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"Дайте нам пройти": развитие ситуации на границе Белоруссии и Польши

"Дайте нам пройти": развитие ситуации на границе Белоруссии и Польши (1 фото + 7 видео)

Автор:
08 ноября 2021 18:24
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: y-news   Белоруссия   Польша   беженцы   граница   курды   противостояние   
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Несколько тысяч беженцев пытаются незаконным путём прорваться на территорию Польши для того, чтобы потом попасть в "благословенную" Германию. Пограничники начали применять слезоточивый газ.
Ранее появилась информация, что 8 ноября тысячи курдских беженцев движутся по направлению к польской границе. По сообщению телеграм-канала "Ньюсач/Двач", люди начали объединяться ещё накануне, чтобы вместе дойти до пунктов пропуска. Но белорусские пограничники начали сгонять их с дороги в лес, чтобы мигранты незаконно ломились через забор.
В ответ на эти действия польская сторона стянула на границу целую армию пограничников и правоохранителей – около 12 тысяч человек.
Пока открытых столкновений поляков с мигрантами не происходит. Но к тем курдам, которые используют кусачки, применяется слезоточивый газ.
Мигранты ещё полны сил и очень хотят в Германию.
Один из беженцев поблагодарил Белоруссию и заявил, что никто из его соплеменников не уйдёт назад.
Ждём продолжения...

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Метки: y-news   Белоруссия   Польша   беженцы   граница   курды   противостояние   
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290  комментариев
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2k
neutrino 24 часа назад
Глупцы! Ломятся в Европу, когда рядом простирается благодатная Россия!
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716
И 18 минут назад
Продам "Максим", недорого.
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413
WadDad 4 часа назад
Жаль, что я так и не увидел пограничников, сгоняющих беженцев к польской границе.
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3k
PLT LDR 4 часа назад
Сегодня температура в регионе опустилась до -4 ночью...
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119k
arek14 6 часов назад
А почему мигранты ломятся из Беларуси в нищую Польшу, а не богатую и счастливую Россию?
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169
alex300974 arek14 5 часов назад
Потому что им евроценностей подавай. а подляки их не пущают, вот гады. Беженцы со всей своей душой к ним, а они так мерзко поступают.
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8k
Franklin Benjamin 7 часов назад
Кстати, о птичках.
По Дублину беженец должен просить убежища в первой безопасной стране на пути следования.
Если попёрся дальше выбирать - негатив и депорт.
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133
Дима Новосельский 7 часов назад
Белорусы,роздайте несчастным ножницы по металлу и кусачки, а также противогазы, внесите посильный вклад в облагораживание Польши...
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487
chima666 7 часов назад
Вот что интересно, кто их привёз самолетами в Беларусь???
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487
chima666 qap 3 часа назад
И до сих пор возит.
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91
dacent 8 часов назад
Засрут всю беловежскую пущу. Бизонов сожрут. Жалко.
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122
Bassin 9 часов назад
Зачем газ. Свиней пустите на них.
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184k
WOLF 9 часов назад
Информация к размышлению :

“После WW2 Францию наводнили эмигранты из её заморских территорий и Алжира. Они селились компактными кварталами, а потом и районами, не признавали законы и обязанности граждан. Невиданными темпами росла преступность и насилие. Наглость новоприбывших просто зашкаливала. Традиционные либеральные методы ассимиляции в виде пособий и льгот не действовали от слова совсем. Гости Франции с уровня своего развития воспринимали их как слабость и трусость государства. Вой и стон стоял по всей Франции. В результате ветераны войны и сопротивления обратились к Де Голлю с просьбой разобраться с этим безобразием. Хотя генерал и считал недопустимым свое участие в делах жандармерии, но ситуация вынудила его принять это предложение. Взамен он потребовал для себя чрезвычайных полномочий и приостановку действия законов на время их исполнения. Операция разрабатывалась генштабом армии Франции. Через несколько недель было объявлено о введении пособий для всех эмигрантов как легальных так и нелегальных, включая членов семей. Единственным условием ставилось регистрация и только лично. Регистрация будет проводиться в концертных комплексах и стадионах. В час Х все жители национальных районов собрались целыми семьями за получением халявы. Стадионы и залы были оцеплены армией Франции. Самые отмороженные, решившим было дело пострелять были там же пристрелены. Переписав всех до единого они были погружены на баржи и под охраной флота Франции отправлены на свою солнечную родину. Больше никто из них никогда не мог вернуться назад. Франция вздохнула свободно, но Де Голь оказался затравлен либеральной и левацкой тусовкой. Он сделал Францию великой вновь, но заплатил карьерой президента. Ничего не напоминает?”
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63
ДУС Крым 9 часов назад
Подскажите мигрантам, что забор и "колючку" можно сдавать на металл!
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682
Андрей Александрович 13 часов назад
Попомните моё слово: настанет день, когда ЕС будет умолять Россию избавить её от мигрантов! И тогда по всей Европе будет "ту-ту-ту" 12,7 "КОРД" самым главным!
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6k
mH 14 часов назад
Люди же просто хотят лучшей жизни, надо пустить их туда. Европа жирная, с нее не убудет))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−44
3k
Сергей Лаврушкин 17 часов назад
Лукашенко специально выдает мигрантам разерешние на въезд в Беллоруссию, прекрасна зная, что дальше (в Европу) их не пустят, так как нет ни виз, ни разрешений, особенно в это ковидное время.
Таким образом умышленно нагнетает миграционный кризис на границе - используя живых людей для своих грязных политических мунипуляций.
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3k
Алексей 17 часов назад
эммм... это странный вопрос -откуда мигранты в Беларуси? Или вполне норм ))))
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68k
Пётровыч 18 часов назад
Это кто угодно но только не беженцы.
Беженцы, это люди, которые похватав свои пожитки ушли подальше от войны или катастрофы. Сирийские беженцы, например, живут в палаточных лагерях соседних стран, а не в Германии.
Эти люди, что так рвутся в Германию, заплатили от 10000-15000 долларов, что попасть на границу, это бизнес, а едут они за халявной жизнью.
Такие идиоты нафиг не нужны ни в одной стране, ведь они даже не понимают, что их используют в политических целях.
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352
владимир фёдоров Пётровыч 10 часов назад
Все они понимают , там треть боевики с характерными травмами и потертостями плечей.
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2k
Moon24 18 часов назад
Пулеметы нужно применять . Пару раз применить и больше не одна тварь через границу не полезет
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897
Bambucha Andrianov 18 часов назад
да вот отмороженные , дальше будут мудить и нам в новостях показывать
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19k
иванов дмитрий 18 часов назад
интересно , что будет через неделю
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