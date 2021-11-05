Художнику было 53, когда он решил жениться: невесте - 16

Да, он немолод, но зато дворянин и богат. Его имя гремит по всей Европе, заказать ему портрет - честь для высокопоставленных особ. Свою славу он, некогда оставшийся почти без гроша, создал сам - лишь своей кистью и гибким умом. Так почему же ему не стать тем, кому достанется красавица Елена?

Елена родилась в 1614 году в Антверпене. Она была младшей из 11 детей богатого торговца шелками и гобеленами. Ее отец Даниэль Фоурмен вынужден был заботиться о судьбах 4 своих сыновей и 7 дочерей. Каждого хорошо устроить, каждой подыскать достойного супруга и дать приданое. А потому, когда к младшенькой посватался его хороший друг - Питер Пауль Рубенс, он был только рад этому.