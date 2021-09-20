Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга

Жительница Ставрополья проезжая мимо леса у села Левокумка под Минеральными Водами обнаружила неподалёку от дороги цинковый ящик, предназначенный для перевозки трупов. Рядом с гробом лежало одеяло и бирка из морга.
В документах, которые лежали рядом с цинковым ящиков, говорилось, что 8-летняя девочка скончалась 30 июля этого года от постоперационных осложнений после операции на головном мозге. Рядом с гробом лежал гофрокартон и упаковочный полиэтилен. Свою находку женщина сняла на видео и выложила в группе "ЧП Ставрополье".
О своей находке женщина сообщила в полицию. Издание "Блокнот Ставрополь" сообщило, что в правоохранительных органах никто не знал о гробе в лесу.
Как сообщил «Блокноту» собственный источник, вероятнее всего, это дело рук нерадивых сотрудников одной из похоронных контор, которые, переложив тело девочки в стандартный гроб, от оцинкованного ящика избавились таким вот «дешевым» образом, попросту выбросив его в лесополосу, а не утилизировав положенным образом.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту «Блокнота» в краевом полицейском главке.
Собеседник РЕНТВ в правоохранительных органах рассказал, что тела ребёнка в гробу не было. Предположительно тело ребенка перевезли на Ставрополье из другого региона, там его похоронили, а использовавшийся для перевозки тела гроб просто выбросили в лесу. По этому факту проводится проверка.
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