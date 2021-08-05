Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака

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У пострадавших были обнаружены следы огнестрельного оружия, а также покусы, сделанные служебными собаками. Днем ранее на границе нашли мигранта, которому пытались оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте. Нелегко оказалось попасть в Евросоюз за счастливым будущим.
4 августа белорусские пограничники на участке Лидского пограничного отряда обнаружили пятерых граждан Ирака, выдворенных с территории Литвы. По данным Госпогранкомитет Белоруссии, мигранты "имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак". Пострадавшим оказали медпомощь.
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Сутками ранее в районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники нашли мужчину в тяжелом состоянии, который умер на месте. Погибший молодой человек – гражданин Ирака, который возвращался из Литвы в Беларусь. Он был сильно избит. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на личный контроль расследование этого инцидента. В ближайшее время необходимо будет найти родственников скончавшегося иракца, чтобы те смогли забрать тело погибшего. Между тем, представители Литвы спокойно отреагировали на эмоциональные выступления белорусов. Премьер-министр Ингрида Шимоните, как цитирует ее издание "Коммерсант", отметила: «Должностные лица Литвы, исполняя свои обязанности, соблюдают свои и государственные обязательства. А за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама».
Вообще, за последние пару суток, как отмечают в Госпогранкомитете Белоруссии, "около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны", - цитирует представителя ведомства агентство ТАСС. Все мигранты имели признаки телесных повреждений различной степени тяжести и находились в подавленном морально-психологическом состоянии.
Надо сказать, Литва действительно не церемонится с нелегалами. Да и со своими гражданами, которые вышли на акции протеста против размещения в стране мигрантов, - тоже. Полиция жестко подавила бунт литовцев, не согласных с размещением на территории бывшей военной базы близ поселка Руднинкай 1500 нелегалов из Белоруссии.
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А когда на той стороне на нарушителя спустили собаку - это плохо?
кол-во самолетов с "туристами" оттуда постоянно растет, потом их привозят автобусами к границе по сообщениям местных жителей. а дальше - делайте что хотите.