Киану Ривз снова сделал щедрые подарки

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57-летний Киану Ривз, известный голливудский актёр и добряк, недавно завершил съёмки в 4 части фильма "Джон Уик".
По случаю окончания съёмок актёр преподнёс подарки своим 4 каскадёрам. Это были часы бренда Rolex под названием Submariner Date. Их стоимость составляет 14,5 тыс долларов (1 млн рублей) за штуку.
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Ривз заказал индивидуальную гравировку для каждого. На обороте написано "Пятёрка Джона Уик", имя каскадёра и благодарность от Киану.
Премьера четвертой части фильма "Джон Уик" состоится 27 мая 2022 года.
Голливудский актёр уже не раз делал дорогостоящие подарки каскадёрам. Самый известный случай произошёл после съёмок в фильме "Матрица: Перезагрузка". Тогда Ривз удивил дублёров, подарив им 12 мотоциклов Harley Davidson.
Голливудский актёр уже не раз делал дорогостоящие подарки каскадёрам. Самый известный случай произошёл после съёмок в фильме "Матрица: Перезагрузка". Тогда Ривз удивил дублёров, подарив им 12 мотоциклов Harley Davidson.
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