Каким был мир полвека назад на фото в цвете

В Китае на излёте "Культурная революция" — начавшаяся в 1966 г. кампания по переформатированию страны из обычного социалистического государства с полубуржуазным укладом жизни в аскетическое леворадикальное общество, которое советская пропаганда окрестила "феодально-фашисткой диктатурой". Хотя этот период больше запомнился как жуткая вакханалия бесконечных митингов, линчеваний, погромов и даже уличных боёв между парткомами и хунвейбинами (с применением танков и артиллерии на самой острой фазе), в нём было действительно нечто, что можно назвать собственно "культурной революцией": взамен "отмененной" всей прежней культуры были созданы 8 так называемых "модельных" революционных опер, которые тиражировались годами в виде фильмов, пластинок, комиксов, календарей и прочих аудиовизуальных формах. Они стали такими же вездесущими в повседневной китайской жизни, как знаменитый красный цитатник Мао.



В 1971 г. специально уполномоченный китайский фотограф Zhang Yaxin сделал ставший ныне знаменитым фоторепортаж со сценами этих революционных опер.



Одна из них называлась "Рейд на полк Белого Тигра". Как можно понять по картинке, темой было нерушимое братство китайских и северокорейских воинов в борьбе против империалистов: