Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах

В видеоролике черепахи как угорелые носятся по кругу в небольшом дворике. Слышен стук их лапок и шуршание панцирей. Некоторые пользователи даже испугались за черепах, предположив, что они чего-то объелись.

Однако, ответ прост: они ненастоящие. Художник Вернон Джеймс Манлапаз из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) создаёт удивительные ролики с помощью дополненной реальности.