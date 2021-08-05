FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4675 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф

По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф (2 фото)

Автор:
05 августа 2021 11:05
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Дебоширы   Россия   авто   интересное   на крыше   парни   фото   штраф   
506
2

В Новосибирске парни прокатились на крыше седана Subaru Legacy и попали на видео. Сначала молодые люди просто лежали на автомобиле в пробке, но потом проехались по городу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ynews   Дебоширы   Россия   авто   интересное   на крыше   парни   фото   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
zu4ara 2 часа назад
Вот по этому я и не люблю пьяную компанию возить(старый уже наверное)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam 58 минут назад
абизьяны сцук....
когда мозга нет, пытаешься обратить на себя внимание окружающих подобными олигофренскими поступками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Оксид Бетона 2 часа назад
Опять шумеры черноголовые, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Штраф это мелочи, могли жизнями заплатить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Жаль что не нарвались на камаз. И видео хорошее и двумя кретинами меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов Заблудившихся туристов в Магаданской области обвинили в нарушении изоляции Заблудившихся туристов в Магаданской области обвинили в нарушении изоляции Прикованную к кровати женщину-профессора обвинили в нарушении самоизоляции Прикованную к кровати женщину-профессора обвинили в нарушении самоизоляции Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов Девушка оскорбила символ государства, станцевав на мемориале ВОВ Девушка оскорбила символ государства, станцевав на мемориале ВОВ
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
2
100
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути
3
64
В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути
﻿
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Морковный суп с курицей
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#дтп#животные#картинки#СССР#авто аварии#фильм
#Юмор#подборка#факты#история#люди#кино#Украина#сша#забавно#дети
#ynews#Россия#шоу бизнес#автомобили#автомир#аварии#знаменитости#фотографии#олимпиада#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться