"Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну

Снежана Денисовна - персонаж "Нашей Раши", которого сыграл Сергей Светлаков. Учительница Снежана Денисовна всеми силами пытается вытянуть из родителей учеников деньги, иногда прибегая к очень комичным способам. "Наша Russia" не снимается с 2011 года, но её персонажи надолго останутся в наших сердцах.
В ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и преподавателями вузов 25 августа учительница средней школы №26 Жанна Торхова из Ярославля обратилась к президенту. Женщина отметила, что отношение к учителям сильно изменилось.
«Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. (...) Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», — заметила Торхова.
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Юморист Сергей Светлаков, который исполнил роль Снежаны Денисовны, в своём Instagram отреагировал на жалобу Жанны Торховой.
«Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!» — написал Светлаков.
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Ну, с учетом того, что родители с завидной регулярностью заносят в школу бабло, как раз и получается вполне себе услуга.
Причем услуга хорошо оплачиваемая
Уже давно разрушена,к великому сожалению И школа и те кто в ней учится!
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не смешно наблюдать за учителями, среди которых действительно мастеров и профессионалов своего дела, любящих детей, имеющих навыки и терпение работать с ними - единицы!
Какая-то клоунада с идиотским сценарием.