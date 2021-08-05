FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7257 постов • 1231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака

Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака (5 фото + 2 видео)

Автор:
05 августа 2021 07:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Белоруссия   видео   граница   евросоюз   литва   мигранты   политика   
986
5
2
У пострадавших были обнаружены следы огнестрельного оружия, а также покусы, сделанные служебными собаками. Днем ранее на границе нашли мигранта, которому пытались оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте. Нелегко оказалось попасть в Евросоюз за счастливым будущим.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Белоруссия   видео   граница   евросоюз   литва   мигранты   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
★Lucifer★ Час назад
Перейти нелегально границу - это нормально.
А когда на той стороне на нарушителя спустили собаку - это плохо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
14k
kotovski 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Alex 12 минут назад
Недобитые чухонские фашисты как всегда отличились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−145
Vaasia V Полчаса назад
Посмотрите фотку, где беженцы за забором. Один мусор вокруг них. Это все, что нужно знать об этих овцалюбах - не успели попасть в Европу, уже все обосрали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
sergey mikula Полчаса назад
Не Грыгорыч, не взлетит тема. Судьба "исламских чурок", лезущих везде, как тараканы, сочувствия не вызовет, ни у кого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
D A 58 минут назад
И правильно делают. Батька новый бизнес затеял и тут ему крылья обламали. Расея, помоги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b1r1da Час назад
А их кто-то звал? Получается как-то так: У меня холодильник пустой - пойду к соседу поем, жену его трахну, телек у него посмотрю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Masterskoi Час назад
И правильно делают что стреляют. Причем это надо делать ко всем мужским группам переходящим границу. Исключение можно сделать для полноценых семей, мужчина + женщина + дети их монжо впустить но с условием устроится на работу и работать 5 лет, при нарушии выслать обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
alexander maksuta Irenne Mustafina 6 минут назад
Весьма странное высказывание. А кто по-вашему должен идти через глухой лес, пересекать границу под пулями? Они же попытаются получить статус беженца, затем (уже по закону) к ним прилетят и жена и дети - воссоединение семьи... Отработанная тактика уже. К сожалению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Александрович Час назад
Это Лука всё и организовал. Развлекается так чувачок, в меру своих умственных способностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры "Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти "Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

755612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
2
90
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
1
8
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
﻿
Хочешь пухлые губы, тогда намажь их этим (5 фото)
Хочешь пухлые губы, тогда намажь их этим (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#дтп#история#автомобили#аварии#знаменитости#авто аварии#фильм#сарказм
#Юмор#прикол#кино#Россия#автомир#шоу бизнес#СССР#забавно#Украина#сатира
#интересно#ynews#факты#интересное#люди#животные#фотографии#олимпиада#картинки#сша

На что жалуетесь?

Вернуться