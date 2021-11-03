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Попались: сотрудники женской колонии брали взятки краской

Попались: сотрудники женской колонии брали взятки краской (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 19:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: y-news   Коми   взятка   женская колония   колония   превышение должностных полномочий   стройматериал   
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В женской колонии, которая находится в республике Коми, за стройматериалы можно было купить положительную характеристику для УДО.
УФСИН И ФСБ собрали неопровержимые доказательства о превышении должностных полномочий со стороны начальника участка и начальника отряда в ИК-31.

Оказалось, что работники колонии требовали с осуждённых, планировавших подачу документов на УДО, приобретать за собственные денежные средства стройматериалы и строительные инструменты. Товарно-материальные ценности нужны были для ремонта объектов на территории колонии. В обмен обещали подготовить положительную характеристику для условно - досрочного освобождения.
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В пресс-службе СКР рассказали о возбуждении уголовного дела по статье 286 "Превышение должностных полномочий". Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы.

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Метки: y-news   Коми   взятка   женская колония   колония   превышение должностных полномочий   стройматериал   
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Перед ремонтом желательно было избавиться от крыс.
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112
Liberman 8 минут назад
да так везде, если че. на 200К ремонтишь и тебе УДО. другое дело что это могли начать требовать в обязаловку.
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20k
Альберт 9 минут назад
Как быстро деградирует сознание людей.

Действия начальства, вымогавшего деньги у заключённых, уже не осуждаются, а - оправдываются "производственной необходимостью.
Начальник же не деньгами брал, а краской для ремонта, и не себе, а на общее дело. "Борзыми щенками" - это же не взятка...

Пенитенциарная система у нас в стране - точная копия нашего государства:
мужики - пашут, блатные - жируют, а начальство наживается и на тех, и на других.
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25k
Мойша 14 минут назад
Ситуация, как со школами - управления все средства прожрали на себя, любимых, но требуют ремонта и порядка. Таким образом начинать нужно с управлений ФСИН и РайОНО. А пока там сидят себялюбивые выжиги дела не будет.
А под пресс попали стрелочники, которые крутятся, как могут.
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2k
Aristarx 14 минут назад
Будто гле-то не так? В военных учебных заведениях сбора с курсантов на шторки нет? В детских садах, школах на благоустройство? В воинских частях с контрактников, нет???
Идиоты мля....
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11k
paranoid 49 минут назад
Никогда ещё коррупционные действия не вызвали настолько смешанные чувства
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14k
vikklu 55 минут назад
А то ворьё за бабло по УДО не выходит?
Ну никогда такого не было и нате, опять...
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22
Михайло Потапыч 2 часа назад
НиколайВасилич вспомнился.
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91
Снежный Барс 2 часа назад
В любом случае это коррупция и не имеет значения насколько "красочно" это выглядит
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691
zenon 2 часа назад
Вот похожий случай произошёл в одном немецком концлагере. У коменданта в на кухне и в ванной посыпалась плитка. Он начал искать специалистов, никого нет. Тут один из помощников говорит завхозу, что есть группа плиточников из Молдавии, но их повели в газовую камеру. Завхоз прилетает в газовую камеру, а там уже двери закрыли. Он даёт команду стоп. Открывает двери и кричит - кто тут плиточники? Подходит один и говорит - я бригадир, в чём дело? Завхоз ему говорит такие вот дела у коменданта такое, нужно плитку поставить. А плитка есть? Плитка есть. Чьё производство? Наше немецкое. Хорошо две золотых марки за квадратный метр. Завхоз - только полторы. Бригадир закрывает двери. Завхоз всунул ногу за двери и говорит марка и семьдесят пять, больше не могу, столько стоит в смете. Бригадир - только две. Завхоз ну не могу, нет таких денег. Бригадир - ногу забрал и двери закрой, только две рейхсмарки... Всё, как в России. А столько всего на Сталина написали. Там тоже требовали за расстрел краску, иначе будут убивать утиной дробью.
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хорошо хоть не кабачками
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