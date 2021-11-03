Попались: сотрудники женской колонии брали взятки краской

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В женской колонии, которая находится в республике Коми, за стройматериалы можно было купить положительную характеристику для УДО.
УФСИН И ФСБ собрали неопровержимые доказательства о превышении должностных полномочий со стороны начальника участка и начальника отряда в ИК-31.
Оказалось, что работники колонии требовали с осуждённых, планировавших подачу документов на УДО, приобретать за собственные денежные средства стройматериалы и строительные инструменты. Товарно-материальные ценности нужны были для ремонта объектов на территории колонии. В обмен обещали подготовить положительную характеристику для условно - досрочного освобождения.
Оказалось, что работники колонии требовали с осуждённых, планировавших подачу документов на УДО, приобретать за собственные денежные средства стройматериалы и строительные инструменты. Товарно-материальные ценности нужны были для ремонта объектов на территории колонии. В обмен обещали подготовить положительную характеристику для условно - досрочного освобождения.
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В пресс-службе СКР рассказали о возбуждении уголовного дела по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы.
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Действия начальства, вымогавшего деньги у заключённых, уже не осуждаются, а - оправдываются "производственной необходимостью.
Начальник же не деньгами брал, а краской для ремонта, и не себе, а на общее дело. "Борзыми щенками" - это же не взятка...
Пенитенциарная система у нас в стране - точная копия нашего государства:
мужики - пашут, блатные - жируют, а начальство наживается и на тех, и на других.
А под пресс попали стрелочники, которые крутятся, как могут.
Идиоты мля....