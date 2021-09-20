Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга

Как сообщил «Блокноту» собственный источник, вероятнее всего, это дело рук нерадивых сотрудников одной из похоронных контор, которые, переложив тело девочки в стандартный гроб, от оцинкованного ящика избавились таким вот «дешевым» образом, попросту выбросив его в лесополосу, а не утилизировав положенным образом.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту «Блокнота» в краевом полицейском главке.

Собеседник РЕНТВ в правоохранительных органах рассказал, что тела ребёнка в гробу не было. Предположительно тело ребенка перевезли на Ставрополье из другого региона, там его похоронили, а использовавшийся для перевозки тела гроб просто выбросили в лесу. По этому факту проводится проверка.