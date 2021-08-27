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"Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну

"Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 14:15
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Светлаков   Снежана Денисовна   интересное   образ учителя   политика   учитель   фото   
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Снежана Денисовна - персонаж "Нашей Раши", которого сыграл Сергей Светлаков. Учительница Снежана Денисовна всеми силами пытается вытянуть из родителей учеников деньги, иногда прибегая к очень комичным способам. "Наша Russia" не снимается с 2011 года, но её персонажи надолго останутся в наших сердцах.

В ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и преподавателями вузов 25 августа учительница средней школы №26 Жанна Торхова из Ярославля обратилась к президенту. Женщина отметила, что отношение к учителям сильно изменилось.

«Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. (...) Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», — заметила Торхова.

Юморист Сергей Светлаков, который исполнил роль Снежаны Денисовны, в своём Instagram отреагировал на жалобу Жанны Торховой.

«Не знала Снежана Денисовна, что она еще жива!» — написал Светлаков.

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Метки: ynews   Россия   Светлаков   Снежана Денисовна   интересное   образ учителя   политика   учитель   фото   
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1k
_♛_ 2 часа назад
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1k
Ивлар 16 минут назад
Смотря современные типа юмористические передачи, а также фильмы и сериал, в которых показывают учителей и школу создается стойкое ощущение, что их создатели таким образом вымещают свои подростковые и детские обиды. Типа, вот Вы меня тогда не ценили, ну сейчас я Вам...
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24k
Ashabad 17 минут назад
Учительница полностью права. Если мы не сможем вернуть уважение к учителю, как к социальному явлению, то фильм "Идиократия" станет пророческим.
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17k
KOSTELLO 36 минут назад
«Очень странно, когда про нашу работу говорят "услуга", это неправильно."

Ну, с учетом того, что родители с завидной регулярностью заносят в школу бабло, как раз и получается вполне себе услуга.
Причем услуга хорошо оплачиваемая
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318
Fisher1979 52 минуты назад
Либо она так нервничает и тормозит, либо она не умом победила тот конкурс. Как помню моих учителей, они без запинки и паузы могли высказать любой заготовленный текст. Двойка тебе учительница.
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1k
Broscan Час назад
но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом

Уже давно разрушена,к великому сожалению
И школа и те кто в ней учится!
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215
Сигизмунд Лазаревич Час назад
она понимает, что говорила с Путиным, а не с зелебобой?
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−33
azazmu Час назад
«Очень странно, когда про нашу работу говорят "услуга", это неправильно. (...) Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом»,
-------------------------
не смешно наблюдать за учителями, среди которых действительно мастеров и профессионалов своего дела, любящих детей, имеющих навыки и терпение работать с ними - единицы!
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4k
Roman Час назад
Других-то проблем у учителей нет. Только пародии в телевизоре мешают наслаждаться уважаемой и хорошо оплачиваемой работой.
Какая-то клоунада с идиотским сценарием.
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9k
kaboza 2 часа назад
Вещать ВВП про Снежанну Денисовну....это....звездный час...
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2k
NIS 2 часа назад
Учительницу эту зовут наверное Тереза Поликарповна , или сокращённо ТП ...
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6k
Doomer 2 часа назад
Чтобы вернуться к образу советского учителя, надо сначала вернуться к советской власти.
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3k
RomaXz 2 часа назад
Какой гениальный и остроумный ответ!
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1k
_♛_ 2 часа назад
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32k
Опаньки 2 часа назад
Так бенефициар Мираторга же говорил идти в бизнес, так что все по заветам ...
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109
RUSSfan 2 часа назад
Как там в КВНе было? -"А скажи-ка нам, как дочь классухи. Куда девались деньги, которые мы на линолеум всем классом 3 года сдавали? -" А мы на нем на дачу ездим!"
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