-то пи*дец, 21 век, ядерная держава, а человек бл*ть в бочке живет, 35 лет уже...
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3k
portroy 44 минуты назад
Бабка покруче философа Диогена, тот в теплых Афинах жил в бочке, а бабуля в Омске)))
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37k
Андрей 47 минут назад
А где женщина жила до того как она оказалась в бочке? Да и в Омске зимой без отопления в бочке не выжить. Надо бы всё хорошенько проверить.
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5k
Станислав 59 минут назад
Такое ощущение, что Бастрыкин все за всех делает. Мужик красава, конечно, но почему те, кто ДОЛЖЕН это делать них..а не делают?
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14k
Мария Коненкова Час назад
"Хорошая квартира, но нет балкона" - да чего там, сразу в Москве надо жилье, блогеры же покупают, приехали! Как говорится, дай им палец, они всю руку откусят.
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