Каким был мир полвека назад на фото в цвете

Эпоха 1970-х, безусловно, имеет свой неповторимый стиль, 1971 год был ещё, скорее, догоранием феерически яркой вспышки второй половины 1960-х, когда 20 век достиг кульминации общественного брожения, апогея романтического бунтарства, основанного на идеалах контр-культуры. Дальше будет только "дорога вниз", в неоконсерватизм, либерализм и потребительство, всё то, что заполнит последующие полвека.
Но тогда, в 71-м, это было ещё совсем не очевидно.
В Китае на излёте "Культурная революция" — начавшаяся в 1966 г. кампания по переформатированию страны из обычного социалистического государства с полубуржуазным укладом жизни в аскетическое леворадикальное общество, которое советская пропаганда окрестила "феодально-фашисткой диктатурой". Хотя этот период больше запомнился как жуткая вакханалия бесконечных митингов, линчеваний, погромов и даже уличных боёв между парткомами и хунвейбинами (с применением танков и артиллерии на самой острой фазе), в нём было действительно нечто, что можно назвать собственно "культурной революцией": взамен "отмененной" всей прежней культуры были созданы 8 так называемых "модельных" революционных опер, которые тиражировались годами в виде фильмов, пластинок, комиксов, календарей и прочих аудиовизуальных формах. Они стали такими же вездесущими в повседневной китайской жизни, как знаменитый красный цитатник Мао.
В 1971 г. специально уполномоченный китайский фотограф Zhang Yaxin сделал ставший ныне знаменитым фоторепортаж со сценами этих революционных опер.
Одна из них называлась "Рейд на полк Белого Тигра". Как можно понять по картинке, темой было нерушимое братство китайских и северокорейских воинов в борьбе против империалистов:
Тема эта, кстати, сейчас вдруг стала опять вполне актуальной для китайцев (только что сняли самый кассовый фильм в истории).
А в 1971-м было снято действительно красиво, на уровне самых виртуозных мастеров американского глянца:
Но остаётся вопрос: что же всё-таки дали Китаю, помимо модельных опер, эти "10 потерянных лет"?
А чем запомнился 1971 год на Западе? Пожалуй, это был пик антивоенного движения.
Вьетнамская война уже зашли в тупик и стала "красной тряпкой" для "бредившего" левыми идеями поколения молодёжи 1960-х.
Антивоенная демонстрация в Вашингтоне, 1971:
В одном лагере с левой молодёжью оказались и западные интеллектуалы. Они вывели антивоенные идеи в мейнстрим, вывели на улицы уже миллионы.
Американские солдаты в Вашингтоне протестуют против войны во Вьетнаме:
Никогда американцы не были настолько внутренне свободными, как в то горячее время! Стали думать не телевизором, а своими мозгами. Хотя и внутриэлитные противоречия нельзя сбрасывать со счетов: в какой-то момент очень влиятельные силы в США явно (точнее, тайно) взяли на вооружение ленинский лозунг "поражения собственного правительства в войне".
Наверное, следующий раз такой движ у стен Капитолия будет уже в январе 2021 года!
Хотя в Западную Европы и не шли непрерывным потоком гробы из Вьетнама, общественное мнение там было настроено не менее радикально, причём антивоенные настроения превращались в антиамериканские.
Стокгольм, первомайская демонстрация против войны во Вьетнаме, 1971:
Не отставали и японские радикалы.
Токио, демонстрация против строительства аэропорта Нарита и войны во Вьетнаме, Бруно Барби, 1971:
Тем временем война в Индокитае шла на полную катушку.
Вьетнамский патруль вдоль 17-й параллели близ Куангчи на границе демилитаризованной зоны, 1971:
В феврале-марте 1971 года крупным событием была операция «Лам Шон 719», в ходе которой войска Южного Вьетнама при поддержке авиации США попытались перерезать «тропу Хо Ши Мина» в Лаосе и пресечь переброску оружия и солдат Северным Вьетнамом на юг. Операция завершилась полным разгромом южновьетнамской группировки.
Американский истребитель F-4B "Фантом" сбрасывает бомбы над Вьетнамом, 1971:
Эти ковровые бомбёжки отнюдь не были "избиением младенцев": едва ли не каждый день зенитчики "льенсо" и их вьетнамские товарищи роняли на землю какой-нибудь "Фантом" или вертушку, доведя в итоге счёт до 6000 (!!!) летательных машин. Главком американских ВВС плакал навзрыд.
Все жертвы были напрасны, уже в следующем, 1972 году американцы начнут переговоры о выводе своих войск из Вьетнама.
Бойня шла не только во Вьетнаме.
В 1971-м Восточный Пакистан поднимает восстание и становится независимым государством Бангладеш.
Бангладеш. Группа партизан Мукти-Бахини, часть из которых носит английские каски Броди, 1971:
Когда на помощь этим ребятам пришла индийская армия, самое нелепое в истории государственное образование (плод извращенной фантазии англичан!) прекратило своё существование.
Пакистанские войска сдаются в Бангладеш, 1971:
Всё это, как водится, сопровождалось масштабной гуманитарной катастрофой.
Беженец, несущий свою больную холерой жену во время войны в Бангладеш, фотограф Бруно Барби, 1971:
В начале 1970-х планету всё ещё продолжали сотрясать ядерные взрывы.
Хотя США, СССР и Англия ещё в 1963 г. отказались от испытаний атомного оружия в трёх средах, Франция с каким-то маниакальным упорством продолжала наземные испытания вплоть до 1974 года!
Ядерное испытание на атолле Муруроа, 30 октября 1971:
Вот как-то примерно так выглядело французское ЧСВ полвека назад...
Но не всё в том году было так плохо для дела мира!
3 сентября 1971 г. в американском секторе Берлина было подписано Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину:
Это соглашение стало одним из предвестников будущей "Разрядки" - короткой эпохи потепления советско-американских отношений.
Из других политических событий можно отметить празднование 2500-летия Персидской империи в Тегеране:
Почему-то сразу вспоминается празднование 300-летия дома Романовых, только шахскому режиму до гибели оставалось не 4 года, а 8 лет...
2 декабря 1971 г. шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединённые Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней 10 февраля 1972 г.
Дубайский шейх Зайед на параде со своим сыном наследным принцем, фотограф Бруно Барби, 1971:
Продолжим галерею политических деятелей 1971 года.
Относительно молодой Ясир Арафат (1929-2004), лидер Организации Освобождения Палестины (с 1969 г.), 1971:
Являлся яркой фигурой в мировой политике на протяжении 35 лет.
Для одних он стал борцом за независимость и национальное освобождение, героем, а для других — злейшим врагом, убийцей и террористом. В итоге один из лауреатов Нобелевской премии мира за 1994 год.
Президент Франции Жорж Помпиду с государственным визитом в Камеруне, 1971:
Как сообщает Википедия, хотя правление Ахмаду Ахиджо было диктаторским, Камерун в годы его правления был одной из наиболее стабильных африканских стран, и экономика развивалась относительно успешно. И закончилось очень нетипично: в 1982 г. диктатор добровольно оставил власть по совету своего личного французского врача!
Генералиссимус Франко с женой принимают участие в праздновании Национального дня Испании во дворце Ла Гранха недалеко от Мадрида. Дипломатический прием по случаю 35-й годовщины "восстания", 1971:
Этому политическому "динозавру" оставалось ещё 4 года жизни.
Президент Румынии Чаушеску танцует с Ким Ир Сеном в Северной Корее, 1971:
Коммунистический лидер Албании Энвер Ходжа в рабочем кабинете. Фото называется "Размышления о Китае..." (17 октября 1971 г.):
В 1971 г. Албания была единственным союзником КНР в Европе. Находившийся сам на грани голода Китай помогал ушедшей в глухую самоизоляцию "стране орлов" кое как сводить концы с концами.
Спустя полвека Китай богат, а место Албании заняла Белоруссия.
50 лет назад на мировой политической сцене появился ещё один персонаж, который вскоре станет сверходиозным.
25 января 1971 г. генерал Иди Амин захватил власть в Уганде в результате вооруженного переворота. Объявив себя президентом, он изгнал из страны иностранцев и начал насильственную исламизацию. Режим Амина продержался чуть более восьми лет. При нем Уганда превратилась в одно из беднейших государств мира, а сам диктатор запомнился как редкий сумасброд, людоед, тиран и убийца.
Здесь он в начале правления, ещё без кучи орденов:
И совсем чуть-чуть других знаменитостей.
Принцесса Монако Грейс Келли, 1971:
Элвис и Присцилла Пресли, 1971:
Люди 1971-го
Понятно, что люди за полвека изменились не так, чтобы сильно, но какие-то моменты дают чувство "совсем другой эпохи".
Студентки в парке Тегеранского университета в 1971 году:
Пройдёт всего 10 лет и это будет вспоминаться уже как сон, а иранской модой на десятилетия станут "50 оттенков черного".
Если в сердце исламского мира зашли так далеко в раскрепощении, то про Запад и говорить не приходится. Там наблюдалась невиданная свобода нравов!
Хиппи в Гоа, предки дауншифтеров, 1971:
Дух "сексуальной революции" пропитал даже коммерческую рекламу того времени.
"Лицо" бренда джинсков Levi’s 1971 года:
"Голая автостопщица" была одной из многих "обнажёнок" в рекламной кампании фирмы по производству одежды Landlubber, 1971:
Хиппарь в клешах на улице в Сан-Франциско, 1971:
Хиппующий Сан-Франциско, 1971:
Народ отдыхает на Брайтон Бич в Нью-Йорке:
На заднем дворе капиталистического Запада, жизнь людей на Сардинии в 71-м:
Зато теперь слово "Сардиния" ассоциируется с элитным европейским курортом.
Хотя настоящей родиной "сексуальной революции" была Советская Россия 1920-х, главным оплотом пуританства к началу 1970-х стали наиболее ортодоксальные коммунистические страны.
Впрочем, даже в суровой КНДР (в отличие от соседней КНР) в 1971-м люди носили яркую одежду с цветочками:
Всё познается в сравнении. Юные пхеньянки читают явно не цитатник вождя, как их китайские сверстники на знаменитом фото Бруно Барби того же 71-го:
Технический прогресс
Хотя за прошедшие полвека технический прогресс во множестве отраслей ушёл далеко вперёд, некоторые снимки из далекого 71-го и сейчас воспринимаются с восхищением!
50 лет назад американцы в третий раз высадились на Луне.
31 июля 1971 года на поверхность Луны совершила посадку лунная кабина Falcon корабля Apollo:
Астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл дважды выходили наружу, собрав лунные образцы и сделав фотографии.
Командный (серебристый конус) и служебный отсеки «Аполлона» на лунной орбите, 2 августа 1971:
Фото Луны с миссии Apollo 15, 1971:
Тогда казалось, что это триумфальное начало "эпохи покорения планет", но прошло уже полвека и никто больше так и не полетел на Луну!
Технический прогресс не всегда развивается прямолинейно и некоторые рубежи, взятые человечеством в романтическом порыве 50 лет назад, потом не удалось удержать. Наши предки опередили своё время!
Полвека назад сверхзвуковая пассажирская авиация казалась "свершившимся фактом", а и где она теперь?
А где те сверхкомфортные условия обычных полётов, которыми изобиловала реклама 1970-х? Остались только на бизнес джетах у олигархов.
Роскошь полета с Qantas Airways, 1971:
Для контраста видавший виды DC3 Непальских авиалиний, того же 1971 года:
Машины
Не припомню, чтобы в 1971-м появились какие-то эпохальные модели, но для общего представления об эпохе покажем несколько снимков.
Alfa Romeo Caimano был создан в 1971-м году итальянской студией автомобильного дизайна ItalDesign-Giugiaro S.p.A. Презентация автомобиля состоялась в то же году на автомобильной выставке в Турине:
Концепт-кар 1970 Nissan 126X на витрине в Nissan Ginza Gallery, 1971:
Таким машины полвека назад могли казаться неким "образом будущего", но в итоге так и остались игрушкой для богатых бездельников.
А будущее оказалось за вполне утилитарными формами.
Honda Z600 Coupe из рекламной брошюры 1971 года:
Они же в другой расцветке:
Японский автопром тогда входил в зенит своего могущества!
Volvo 144 на рекламе 1971 года:
Города
Как всегда, мы завершаем наш обзор небольшой экскурсией по городам, стараясь найти наиболее интересные примеры.
Дубай 1971-го не имеет практического ничего общего с современным:
Но первые ростки будущего строительного бума уже проклюнулись:
Сингапур 1971 г. подошёл к черте, за которой уже начнётся взрывной рост:
Сегодня китайский Гуанчжоу - это город небоскрёбов с населением в 14 млн. человек, но в 1971 г. он выглядел примерно также, как в 1921-м (фотограф Tuzo Wilson):
Пхеньян 1971-го только начинает отстраиваться (фотограф Klaus Morgenstern):
В Нью-Йорке строят "близнецов" (20 января 1971 г.):
Берлин - город брандмауэров, даже в самой сохранившейся довоенной части на каждом шагу пустыри как военные шрамы, 1971:
Главный протестантский храм к 1971-му ещё не начали восстанавливать:
Источник:
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Фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор 4004.
Эта микросхема считается первым в мире коммерчески доступным однокристальным микропроцессором.
Автор нам навязывает идею что в будущем все будут зависеть от нефти и газа им хочется остановить эволюцию. Ho новое всегда рождается.. Без обид..Молодежь на западе уже близко к решению задачи..