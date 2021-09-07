Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах

Мы привыкли видеть черепах медлительными и неповоротливыми. Однако, художник в своём Instagram показал ролик, на котором черепахи бегают по кругу, словно сумасшедшие. Подписчик были очень удивлены, увидев таких резвых черепах.
В видеоролике черепахи как угорелые носятся по кругу в небольшом дворике. Слышен стук их лапок и шуршание панцирей. Некоторые пользователи даже испугались за черепах, предположив, что они чего-то объелись.
Однако, ответ прост: они ненастоящие. Художник Вернон Джеймс Манлапаз из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) создаёт удивительные ролики с помощью дополненной реальности.
На своей страничке в Instagram Вернон часто шокирует подписчиков необычными роликами. Как вам этот слон, плывущий над "Соколом тысячелетия"?
А знаменитая команда из мультика " В поисках Немо"?
Источник:
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У меня была подписка на журнал "юный техник" и "крокодил". Там такой херни не было и подписчики были в те времена адекватные.