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Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах

Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах (4 фото)

Автор:
07 сентября 2021 12:53
Сообщество : Искусство
Метки: ynews   видео   животные   интересное   фото   художник   черепахи   
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Мы привыкли видеть черепах медлительными и неповоротливыми. Однако, художник в своём Instagram показал ролик, на котором черепахи бегают по кругу, словно сумасшедшие. Подписчик были очень удивлены, увидев таких резвых черепах.

В видеоролике черепахи как угорелые носятся по кругу в небольшом дворике. Слышен стук их лапок и шуршание панцирей. Некоторые пользователи даже испугались за черепах, предположив, что они чего-то объелись.

Однако, ответ прост: они ненастоящие. Художник Вернон Джеймс Манлапаз из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) создаёт удивительные ролики с помощью дополненной реальности.

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На своей страничке в Instagram Вернон часто шокирует подписчиков необычными роликами. Как вам этот слон, плывущий над "Соколом тысячелетия"?

А знаменитая команда из мультика " В поисках Немо"?

Источник:

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Метки: ynews   видео   животные   интересное   фото   художник   черепахи   
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3  комментария
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16k
Serg2001 Полчаса назад
Всё очень просто. Это черепахи особой гоночной породы!
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608
Сергей Сергеев 5 минут назад
Черепахи за улитками гоняются.
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
Кто все эти "подписчики" всей подобной х.уйни.
У меня была подписка на журнал "юный техник" и "крокодил". Там такой херни не было и подписчики были в те времена адекватные.
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