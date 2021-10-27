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Киану Ривз снова сделал щедрые подарки

Киану Ривз снова сделал щедрые подарки (3 фото)

Автор:
27 октября 2021 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: y-news   Джон Уик 4   актёр   голливуд   каскадёр   киану ривз   подарок   шоу бизнес   
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57-летний Киану Ривз, известный голливудский актёр и добряк, недавно завершил съёмки в 4 части фильма "Джон Уик".
По случаю окончания съёмок актёр преподнёс подарки своим 4 каскадёрам. Это были часы бренда Rolex под названием Submariner Date. Их стоимость составляет 14,5 тыс долларов (1 млн рублей) за штуку.
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Ривз заказал индивидуальную гравировку для каждого. На обороте написано "Пятёрка Джона Уик", имя каскадёра и благодарность от Киану.
Премьера четвертой части фильма "Джон Уик" состоится 27 мая 2022 года.

Голливудский актёр уже не раз делал дорогостоящие подарки каскадёрам. Самый известный случай произошёл после съёмок в фильме "Матрица: Перезагрузка". Тогда Ривз удивил дублёров, подарив им 12 мотоциклов Harley Davidson.

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Метки: y-news   Джон Уик 4   актёр   голливуд   каскадёр   киану ривз   подарок   шоу бизнес   
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7  комментариев
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273
СергейБернатович 56 минут назад
Хороший дядька, молодец
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12k
Евгений 10 минут назад
Я человек простой - вижу Киану Ривза, ставлю лайк.
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2k
Rhino 16 минут назад
Ему ещё один каскадёр не требуется? Для постельных сцен, например, ну или там съесть что-нибудь в кадре, что он не сам не любит..
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18k
sanchesS80 18 минут назад
Ради такой темы сам Ролекс как минимум частично эти часы ему оплатит. Представляете какая реклама? Но тут важнее всего не Ролекс и не деньги потраченные на часы. Самое важное что Киану потратил своё время - придумать подарок, заказать всё как надо, составить надпись. Худо бедно надо было напрячься. Не все актёры так могут поступить.
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954
Руслан 20 минут назад
Редкий случай, когда известный и популярный актер не "зазвездился" и сохранил в себе обычные человеческие качества. Хотя, учитывая то, что ему пришлось пережить, неудивительно, что Киану не заморачивается по поводу своего статуса и ведет себя, как обычный нормальный человек. Молодец - одним словом
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44
Геворг Амбарцумян 36 минут назад
деньги липнут к деньгам
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3k
Sam Backet 52 минуты назад
Щедрый и добрый мужик! Понимает, что каскадёры рискуют здоровьем, а иногда и жизнью за актёра.
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