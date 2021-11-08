"Дайте нам пройти": развитие ситуации на границе Белоруссии и Польши

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Несколько тысяч беженцев пытаются незаконным путём прорваться на территорию Польши для того, чтобы потом попасть в "благословенную" Германию. Пограничники начали применять слезоточивый газ.
Ранее появилась информация, что 8 ноября тысячи курдских беженцев движутся по направлению к польской границе. По сообщению телеграм-канала "Ньюсач/Двач", люди начали объединяться ещё накануне, чтобы вместе дойти до пунктов пропуска. Но белорусские пограничники начали сгонять их с дороги в лес, чтобы мигранты незаконно ломились через забор.
В ответ на эти действия польская сторона стянула на границу целую армию пограничников и правоохранителей – около 12 тысяч человек.
Пока открытых столкновений поляков с мигрантами не происходит. Но к тем курдам, которые используют кусачки, применяется слезоточивый газ.
Мигранты ещё полны сил и очень хотят в Германию.
Один из беженцев поблагодарил Белоруссию и заявил, что никто из его соплеменников не уйдёт назад.
Ждём продолжения...
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По Дублину беженец должен просить убежища в первой безопасной стране на пути следования.
Если попёрся дальше выбирать - негатив и депорт.
Понятно, что Батька спецом поставил поляков в эту позу. И что бы они сейчас ни предприняли, хреновые издержки для них будут в любом случае. Но упрекать его в этом недружественном шаге поляки точно не в праве после того, что они сами предпринимали в отношении Батьки. И уж тем более они не вправе апеллировать к этому Дублинскому регламенту. Вот если мигранты таки окажутся на территории ЕС, тогда члены Евросоюза и будут разбираться между собой, кто там кому Рабинович, согласно этом документу.
“После WW2 Францию наводнили эмигранты из её заморских территорий и Алжира. Они селились компактными кварталами, а потом и районами, не признавали законы и обязанности граждан. Невиданными темпами росла преступность и насилие. Наглость новоприбывших просто зашкаливала. Традиционные либеральные методы ассимиляции в виде пособий и льгот не действовали от слова совсем. Гости Франции с уровня своего развития воспринимали их как слабость и трусость государства. Вой и стон стоял по всей Франции. В результате ветераны войны и сопротивления обратились к Де Голлю с просьбой разобраться с этим безобразием. Хотя генерал и считал недопустимым свое участие в делах жандармерии, но ситуация вынудила его принять это предложение. Взамен он потребовал для себя чрезвычайных полномочий и приостановку действия законов на время их исполнения. Операция разрабатывалась генштабом армии Франции. Через несколько недель было объявлено о введении пособий для всех эмигрантов как легальных так и нелегальных, включая членов семей. Единственным условием ставилось регистрация и только лично. Регистрация будет проводиться в концертных комплексах и стадионах. В час Х все жители национальных районов собрались целыми семьями за получением халявы. Стадионы и залы были оцеплены армией Франции. Самые отмороженные, решившим было дело пострелять были там же пристрелены. Переписав всех до единого они были погружены на баржи и под охраной флота Франции отправлены на свою солнечную родину. Больше никто из них никогда не мог вернуться назад. Франция вздохнула свободно, но Де Голь оказался затравлен либеральной и левацкой тусовкой. Он сделал Францию великой вновь, но заплатил карьерой президента. Ничего не напоминает?”
Таким образом умышленно нагнетает миграционный кризис на границе - используя живых людей для своих грязных политических мунипуляций.
Беженцы, это люди, которые похватав свои пожитки ушли подальше от войны или катастрофы. Сирийские беженцы, например, живут в палаточных лагерях соседних стран, а не в Германии.
Эти люди, что так рвутся в Германию, заплатили от 10000-15000 долларов, что попасть на границу, это бизнес, а едут они за халявной жизнью.
Такие идиоты нафиг не нужны ни в одной стране, ведь они даже не понимают, что их используют в политических целях.