По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф

В Новосибирске парни прокатились на крыше седана Subaru Legacy и попали на видео. Сначала молодые люди просто лежали на автомобиле в пробке, но потом проехались по городу.
Очевидцы сняли на видео, как компания весёлых парней каталась на крыше седана. Сначала в пробке парни просто лежали на автомобиле, но после один из смельчаков умудрился стоя проехаться на крыше на большой скорости.
Полиция уже занимается поиском нарушителей, а пользователи сети во всю раскритиковали их действия.
"Надеюсь, у них есть штатный травматолог"
"Кто-то молится и борется за жизнь. А кто-то вот так страдает для хайпа. Бессмысленный экстрим"
Парням грозит штраф в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение.
Источник:
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когда мозга нет, пытаешься обратить на себя внимание окружающих подобными олигофренскими поступками.