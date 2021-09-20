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Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга

Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Ставрополь   гроб   груз 200   интересное   находка   фото   
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Жительница Ставрополья проезжая мимо леса у села Левокумка под Минеральными Водами обнаружила неподалёку от дороги цинковый ящик, предназначенный для перевозки трупов. Рядом с гробом лежало одеяло и бирка из морга.

В документах, которые лежали рядом с цинковым ящиков, говорилось, что 8-летняя девочка скончалась 30 июля этого года от постоперационных осложнений после операции на головном мозге. Рядом с гробом лежал гофрокартон и упаковочный полиэтилен. Свою находку женщина сняла на видео и выложила в группе "ЧП Ставрополье".

О своей находке женщина сообщила в полицию. Издание "Блокнот Ставрополь" сообщило, что в правоохранительных органах никто не знал о гробе в лесу.

Как сообщил «Блокноту» собственный источник, вероятнее всего, это дело рук нерадивых сотрудников одной из похоронных контор, которые, переложив тело девочки в стандартный гроб, от оцинкованного ящика избавились таким вот «дешевым» образом, попросту выбросив его в лесополосу, а не утилизировав положенным образом.


— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту «Блокнота» в краевом полицейском главке.


Собеседник РЕНТВ в правоохранительных органах рассказал, что тела ребёнка в гробу не было. Предположительно тело ребенка перевезли на Ставрополье из другого региона, там его похоронили, а использовавшийся для перевозки тела гроб просто выбросили в лесу. По этому факту проводится проверка.

Источник:

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Метки: ynews   Россия   Ставрополь   гроб   груз 200   интересное   находка   фото   
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14  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Какой хороший пост,прямо для поднятия настроения
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2k
DNK 41 минуту назад
Ну фсе. Призрак маленькой девочки теперь будет преследовать грибников и выть в полнолуние на болотах...
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Зряаааааааааа . Опоздала авторка.Вибори уже прошли.Пост из раздела "В Росии всё плохо, даваите свергнём Путина" сеичас бесмислен.
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21k
Inter 3 часа назад
накуя вообще это снимать, дура какая то ненормальная?! звони в полицию и жди!!
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24k
Батончик с маком 3 часа назад
Твари первым делом видосик снимают, а не в ментовку звонят.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−38
5k
Борис Карабанов 3 часа назад
До жути интересно - С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЭТО БЫЛО ВЫЛОЖЕНО В ИНТЕРНЕТ!?
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