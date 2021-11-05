Художнику было 53, когда он решил жениться: невесте - 16

Он помнил ее еще маленькой. А теперь перед ним уже свежая и хорошенькая девушка. Светлые пушистые волосы, широко распахнутые полные лукавства глаза. Когда она улыбалась - на щеках появлялись две ямочки, делающие ее еще милее. Кому же достанется такая красота? Почему бы не ему?
Да, он немолод, но зато дворянин и богат. Его имя гремит по всей Европе, заказать ему портрет - честь для высокопоставленных особ. Свою славу он, некогда оставшийся почти без гроша, создал сам - лишь своей кистью и гибким умом. Так почему же ему не стать тем, кому достанется красавица Елена?
Елена родилась в 1614 году в Антверпене. Она была младшей из 11 детей богатого торговца шелками и гобеленами. Ее отец Даниэль Фоурмен вынужден был заботиться о судьбах 4 своих сыновей и 7 дочерей. Каждого хорошо устроить, каждой подыскать достойного супруга и дать приданое. А потому, когда к младшенькой посватался его хороший друг - Питер Пауль Рубенс, он был только рад этому.
Художник Рубенс считался партией весьма и весьма завидной. И, пусть ему уже 53, и он старше Елены, которой исполнилось 16, на 37 лет. Ну, так и что же? Браки и с большей разницей в возрасте между мужем и женой были счастливыми. Тем более, что в остальном Питер Пауль Рубенс представлял собой просто кладезь достоинств для будущего тестя.
Потеряв свою первую супругу во время эпидемии чумы, Рубенс вдовел вот уже 4 года. От этого, первого, брака остались двое сыновей - 16 и 12 лет, но появление новых отпрысков проблемой бы не стало - состояния Рубенса хватило бы на добрую сотню детей. Наконец, у художника были связи по всей Европе: он успешно выполнял заказы для итальянского, испанского, французского и английского дворов. Словом, с какой стороны ни посмотри, зятем был завидным: богат, знатен, известен, не говоря уже о том, что талантлив и прекрасно образован. Кроме того, ему не был присущ ни один из пороков: он не увлекался ни напитками, ни женщинами, ни играми.
Сам Рубенс тоже смотрел на женитьбу с весьма прагматической точки зрения, как, пожалуй, любой мужчина столь солидных лет, берущий в жены юную девушку. Своих чувств он не скрывал, отмечая в письме к своему другу:
"Я решил снова жениться, потому что не чувствовал себя созревшим для воздержания и безбрачия. [...] Я взял молодую жену, дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при дворе. [...] Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисти, и, сказать по правде, было бы тяжко потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуи старухи".
Рубенс проявил себя весьма заботливым и щедрым женихом. В качестве свадебных подарков, он преподнес невесте и драгоценности, и дорогую одежду. В дальнейшем она также могла полагаться на его внимание, тем более, что художник действительно полюбил свою Елену.
Отойдя от придворных дел и дипломатических авантюр, которыми занимался ранее, художник стал посвящать больше времени семье. Молодой жене и детям, что рождались один за другим: за 10 лет - 5 малышей.
Рубенс мог позволить себе не заботиться о средствах. Он держал мастерскую, где над заказами трудились состоявшиеся живописцы, получал авторские отчисления с создаваемых по его картинам гравюр и репродукций, удачно вкладывал деньги...И, когда в 1640 году его не стало, Елене и ее многочисленному потомству досталось огромное наследство.
Богатая и симпатичная вдова, Елена долго о своем упокоившемся супруге не печалилась. Спустя 4 года после его кончины, в 1644 году, она пошла под венец с другим. Другого звали Жан-Батист де Брушовен, и он был на 7 лет ее младше: ему было 23. В этом браке Елена родила еще 5 детей: трех мальчиков и двух девочек.
Не стало Елены Фоурмен в 1673 году, ей было 59 лет.
Источник:
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